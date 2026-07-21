ఐటీఆర్ 1 vs ఐటీఆర్ 2: ఎవరు ఏది ఫైల్ చేయాలి? - ఐటీఆర్ దాఖలు చేయకపోతే ఏమవుతుంది?
-త్వరలో ముగియనున్న ఐటీఆర్ దాఖలు గడువు - సరైన ఫారమ్ ఎంచుకుని ఫైల్ చేయాలని నిపుణుల సూచన!
Published : July 21, 2026 at 2:53 PM IST
ITR Filing: 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆర్జించిన ఆదాయానికి గాను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలన్న సంగతి తెలిసిందే. సమయం కూడా దగ్గర పడుతుంది. సరిగ్గా 10 రోజులు కూడా లేకపోవడంతో రిటర్నులు దాఖలు చేయడానికి చాలా మంది ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే తొందరగా ఫైల్ చేయాలనే హడావుడిలో కొందరు ఫారాలు ఎంపిక చేసుకోవడంలో పొరపడుతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వేతనం ద్వారా ఆదాయం వస్తోంది కాబట్టి ఐటీఆర్-1 దాఖలు చేస్తే సరిపోతుందని భావిస్తుంటారని, కానీ గడిచిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో కొన్ని లావాదేవీలు, పెట్టుబడుల కారణంగా మీకు ఐటీఆర్-1 సరిపోకపోవచ్చంటున్నారు. పొరపాటున తప్పుడు ఫారం ద్వారా రిటర్నులు సమర్పిస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విభాగం "డిఫెక్టివ్ రిటర్న్"గా పరిగణించే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఉద్యోగులు ఐటీఆర్-1, ఐటీఆర్-2లో ఏది ఎంపిక చేసుకోవాలనే విషయంలో స్పష్టత కలిగి ఉండడం మంచిదంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఐటీఆర్ 1, ఐటీఆర్ 2 ఎవరికి సరిపోతుంది? తప్పుడు రిటర్న్లు చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఐటీఆర్-1 ఎవరికి?:
- వేతనం, లేదా పెన్షన్పై ఆదాయం వచ్చే వారు ఐటీఆర్-1 దాఖలు చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- వార్షిక ఆదాయం కచ్చితంగా రూ.50లక్షలలోపే ఉండాలి.
- రెండు సొంతిళ్ల నుంచి ఆదాయం కలిగిన వారు అర్హులు.
- సెక్షన్ 112ఏ కింద దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల రూ.1.25 లక్షలలోపు ఉన్నవారు
- వ్యవసాయ ఆదాయం రూ.5వేలులోపు ఉండాలి.
- పొదుపు ఖాతా, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ, ఆదాయపు పన్ను రీఫండ్, ఇతర వడ్డీ ఆదాయాలు ఉన్నవారు ఐటీఆర్-1ను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
ఐటీఆర్-2 ఎవరు దాఖలు చేయాలి?
- వార్షికాదాయం రూ.50 లక్షలలోపు ఉన్నవారు
- స్టార్టప్ కంపెనీలో ESOPsపై పన్ను చెల్లింపు వాయిదా పడినప్పుడు
- ఏదైనా కంపెనీలో డైరెక్టర్గా ఉన్న సందర్భాల్లో
- రెండు కంటే ఎక్కువ సొంతిళ్లు కలిగినవారు
- రూ.1.25 లక్షల కంటే ఎక్కువ దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు కలిగినవారు
- స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (ఎస్టీసీజీ) ఉన్నప్పుడు (స్టాక్ మార్కెట్/ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడులు పెట్టినవారు)
- గత సంవత్సరంలో ఎప్పుడైనా అన్లిస్టెడ్ ఈక్విటీ షేర్లను కలిగి ఉండడం
- పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే ఇతర మూలధన నష్టాలను తదుపరి సంవత్సరాలకు బదిలీ చేసుకోవాల్సిన సందర్భాల్లో
- విదేశీ ఆదాయం, రూ.5వేల కంటే ఎక్కువ వ్యవసాయ ఆదాయం ఉన్నప్పుడు
- కరెంట్ ఖాతాలో రూ.1 కోటి కంటే ఎక్కువ డిపాజిట్లు
- విదేశీ ప్రయాణాల కోసం రూ.2 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేసినప్పుడు
- ఏడాదికి రూ.1 లక్ష కంటే ఎక్కువ కరెంట్ బిల్లు చెల్లించినప్పుడు ఐటీఆర్-2 దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
తప్పుడు ఐటీఆర్ ఫారం ఫైల్ చేస్తే ఏమౌతుంది?: పొరపాటున తప్పుడు ఐటీఆర్ ఫారాన్ని ఎంచుకుని సబ్మిట్ చేస్తే, ఆదాయపు పన్ను విభాగం దాన్ని సెక్షన్ 139 (9) కింద డిఫెక్టివ్ రిటర్న్గా (లోపభూయిష్టమైనది) పరిగణిస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఐటీ నోటీసు పంపి ఆ తప్పును సరిదిద్దుకోవడానికి సాధారణంగా 15 రోజుల సమయం ఇస్తుందని, ఆ లోపాన్ని సరిచేసే వరకు ఐటీఆర్ ప్రాసెస్ అవ్వదంటున్నారు. దీనివల్ల రీఫండ్ ఆలస్యమవుతుందని, పైగా ఇచ్చిన సమయంలోగా లోపాన్ని సరిచేయకపోతే అసలు ఐటీఆరే ఫైల్ చేయనట్లుగా పరిగణిస్తారంటున్నారు. దీనివల్ల పెనాల్టీలు, వడ్డీ భారం పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రకటించిన గడువు(జులై 31లోపు ) మేరకు సరైన ఫారాన్ని ఎంచుకుని రిటర్నులు దాఖలు చేయమని సూచిస్తున్నారు.
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