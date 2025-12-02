జియో-ఫేస్బుక్ డీల్ - రిలయన్స్ అప్పీల్ను తిరస్కరించిన సుప్రీంకోర్టు
రిలయన్స్పై రూ.30 లక్షల మేర జరిమానా విధించిన SAT- దాన్ని సవాల్ చేస్తూ పిటిషన్ వేసిన రిలయన్స్- దాన్ని తిరస్కరించిన సుప్రీంకోర్టు
Published : December 2, 2025 at 8:15 PM IST
SC On Jio Facebook Deal : రిలయన్స్-ఫేస్బుక్ డీల్ విషయంలో, తమపై ఎస్ఏటీ రూ.30 లక్షలు జరిమానా విధించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, దాని ఇద్దరు అధికారులు దాఖలు చేసిన అప్పీల్ను సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం తిరస్కరించింది. జియో-ఫేస్బుక్ ఒప్పందం గురించి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు సత్వర వివరణ ఇవ్వనందుకుగాను సెబీ, ఏఎస్టీలు జరిమానా విధించడాన్ని సమర్థించింది.
ఈ కేసుపై విచారణ జరిపిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చిల ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది."కంపెనీ ఎంత పెద్దదైతే, బాధ్యత అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు నిబంధనలను జాగ్రత్తగా పాటించాలి" అని స్పష్టం చేసింది.
సెక్యూరిటీస్ అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ (ఎస్ఏటీ) తీర్పులో జోక్యం చేసుకోవడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. ఫేస్బుక్-రిలయన్స్ భారీ డీల్ గురించి, దాని ప్రైస్ (యూపీఎస్ఐ) గురించి సకాలంలో స్పందించడంలో రిలయన్స్ అధికారులు పూర్తిగా విఫలమయ్యారని సెబీ చెప్పడాన్ని సమర్థించింది.
నిబంధనలు ఉల్లంఘించలేదు!
రిలయన్స్ తరఫున విచారణకు హాజరైన న్యాయవాది మాట్లాడుతూ, ఆర్ఐఎల్ నిబంధనలు అన్నీ పాటించిందని, చట్టవిరుద్ధమైన పనులు చేయలేదని, ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్కు పాల్పడలేదని అన్నారు. ఫేస్బుక్-జియో ఒప్పందంపై గతంలో వచ్చిన వార్తలకు, రిలయన్స్ కంపెనీని బాధ్యురాలిని చేయడం సరికాదని అన్నారు. మార్కెట్లో వచ్చిన వదంతులను ధ్రువీకరించడం లేదా నిర్ధారించడం లేదా తిరస్కరించడం కంపెనీల బాధ్యత కాదని ఆయన వాదించారు.
దీనితో "రిలయన్స్లో ఫేస్బుక్ భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతోందనే వార్తలు వచ్చిన వెంటనే, అది సరైనది కాకపోతే, మీరు దానిపై ప్రజలకు స్పష్టత ఇచ్చి ఉండాలి. ఆ వార్తలో నిజం లేదని చెప్పాలి. ఎందుకంటే, ఇంత భారీ పెట్టుబడులు వస్తున్నాయంటే, స్టాక్ మార్కెట్లో స్పెక్యులేషన్స్ వచ్చి, మీ కంపెనీ స్టాక్ ధర భారీగా పెరిగిపోతుంది. అందుకే ఆ వార్త సరైనదా, కాదా అని మీరే చెప్పాల్సి ఉంటుంది" అని సీజేఐ అన్నారు.
ఇంతకీ ఏమైంది?
2020 మార్చి-ఏప్రిల్లో జియో ప్లాట్ఫామ్స్లో 9.99 శాతం వాటా కోసం ఫేస్బుక్ రూ.43,574 కోట్లు పెట్టుబడులు పెడుతోందని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఈ వార్తలను రిలయన్స్ సకాలంలో తిరస్కరించలేదు. లేదా నిర్ధరణ చేయలేదు. దాదాపు ఒక నెల తరువాత అంటే, ఏప్రిల్ 22 ఈ డీల్ గురించి సెబీకి సమాచారం ఇచ్చింది.
'జియో-ఫేస్బుక్ డీల్ గురించి పత్రికల్లో వచ్చిన వార్తలపై, రిలయన్స్ అధికారులు పరేఖ్, సేతురామన్- స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు స్పష్టత ఇచ్చి ఉండాల్సింది. కానీ ఆర్ఐఎల్, పరేఖ్, సేతురామన్ 'యూపీఎస్ఐ' నిబంధనలను పాటించలేదు. (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్ అండ్ డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్స్) నిబంధనల ప్రకారం, ఈ భారీ డీల్ గురించి ఎలాంటి క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు' అని సెబీ గుర్తించింది.
దీనితో 2022 జూన్లో, ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ నిషేధం (పీఐటీ) నిబంధనల్లోని షెడ్యూల్ ఏ, ప్రిన్సిపల్ 4ను రిలయన్స్ ఉల్లఘించిందని సెబీ నిర్ధరించింది. ఈ కారణంగా రియలన్స్పై, దాని ఇద్దరు అధికారులు సావిత్రి పరేఖ్, కె.సేతురామన్పై మొత్తం రూ.30 లక్షల జరిమానా విధించింది. 2025 మే 2న దీనిని ఎస్ఏటీ కూడా సమర్థించింది. అందుకే దీనిపై తాము జోక్యం చేసుకోలేమని సుప్రీంకోర్టు తేల్చిచెప్పింది.