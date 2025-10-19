దీపావళికి ఆన్లైన్లో గోల్డ్ కొనడం సేఫేనా? బంగారం విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
బంగారం కొనాలంటే 'బీఐఎస్ కేర్' యాప్తో హాల్ మార్క్ను చెక్ చేయండి- రిటర్న్, ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీని తప్పక చదవండి- ఇంకా ఏమేమి చూడాలంటే?
Published : October 19, 2025 at 6:45 PM IST
Tips To Buy Gold Online : ఈసారి 'ధన్ తేరస్'(ధన త్రయోదశి) అక్టోబరు 18న రికార్డు స్థాయిలో బంగారం అమ్మకాలు జరిగాయి. సోమవారం (అక్టోబరు 20న) దీపావళి పండుగ సందర్భంగానూ పుత్తడి సేల్స్ రికార్డులు బద్దలు కొట్టే అవకాశం ఉంది. బంగారు ఆభరణాల కొనుగోళ్లపై ఆకర్షణీయ డిస్కౌంట్లు, తయారీ ఛార్జీలపై 100 శాతం దాకా తగ్గింపులు, గోల్డ్ కాయిన్ గిఫ్ట్లను అందించేందుకు దుకాణదారులు రెడీ అయ్యారు. దీంతో బంగారం దుకాణాలన్నీ కస్టమర్లతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. బిల్లింగ్ డెస్క్ల వద్ద క్యూ లైన్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఎలాంటి ఎదురుచూపులు, క్యూ లైన్లు లేకుండా మీరు కూర్చున్న చోటు నుంచే ఆన్లైన్లోనూ గోల్డ్ జువెల్లరీని కొనొచ్చు. అయితే ఇది సురక్షితమేనా? ఆన్లైన్లో బంగారాన్ని కొనే క్రమంలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు ఏమిటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆన్లైన్లో బంగారం కొనడం ఎలా?
ఆన్లైన్లో బంగారాన్ని కొనడం సురక్షితమే. అయితే మనం కొన్ని అంశాల పట్ల జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. నేడు దాదాపు అన్ని అగ్రశ్రేణి జువెల్లరీ బ్రాండ్లు తమ బంగారు ఆభరణాలను ఆన్లైన్లో విక్రయిస్తున్నాయి. వీటన్నింటికి అధికారిక వెబ్సైట్లు, మొబైల్ యాప్లు ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా మనం బంగారు ఆభరణాల షాపింగ్ చేయొచ్చు. అలాగే కొన్ని ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లలో ఉండే సర్టిఫైడ్ సెల్లర్స్ నుంచి సైతం బంగారు ఆభరణాలను కొనొచ్చు. ఈ వెబ్సైట్లు, యాప్లలో విభిన్న డిజైన్లు, మోడళ్ల ఆభరణాల ఫొటోలు, వీడియోలు అందుబాటులో ఉంటాయి. వాటిలో మనకు నచ్చినవి, బడ్జెట్కు అనుగుణమైన మోతాదులో ఎంపిక చేసుకోవాలి. 'బీఐఎస్ హాల్మార్క్' సర్టిఫికేషన్ ఉన్న ఆభరణాలనే కొనాలి. మనం పేమెంట్ చేశాక, బంగారు ఆభరణాలను నేరుగా ఇంటికి డెలివరీ చేస్తారు.
ఆన్లైన్లో బంగారం కొనే ముందు ఇవి తెలుసుకోండి!
1. ప్రముఖ కంపెనీల వెబ్సైట్లు, యాప్లనే ఎంచుకోండి!
ప్రముఖ జువెల్లరీ బ్రాండ్ల వెబ్సైట్లు, యాప్లలోనే ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేయవచ్చు. ఈ వెబ్సైట్లలో చాలా డిజైన్లతో కూడిన ఆభరణాలు మీకు కనిపిస్తాయి. వాటిలో నచ్చినవి ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ధర కూడా తాజా మార్కెట్ ప్రకారమే ఉంటుంది. ఈ కంపెనీలు కస్టమర్ల సౌకర్యార్థం కస్టమర్ కేర్ నంబర్లను నిర్వహిస్తాయి. ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఆయా నంబర్లకు కాల్ చేసి సహాయాన్ని పొందొచ్చు. ఫిర్యాదులు చేయొచ్చు. ఆన్లైన్ విక్రయాల్లో జవాబుదారీతనం, పారదర్శకతలకు ఈ తరహా కంపెనీలు ప్రాధాన్యత ఇస్తాయి.
2. హాల్మార్క్ ఉంటేనే కొనండి- చెకింగ్ ఇలా!
బీఐఎస్ హాల్ మార్కింగ్ ఉన్న బంగారు ఆభరణాలనే మనం కొనాలి. ఇదే ప్రభుత్వం రూల్. ఆన్లైన్లో మనం ఏదైనా బంగారు ఆభరణాన్ని కొనేటప్పుడు, దానిపై ముద్రించి ఉన్న బీఐఎస్ హాల్ మార్కింగ్ సమాచారాన్ని, హెచ్యూఐడీ నంబరును తనిఖీ చేయాలి. ఇందుకోసం మన ఫోనులో బీఐఎస్ కేర్ అనే యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఈ యాప్ను తెరిచాక, ఎంటర్ యువర్ హెచ్యూఐడీ నంబర్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. అక్కడ కనిపించే బాక్స్లో, ఆభరణంపై ఉన్న హెచ్యూఐడీ నంబరును ఎంటర్ చేయాలి. దీంతో వెంటనే ఆ హెచ్యూఐడీ నంబరు సక్రమమైందో, కాదో తెలిసిపోతుంది. ఆ నంబరు సరైందే అయితే, దాన్ని జారీ చేసిన బీఐఎస్ హాల్ మార్కింగ్ సర్టిఫికేషన్ కేంద్రం వివరాలు డిస్ప్లే అవుతాయి. ఈ సమాచారం డిస్ప్లే కాకుంటే, అది నకిలీ ఆభరణమని మనం గుర్తించాలి. 22 క్యారెట్ల హాల్మార్క్ బంగారు ఆభరణంపై 916 అనే ఫైన్నెస్ స్టాంప్, 18 క్యారెట్ల హాల్మార్క్ ఆభరణంపై 750 అనే ఫైన్నెస్ స్టాంప్ ఉంటాయి. ఈ విధంగా బంగారం స్వచ్ఛతతో ముడిపడిన క్యారెట్లకు అనుగుణంగా ఫైన్నెస్ స్టాంప్లను కేటాయిస్తారు.
3. రిటర్న్, ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీ
ఆన్లైన్లో బంగారు ఆభరణాలను కొనే ముందు, ఆభరణాల వ్యాపారి రిటర్న్, ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీ సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా చదవండి. సాధారణంగానైతే చాలా మంది ఆన్లైన్ సెల్లర్స్ రిటర్న్, ఎక్స్ఛేంజ్ కోసం 30 రోజుల గడువును ఇస్తారు. దెబ్బతిన్న, విరిగిన, ఛిద్రమైన ఆభరణాలను వాపసు తీసుకునేందుకు సంబంధించిన నిబంధనలు, షరతులనూ మనం తెలుసుకోవాలి.
4. ధరను అర్థం చేసుకోండి!
మీరు ఆన్లైన్లో కొంటున్న బంగారు ఆభరణాల తుది ధరను అర్థం చేసుకోవడం కూడా ముఖ్యమే. తుది ధరలో ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర, తయారీ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ, ఇతర పన్నులు కలిసే ఉన్నాయా? లేదా? అనేది తెలుసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు షిప్పింగ్ ఛార్జీలను కూడా తుది ధరలోనే యాడ్ చేస్తుంటారు. కస్టమర్ కేర్తో మాట్లాడి లేదా ఛాట్ చేసి ఈ అంశాలపై ముందస్తు క్లారిటీకి రావాలి.
5. రివ్యూలు, రేటింగ్లను చెక్ చేయండి!
ఆన్లైన్లో బంగారు ఆభరణాలను కొనే ముందు, ఆ ప్రోడక్ట్కు సంబంధించి కస్టమర్లు రాసిన రివ్యూలు, రేటింగ్లను జాగ్రత్తగా చెక్ చేయండి. దీనివల్ల మీరు కొనబోయే ఆభరణం ఎలాంటిదో ఒక ఐడియా వస్తుంది.
6. సురక్షిత ఆప్షన్లతో పేమెంట్ చేయండి!
బంగారు ఆభరణాన్ని కొనే క్రమంలో ఆన్లైన్లో పేమెంట్ చేయడానికి చాలా ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. క్రెడిట్ కార్డులు, యూపీఐ, డెబిట్ కార్డులు సహా అనేక మార్గాల్లో మనం సురక్షితంగా చెల్లింపును చేయొచ్చు.