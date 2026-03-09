ETV Bharat / business

వార్ ఎఫెక్ట్​: రూ.31 లక్షల కోట్లు సంపద ఆవిరి- సోమవారం ఒక్కరోజే రూ.12 లక్షల కోట్లు నష్టం!

ఇరాన్​ Vs అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ వార్ ఎఫెక్ట్​- భారీగా నష్టపోతున్న స్టాక్ మార్కెట్లు

Stock Market
Stock Market (ANI (Representative Image))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 9, 2026 at 1:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

War Effect On Indian Stock Markets : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతున్నాయి. దీనితో స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా పతనమవుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​లు నేరుగా ఇరాన్​పై దాడి చేసినప్పటి నుంచి నేటి వరకు పెట్టుబడిదారుల సంపద ఏకంగా రూ.31 లక్షల కోట్లు ఆవిరైపోయింది. మరీ దారుణం ఏమిటంటే, ఇవాళ (సోమవారం) ఒక్కరోజే ఏకంగా రూ.12 లక్షల కోట్లు తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద ముడి చమురు దిగుమతిదారుగా భారత్ ఉంది. అందుకే పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరలు, విదేశీ పెట్టుబడుల (ఎఫ్​డీఐ) ఉపసంహరణ, ఆర్థిక నష్టాల భయంతో మార్కెట్ సూచీలు తీవ్రంగా పతమనమవుతున్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

సోమవారం ఒక్కరోజే (మధ్యాహ్నం నాటికి) మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్​లో దాదాపు రూ.12.78 లక్షల కోట్లు హరించుకుపోయింది. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ ఏకంగా 2,299 పాయింట్లు (2.91) శాతం మేర నష్టపోయి 76,619 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఎన్​ఎస్​ఈ నిఫ్టీ 50 కూడా 714 పాయింట్లు (2.92 శాతం) క్షీణించి 23,736 వద్ద కొనసాగుతోంది. గడచిన ఏడాది కాలంలో దలాల్ స్ట్రీట్ చూసిన అత్యంత దారుణమైన నష్టాల్లో ఇది ఒకటి కావడం గమనార్హం.

రూ.31 లక్షల కోట్లు నష్టం
బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ డేటా ప్రకారం, తాజా పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల భారీగా నష్టపోయిన లిస్టెడ్ కంపెనీల మార్కెట్ విలువ ఎంత ఉందంటే?

తేదీ బీఎస్​ఈ మార్కెట్ క్యాప్​నష్టం
ఫిబ్రవరి 28రూ.463 లక్షల కోట్లు------------
మార్చి 6 రూ.444 లక్షల కోట్లు (క్లోజ్​)రూ.19 లక్షల కోట్లు
మార్చి 9 రూ.432 లక్షల కోట్లు (ఇంట్రాడే)రూ.12 లక్షల కోట్లు
మొత్తం నష్టం (ఫిబ్రవరి 28 నుంచి మార్చి 9 వరకు)రూ.31 లక్షల కోట్లు

చమురు షాక్​
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పెరగడం మార్కెట్ అస్థిరతకు ప్రధాన కారణంగా నిలిచిందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేయడంతో, ఆయిల్ సరఫరాకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడింది. దీనితో బ్రెంట్ క్రూడ్​ ఆయిన్ కేవలం వారం రోజుల్లో 25 శాతానికి పైగా పెరిగింది. దీనితో బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర 114 డాలర్లు దాటింది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, భారత్ తన అవసరాల కోసం దాదాపు 85 శాతం మేర ముడి చమురు దిగుమతులు చేసుకుంటోంది. అందుకే చమురు ధరలు మరింత పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం, కరెంట్ అకౌంట్​ డిఫిసిట్​, ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు పెరుగుతాయనే ఆందోళన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్తను కలవరపెడుతోంది. అందుకే దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాయి.

ఎఫ్​డీఐల ఉపసంహరణ
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న రాజకీయ అనిశ్చితుల నేపథ్యంలో విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (ఎఫ్​డీఐ) భారీగా తమ ఈక్విటీలను అమ్మేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గత నాలుగు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో సుమారు రూ.21వేల కోట్ల పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకున్నారు. అంటే ఫిబ్రవరిలో నమోదైన 17 నెలల గరిష్ఠ పెట్టుబడుల(రూ.22,615 కోట్లు)ను దాదాపు వెనక్కు తీసుకున్నారు.

భారీగా నష్టపోయిన షేర్లు
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో, దాదాపు అన్ని రంగాలు నష్టపోయాయి. అయితే మార్కెట్​ను భారీగా కుంగదీసిన షేర్లు కొన్ని ఉన్నాయి. అవి ఏమిటంటే?

  • హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంక్​ - 3 శాతానికి పైగా పతనం
  • ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్​ - సుమారు 4.5 శాతం పతనం
  • స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా - 5 శాతానికి పైగా పతనం
  • లార్సెన్ అండ్ టుబ్రో (ఎల్​ అండ్ టీ) - దాదాపు 5 శాతం నష్టం

భారీగా నష్టపోయిన ఆయిల్ కంపెనీలు
వాస్తవానికి ముడి చమురు ధరలు పెరిగినప్పటికీ, దేశీయ ఆయిల్ కంపెనీలు ఆయిల్ ధరలు పెంచలేదు. దీనితో మార్కెటింగ్ మార్జిన్​లు తగ్గిపోతాయనే భయంతో పెట్టుబడిదారులు ఆయిల్ కంపెనీలైన బీపీసీఎల్​, హెచ్​పీసీఎల్​, ఇండియన్ ఆయిల్ షేర్లను వదిలించుకుంటున్నారు. దీనితో ఈ సంస్థలు 8 శాతానికి పైగా నష్టపోయాయి. విమాన ఇంధన ధరల పెరుగుదల వల్ల లాభాలు తగ్గుతాయనే భయంతో ఇంటర్​గ్లోబ్​ ఏవియేషన్​ (ఇండిగో) షేర్లు 7 శాతానికి పైగా పడిపోయాయి.

మిడ్-క్యాప్​, స్మాల్-క్యాప్ షేర్ల పరిస్థితేంటి?
భారీ స్టాక్ మార్కెట్ ఒడుదొడుకులను బ్లూచిప్​ స్టాక్స్​ కొంత మేరకు తట్టుకోగలవు. కానీ మిడ్, స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్​కు ఆ కెపాసిటీ ఉండదు. అందుకే పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో బీఎస్​ఈ మిడ్ క్యాప్​ ఇండెక్స్ దాదాపు 3 శాతం, స్మాల్ క్యాప్​ ఇండెక్స్ 3 శాతం మేర క్షీణించాయి.

అదరగొడుతున్న డిఫెన్స్ స్టాక్స్​
ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌగోళిక, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ఉన్న నేపథ్యంలో సైనిక వ్యయం భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే మదుపరులు రక్షణ రంగ షేర్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందుకే ఈ వారంలో డిఫెన్స్ స్టాక్స్​ సుమారు 6 శాతం మేర పెరిగాయి.

ఇక ముందు ఎలా ఉండనుంది?
పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ వర్సెస్ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధం మరింత తీవ్రమవుతోంది. హోర్ముజ్ వద్ద చమురు నౌకలను అడ్డుకోవడంతో చమురు సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. వీటన్నింటినీ పెట్టుబడిదారులు నిశితంగా పరిశీస్తున్నారు. కనుక యుద్ధం ఇలానే కొనసాగితే, రానున్న రోజుల్లోనూ స్టాక్ మార్కెట్లు అస్థిరంగానే ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అంతేకాదు. చమురు ధరలు 100 డాలర్లకు పైనే సుదీర్ఘకాలం ఉంటే, దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే, రూపాయి విలువ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఇదంతా దేశ ఆర్థిక స్థితిగతులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే ఛాన్స్ ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

విద్యలో AI, ఆటోమేషన్​, డిజిటల్ ఎకానమీ సబ్జెక్ట్​లు ఇంకా పెరగాలి : ప్రధాని మోదీ

పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వేళ- చమురు కోసం భారత్ ముందున్న ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఇవే!

TAGGED:

WAR EFFECT ON INDIAN SHARE MARKETS
WAR EFFECTS ON OIL PRICES
WAR EFFECT ON DEFENCE STOCKS
STOCK MARKET TODAY
WAR EFFECT ON INDIAN STOCK MARKETS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.