జియో-ఫేస్​బుక్​ డీల్ ​- రిలయన్స్ అప్పీల్​ను తిరస్కరించిన సుప్రీంకోర్టు

రిలయన్స్​పై రూ.30 లక్షల మేర జరిమానా విధించిన SAT- దాన్ని సవాల్​ చేస్తూ పిటిషన్ వేసిన రిలయన్స్​- దాన్ని తిరస్కరించిన సుప్రీంకోర్టు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 2, 2025 at 8:15 PM IST

2 Min Read
SC On Jio Facebook Deal : రిలయన్స్​​-ఫేస్​బుక్​ డీల్​ విషయంలో, తమపై ఎస్​ఏటీ రూ.30 లక్షలు జరిమానా విధించడాన్ని సవాల్​ చేస్తూ, రిలయన్స్​ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, దాని ఇద్దరు అధికారులు​ దాఖలు చేసిన ​అప్పీల్​ను సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం తిరస్కరించింది. జియో-ఫేస్​బుక్​ ఒప్పందం గురించి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు సత్వర వివరణ ఇవ్వనందుకుగాను సెబీ, ఏఎస్​టీలు జరిమానా విధించడాన్ని సమర్థించింది.

ఈ కేసుపై విచారణ జరిపిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్​ సూర్యకాంత్, జస్టిస్​ జోయ్​మాల్య బాగ్చిల ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది."కంపెనీ ఎంత పెద్దదైతే, బాధ్యత అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు నిబంధనలను జాగ్రత్తగా పాటించాలి" అని స్పష్టం చేసింది.

సెక్యూరిటీస్​ అప్పీలేట్​ ట్రిబ్యునల్​ (ఎస్​ఏటీ) తీర్పులో జోక్యం చేసుకోవడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. ఫేస్​బుక్​-రిలయన్స్ భారీ డీల్​ గురించి, దాని ప్రైస్​ (యూపీఎస్​ఐ) గురించి సకాలంలో స్పందించడంలో రిలయన్స్ అధికారులు పూర్తిగా విఫలమయ్యారని సెబీ చెప్పడాన్ని సమర్థించింది.

నిబంధనలు ఉల్లంఘించలేదు!
రిలయన్స్ తరఫున విచారణకు హాజరైన న్యాయవాది మాట్లాడుతూ, ఆర్​ఐఎల్ నిబంధనలు అన్నీ పాటించిందని, చట్టవిరుద్ధమైన పనులు చేయలేదని, ఇన్​సైడర్ ట్రేడింగ్​కు పాల్పడలేదని అన్నారు. ఫేస్​బుక్​-జియో ఒప్పందంపై గతంలో వచ్చిన వార్తలకు, రిలయన్స్​ కంపెనీని బాధ్యురాలిని చేయడం సరికాదని అన్నారు. మార్కెట్లో వచ్చిన వదంతులను ధ్రువీకరించడం లేదా నిర్ధారించడం లేదా తిరస్కరించడం కంపెనీల బాధ్యత కాదని ఆయన వాదించారు.

దీనితో "రిలయన్స్​లో ఫేస్​బుక్​ భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతోందనే వార్తలు వచ్చిన వెంటనే, అది సరైనది కాకపోతే, మీరు దానిపై ప్రజలకు స్పష్టత ఇచ్చి ఉండాలి. ఆ వార్తలో నిజం లేదని చెప్పాలి. ఎందుకంటే, ఇంత భారీ పెట్టుబడులు వస్తున్నాయంటే, స్టాక్ మార్కెట్లో స్పెక్యులేషన్స్ వచ్చి, మీ కంపెనీ స్టాక్​ ధర భారీగా పెరిగిపోతుంది. అందుకే ఆ వార్త సరైనదా, కాదా అని మీరే చెప్పాల్సి ఉంటుంది" అని సీజేఐ అన్నారు.

ఇంతకీ ఏమైంది?
2020 మార్చి-ఏప్రిల్​లో జియో ప్లాట్​ఫామ్స్​లో 9.99 శాతం వాటా కోసం ఫేస్​బుక్​ రూ.43,574 కోట్లు పెట్టుబడులు పెడుతోందని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఈ వార్తలను రిలయన్స్ సకాలంలో తిరస్కరించలేదు. లేదా నిర్ధరణ చేయలేదు. దాదాపు ఒక నెల తరువాత అంటే, ఏప్రిల్​ 22 ఈ డీల్ గురించి సెబీకి సమాచారం ఇచ్చింది.

'జియో-ఫేస్​బుక్ డీల్​ గురించి పత్రికల్లో వచ్చిన వార్తలపై, రిలయన్స్ అధికారులు పరేఖ్, సేతురామన్​- స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు స్పష్టత ఇచ్చి ఉండాల్సింది. కానీ ఆర్​ఐఎల్​, పరేఖ్​, సేతురామన్​ 'యూపీఎస్​ఐ' నిబంధనలను పాటించలేదు. (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్​ అండ్ డిస్​క్లోజర్​ రిక్వైర్​మెంట్స్) నిబంధనల ప్రకారం, ఈ భారీ డీల్ గురించి ఎలాంటి క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు' అని సెబీ గుర్తించింది.

దీనితో 2022 జూన్​లో, ఇన్​సైడర్ ట్రేడింగ్​ నిషేధం (పీఐటీ) నిబంధనల్లోని షెడ్యూల్​ ఏ, ప్రిన్సిపల్​ 4ను రిలయన్స్​ ఉల్లఘించిందని సెబీ నిర్ధరించింది. ఈ కారణంగా రియలన్స్​పై, దాని ఇద్దరు అధికారులు సావిత్రి పరేఖ్​, కె.సేతురామన్​పై మొత్తం రూ.30 లక్షల జరిమానా విధించింది. 2025 మే 2న దీనిని ఎస్​ఏటీ కూడా సమర్థించింది. అందుకే దీనిపై తాము జోక్యం చేసుకోలేమని సుప్రీంకోర్టు తేల్చిచెప్పింది.

