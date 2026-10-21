జియో ఐపీఓ రికార్డ్- మొదటి రోజే 3.01 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్
తొలిరోజే జియో ఐపీఓపై కాసుల వర్షం కురిసింది. మొదటి రోజు ముగిసేసరికి 3.01 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయ్యింది.
Published : October 21, 2026 at 7:47 PM IST
Jio IPO GMP : రిలయన్స్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ నేతృత్వంలోని 'జియో ప్లాట్ఫామ్స్' మెగా ఐపీఓపై తొలిరోజే కాసుల వర్షం కురిసింది. ఉదయం మార్కెట్ ప్రారంభమైన 100 నిమిషాల్లోనే వంద శాతం సబ్స్క్రైబ్ అయి ఆల్టైమ్ రికార్డు సృష్టించిన ఈ ఇష్యూ, సాయంత్రం 5 గంటలకు బిడ్డింగ్ ముగిసే సమయానికి ఏకంగా 3.01 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది. రూ.30,213 కోట్ల సమీకరణ లక్ష్యంగా వచ్చిన ఈ పబ్లిక్ ఆఫర్కు యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల వాటాతో కలిపి తొలిరోజే ఏకంగా రూ.74,610 కోట్ల విలువైన బిడ్లు దాఖలవడం విశేషం.
భారత స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద పబ్లిక్ ఆఫర్గా వచ్చిన జియో ఐపీఓ కోసం బడా ఇన్వెస్టర్లు పోటీపడ్డారు. పబ్లిక్ ఇష్యూలో భాగంగా 19.75 కోట్ల షేర్లను అందుబాటులో ఉంచగా, సాయంత్రం 5 గంటల కల్లా 59.44 కోట్ల షేర్ల కోసం బిడ్లు దాఖలయ్యాయి. షేరు గరిష్ఠ ధర రూ.1,119 ప్రకారం చూస్తే, కేవలం పబ్లిక్ బిడ్ల విలువే రూ.66,500 కోట్లుగా ఉంది. సోమవారం యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి సమీకరించిన రూ.8,110 కోట్లను కూడా కలిపితే, తొలిరోజే మొత్తం డిమాండ్ రూ.74,610 కోట్లకు చేరింది. ముఖ్యంగా క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్ల విభాగంలో 4.90 కోట్ల షేర్లకు గాను ఏకంగా 44.22 కోట్ల షేర్లకు అంటే 9.02 రెట్లు బిడ్లు వచ్చాయి. ఇందులో దేశీయ బ్యాంకులు, బీమా సంస్థలు 25.02 కోట్ల షేర్లకు, విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు 15.14 కోట్ల షేర్లకు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 3.19 కోట్ల షేర్లకు బిడ్లు వేశాయి.
రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన జియో
గతంలో వచ్చిన మెగా ఐపీఓలతో పోలిస్తే జియో సరికొత్త రికార్డులను నెలకొల్పింది. 2024లో దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓగా వచ్చిన హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా తొలిరోజు ముగిసేసరికి కేవలం 18 శాతం మాత్రమే సబ్స్క్రైబ్ అయింది. 2025లో ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఐపీఓ తొలిరోజు చివరికి, బజాజ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పూర్తి సబ్స్క్రిప్షన్ సాధించగా, జియో మాత్రం కేవలం 100 నిమిషాల్లోనే ఆ మార్కును దాటేసింది. అంతేకాదు, హ్యుందాయ్, ఎల్జీ ఐపీఓలు పూర్తిగా ఆఫర్ ఫర్ సేల్ కాగా, జియో మాత్రం 27 కోట్ల కొత్త షేర్లను జారీ చేస్తోంది. అంటే ఈ ఐపీఓ ద్వారా వచ్చే నిధులన్నీ నేరుగా కంపెనీ విస్తరణకే వెళ్లనున్నాయి. 53.33 కోట్ల భారీ కస్టమర్ బేస్ ఉన్న జియో టెలికాంతో పాటు డిజిటల్ సర్వీసులు, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగాల్లో విస్తరించేందుకు ఈ నిధులను వాడనుంది. మొత్తానికి తొలిరోజు సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు జియో షేర్ల కోసం ఎగబడగా, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల విభాగంలో 68 శాతం బిడ్లు దాఖలయ్యాయి. శుక్రవారం వరకు ఈ ఐపీఓ అందుబాటులో ఉండనుండటంతో, రానున్న రెండు రోజుల్లో రిటైల్ విభాగంలోనూ భారీగా బిడ్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది.