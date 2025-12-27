ETV Bharat / business

2026లో IPO's జాతర- రేసులో జియో, NSE- రూ.2.50లక్షల కోట్ల సమీకరణకు సిద్ధం!

దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓకు జియో సన్నాహాలు- పబ్లిక్ ఇష్యూకు వాల్‌మార్ట్ సారథ్యంలోని ఫ్లిప్‌కార్ట్, ఫోన్‌పే- జూన్‌లోగా ఎస్‌బీఐ మూచువల్ ఫండ్ ఐపీఓ- అందరి చూపు ఎన్‌ఎస్‌ఈ, ఓయో, బోట్ వైపు!

IPO
IPO (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 27, 2025 at 5:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Upcoming IPOs In 2026 : కొత్త ఏడాది 2026లోనూ భారత స్టాక్ మార్కెట్‌లో ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్‌ల (ఐపీఓ) జాతర జరగబోతోంది. ఫిన్​టెక్, ఇంటర్నెట్ సేవలు, టెలికాం, పేమెంట్ యాప్స్, స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్‌, ఆన్‌లైన్ రిటైలర్లు, ఆన్‌లైన్ ఆతిథ్య రంగ వేదికలు, గృహోపకరణాల విభాగాల కంపెనీలు ఇందుకు క్యూ కడుతున్నాయి. ఐపీఓ కోసం ఇప్పటికే 84 కంపెనీలు స్టాక్ మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ 'సెబీ' నుంచి క్లియరెన్స్ పొందాయి. ఈ కంపెనీలు దాదాపు రూ.1.46 లక్ష కోట్లను సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. మరో 108 కంపెనీలు కూడా 2026లోనే ఐపీఓకు వచ్చేందుకు సకల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. వాటికీ లైన్ క్లియర్ అయితే, కంపెనీలు సమీకరించే నిధుల లక్ష్యం రూ.2.50 లక్షలకు పెరిగిపోతుంది. 2025 డిసెంబరు 29 నుంచి 2026 జనవరి 2లోగా మార్కెట్‌లో పలు కీలక పరిణామాలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఐపీఓకు రానున్న ప్రముఖ అగ్రశ్రేణి కంపెనీలపై ఓ లుక్కేద్దాం.

  1. రిలయన్స్ జియో : ఈసారి ఐపీఓల జాతరలో అందరి చూపు రిలయన్స్ జియో వైపే ఉండనుంది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్‌కు చెందిన ఈ కంపెనీ టెలికాం, డిజిటల్ వ్యాపారాల్లో సత్తా చాటుతోంది. ఇది దాదాపు రూ.12 లక్షల కోట్లను సమీకరించాలని టార్గెట్‌గా పెట్టుకుంది. ఇదే జరిగితే, భారత్‌లోనే అతిపెద్ద ఐపీఓ నిధుల సమీకరణను సాధించిన కంపెనీగా జియో రికార్డును సాధిస్తుంది. 2026లోనే జియో ఐపీఓ ఉంటుందని గతంలోనే ముకేశ్ అంబానీ సంకేతాలు ఇచ్చారు. అయితే అధికారికంగా నిర్దిష్ట తేదీని ప్రకటించలేదు.
  2. ఎన్‌ఎస్‌ఈ : ప్రపంచ ప్రఖ్యాత నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్‌ఎస్‌ఈ) కూడా 2026 ఐపీఓల జాతరకు రెడీ అవుతోంది. అయితే సెబీ నుంచి కొన్ని అనుమతులు రావాల్సి ఉంది. ఈక్రమంలో పలు పెండింగ్ వివాదాల సత్వర పరిష్కారానికి రూ.1,300 కోట్లను ఎన్ఎస్‌ఈ సిద్ధంగా ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది. సెబీ నుంచి దీనికి 'నో ఆబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్' లభించడమే తరువాయి.
  3. ఫ్లిప్‌కార్ట్ : ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ గ్రూపులోని వివిధ సంస్థల విలీనానికి ఇటీవలే నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ పచ్చజెండా ఊపింది. ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ పునర్ వ్యవస్థీకరణ ప్రక్రియ జరుగుతోంది. 2026లో ఐపీఓకు వచ్చేందుకే ఈ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై అధికారికమైన క్లారిటీ లేదు. అమెరికా దిగ్గజ కంపెనీ వాల్‌మార్ట్ సారథ్యంలో ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ నడుస్తోంది. రూ.6 లక్షల కోట్ల మార్కెట్ వ్యాల్యుయేషన్‌ను ఈ కంపెనీ ఆశిస్తోంది.
  4. ఫోన్‌పే : డిజిటల్ పేమెంట్ల రంగంలో రారాజుగా ఫోన్‌పే వెలుగొందుతోంది. ఇందులోనూ మెజారిటీ వాటా అమెరికా కంపెనీ వాల్‌మార్ట్‌కే ఉంది. ఐపీఓకు సన్నాహాలు చేసుకునే క్రమంలో, ఇప్పటికే డ్రాఫ్ట్ పత్రాలను సెబీకి ఫోన్‌పే సమర్పించింది. రూ.1.34 లక్షల కోట్ల వ్యాల్యుయేషన్‌ను ఈ కంపెనీ ఆశిస్తోంది. రూ.13వేల కోట్లను ఐపీఓ ద్వారా సమీకరించాలని భావిస్తోంది. ఈ ఐపీఓ తేదీపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
  5. ఓయో : 'ఓయో' పూర్తి పేరు 'ఓరావెల్ స్టేస్'. ఈ ప్రఖ్యాత ఆతిథ్యరంగ కంపెనీ కూడా ఐపీఓకు రెడీ అవుతోంది. జపాన్‌కు చెందిన సాఫ్ట్‌బ్యాంక్‌కు ఓయోలో దాదాపు 40 నుంచి 46 శాతం వాటా ఉంది. కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు రితేశ్ అగర్వాల్‌కు ఓయోలో దాదాపు 30 శాతం వాటా ఉంది. ఐపీఓ ద్వారా రూ.7వేల కోట్లను సమీకరించాలని ఓయో భావిస్తోంది. భారత స్టాక్ మార్కెట్‌లో నెలకొన్న భారీ అస్థిరత కారణంగా ఐపీఓకు రావడంలో ఈ కంపెనీ జాప్యం చేసింది.
  6. హీరో ఫిన్‌కార్ప్ : 2026లో ఐపీఓకు వచ్చేందుకు హీరో ఫిన్‌కార్ప్ రెడీగా ఉంది. ఇప్పటికే డ్రాఫ్ట్ పత్రాలను సెబీకి సమర్పించింది. పబ్లిక్ ఇష్యూ ద్వారా రూ.3,668 కోట్లను సమీకరించాలని ఈ కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో కొత్తగా షేర్ల జారీ ద్వారా రూ.2,100 కోట్లను, పాత షేర్ల ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ద్వారా మిగతా మొత్తాన్ని సమీకరించనుంది.
  7. బోట్ : బోట్ కంపెనీకి పేరెంట్ సంస్థగా ఉన్న 'ఇమేజిన్ మార్కెటింగ్' ఐపీఓకు వస్తోంది. ఇది ఇప్పటికే సెబీకి డ్రాఫ్ట్ పత్రాలను సమర్పించింది. ఇది రూ.4,400 కోట్లను సమీకరించాలని టార్గెట్‌గా పెట్టుకుంది. కొత్త షేర్ల జారీతో పాటు పాత షేర్ల ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ద్వారా ఈ నిధులను పొందనుంది. ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్, గోల్డ్‌మన్ సాచ్స్, నోమురాలను తన బ్యాంకర్లుగా బోట్ నియమించుకుంది.
  8. జెప్టో : క్విక్ కామర్స్ కంపెనీ జెప్టో కూడా ఐపీఓకు వస్తోంది. ఇది సైతం రూ.4,400 కోట్లను సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సెబీకి వీలైనంత త్వరగా డ్రాఫ్ట్ పేపర్లను సమర్పించేందుకు ప్రస్తుతం జెప్టో కసరత్తు చేస్తోంది. ఐపీఓ షేరు ధర, జారీ చేయనున్న షేర్ల సంఖ్య, కీలక తేదీల గురించి ఇప్పటిదాకా ప్రకటన వెలువడలేదు.
  9. ఎస్‌బీఐ మూచువల్ ఫండ్ : ఎస్‌బీ‌ఐ, ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ 'అముండి' కలిసి ఎస్‌బీఐ మూచువల్ ఫండ్‌ను ఐపీఓకు తెస్తున్నాయి. 2026 జూన్‌లోగా ఈ కంపెనీ ఐపీఓకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది మన దేశంలోనే అతిపెద్ద మూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ.

2025 డిసెంబరు 29 - 2026 జనవరి 2లోగా ఏం జరగనుంది ?

  • 2025 డిసెంబరు 29 నుంచి 2026 జనవరి 2లోగా స్టాక్ మార్కెట్‌లో పలు కీలక పరిణామాలు జరగనున్నాయి.
  • మోడర్న్ డయాగ్నస్టిక్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఐపీఓ 2025 డిసెంబరు 31న మొదలుకానుంది. ఇది జనవరి 2 వరకు తెరిచి ఉంటుంది.
  • గుజరాత్ కిడ్నీ కంపెనీ, ఈపీడబ్ల్యూ ఇండియా, శ్యామ్ ధని ఇండస్ట్రీస్, సన్‌డ్రెక్స్ ఆయిల్ కో, దాచేపల్లి పబ్లిషర్స్ 2025 డిసెంబరు 30న ఎన్‌ఎస్‌ఈ లేదా బీఎస్ఈలలోని వివిధ లిస్ట్‌లలోకి ఎక్కనున్నాయి.
  • డిసెంబరు 31న ధార రైల్ ప్రాజెక్ట్స్, నానా టెక్, యాడ్ మ్యాక్ సిస్టమ్స్, బాయి కాకాజీ పాలీమర్స్, అపోలో టెక్నో ఇండస్ట్రీస్‌ ఎన్‌ఎస్‌ఈ లేదా బీఎస్‌ఈలలోని వివిధ లిస్ట్‌‌లలోకి ఎక్కనున్నాయి.
  • ఈ టు ఈ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ జనవరి 2న ఎన్‌ఎస్‌ఈ ఎస్‌ఎంఈ విభాగంలోకి లిస్ట్ కానుంది.

TAGGED:

2026 IPOS NEWS
JIO IPO UPDATES
ZEPTO IPO DETAILS
UPCOMING TOP 5 IPO
UPCOMING IPOS IN 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.