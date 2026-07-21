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ఐటీఆర్​ 1 vs ఐటీఆర్​ 2: ఎవరు ఏది ఫైల్​ చేయాలి? - ఐటీఆర్​ దాఖలు చేయకపోతే ఏమవుతుంది?

-త్వరలో ముగియనున్న ఐటీఆర్​ దాఖలు గడువు - సరైన ఫారమ్​ ఎంచుకుని ఫైల్​ చేయాలని నిపుణుల సూచన!

ITR Filing
ITR Filing (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 2:53 PM IST

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ITR Filing: 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆర్జించిన ఆదాయానికి గాను ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్​ రిటర్న్స్​ ​ఫైల్​ చేయాలన్న సంగతి తెలిసిందే. సమయం కూడా దగ్గర పడుతుంది. సరిగ్గా 10 రోజులు కూడా లేకపోవడంతో రిటర్నులు దాఖలు చేయడానికి చాలా మంది ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే తొందరగా ఫైల్​ చేయాలనే హడావుడిలో కొందరు ఫారాలు ఎంపిక చేసుకోవడంలో పొరపడుతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వేతనం ద్వారా ఆదాయం వస్తోంది కాబట్టి ఐటీఆర్‌-1 దాఖలు చేస్తే సరిపోతుందని భావిస్తుంటారని, కానీ గడిచిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో కొన్ని లావాదేవీలు, పెట్టుబడుల కారణంగా మీకు ఐటీఆర్‌-1 సరిపోకపోవచ్చంటున్నారు. పొరపాటున తప్పుడు ఫారం ద్వారా రిటర్నులు సమర్పిస్తే ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్​ విభాగం "డిఫెక్టివ్‌ రిటర్న్‌"గా పరిగణించే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఉద్యోగులు ఐటీఆర్‌-1, ఐటీఆర్‌-2లో ఏది ఎంపిక చేసుకోవాలనే విషయంలో స్పష్టత కలిగి ఉండడం మంచిదంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఐటీఆర్​ 1, ఐటీఆర్​ 2 ఎవరికి సరిపోతుంది? తప్పుడు రిటర్న్​లు చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఐటీఆర్‌-1 ఎవరికి?:

  • వేతనం, లేదా పెన్షన్‌పై ఆదాయం వచ్చే వారు ఐటీఆర్-1 దాఖలు చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • వార్షిక ఆదాయం కచ్చితంగా రూ.50లక్షలలోపే ఉండాలి.
  • రెండు సొంతిళ్ల నుంచి ఆదాయం కలిగిన వారు అర్హులు.
  • సెక్షన్ 112ఏ కింద దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల రూ.1.25 లక్షలలోపు ఉన్నవారు
  • వ్యవసాయ ఆదాయం రూ.5వేలులోపు ఉండాలి.
  • పొదుపు ఖాతా, ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్లపై వడ్డీ, ఆదాయపు పన్ను రీఫండ్‌, ఇతర వడ్డీ ఆదాయాలు ఉన్నవారు ఐటీఆర్‌-1ను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.

ఐటీఆర్‌-2 ఎవరు దాఖలు చేయాలి?

  • వార్షికాదాయం రూ.50 లక్షలలోపు ఉన్నవారు
  • స్టార్టప్‌ కంపెనీలో ESOPsపై పన్ను చెల్లింపు వాయిదా పడినప్పుడు
  • ఏదైనా కంపెనీలో డైరెక్టర్‌గా ఉన్న సందర్భాల్లో
  • రెండు కంటే ఎక్కువ సొంతిళ్లు కలిగినవారు
  • రూ.1.25 లక్షల కంటే ఎక్కువ దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు కలిగినవారు
  • స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (ఎస్‌టీసీజీ) ఉన్నప్పుడు (స్టాక్‌ మార్కెట్‌/ మ్యూచువల్‌ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టినవారు)
  • గత సంవత్సరంలో ఎప్పుడైనా అన్‌లిస్టెడ్ ఈక్విటీ షేర్లను కలిగి ఉండడం
  • పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే ఇతర మూలధన నష్టాలను తదుపరి సంవత్సరాలకు బదిలీ చేసుకోవాల్సిన సందర్భాల్లో
  • విదేశీ ఆదాయం, రూ.5వేల కంటే ఎక్కువ వ్యవసాయ ఆదాయం ఉన్నప్పుడు
  • కరెంట్‌ ఖాతాలో రూ.1 కోటి కంటే ఎక్కువ డిపాజిట్లు
  • విదేశీ ప్రయాణాల కోసం రూ.2 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేసినప్పుడు
  • ఏడాదికి రూ.1 లక్ష కంటే ఎక్కువ కరెంట్ బిల్లు చెల్లించినప్పుడు ఐటీఆర్‌-2 దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుంది.

తప్పుడు ఐటీఆర్‌ ఫారం ఫైల్‌ చేస్తే ఏమౌతుంది?: పొరపాటున తప్పుడు ఐటీఆర్ ఫారాన్ని ఎంచుకుని సబ్మిట్ చేస్తే, ఆదాయపు పన్ను విభాగం దాన్ని సెక్షన్ 139 (9) కింద డిఫెక్టివ్‌ రిటర్న్‌గా (లోపభూయిష్టమైనది) పరిగణిస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఐటీ నోటీసు పంపి ఆ తప్పును సరిదిద్దుకోవడానికి సాధారణంగా 15 రోజుల సమయం ఇస్తుందని, ఆ లోపాన్ని సరిచేసే వరకు ఐటీఆర్ ప్రాసెస్ అవ్వదంటున్నారు. దీనివల్ల రీఫండ్ ఆలస్యమవుతుందని, పైగా ఇచ్చిన సమయంలోగా లోపాన్ని సరిచేయకపోతే అసలు ఐటీఆరే ఫైల్ చేయనట్లుగా పరిగణిస్తారంటున్నారు. దీనివల్ల పెనాల్టీలు, వడ్డీ భారం పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రకటించిన గడువు(జులై 31లోపు ) మేరకు సరైన ఫారాన్ని ఎంచుకుని రిటర్నులు దాఖలు చేయమని సూచిస్తున్నారు.

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ఐటీఆర్​ 1 ఎవరు ఫిల్​ చేయాలి
ITR 1 AND ITR 2 DETAILS

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