బ్యాంక్కు వెళ్లే పనిలేకుండానే "డెత్ క్లెయిమ్"! - ఆన్లైన్ పోర్టల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి!
- డెత్ క్లెయిమ్ సెటిల్ మెంట్ కోసం ఆన్లైన్ విధానం - ఆర్బీఐ మార్గదర్శకాల నేపథ్యంలో చర్యలు - ఇక మీదట 15 రోజుల్లోనే పని పూర్తి!
Published : February 19, 2026 at 11:36 AM IST
IOB Online Portal for Death Claim: ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా మరణిస్తే వారి బ్యాంక్ అకౌంట్లోని, లాకర్లలోని డబ్బును విత్డ్రా చేసుకోవాలంటే బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగాల్సిందే. ఆ సర్టిఫికెట్ లేదు, ఈ ధ్రువపత్రం లేదు అంటూ తిప్పు పంపుతుంటారు. సరిపడా డాక్యుమెంట్లు అన్నీ ఉన్నా ఒక్కోసారి పని పూర్తవుతుందన్న గ్యారెంటీ ఉండదు. అందుకే, అకౌంట్లో కొద్ది మొత్తంలో డబ్బులు ఉంటే వాటిని కుటుంబ సభ్యులు వదిలిపెట్టేస్తుంటారు. పెద్ద మొత్తంలో ఉంటే మాత్రం తప్పని పరిస్థితుల్లో బ్యాంకుల చుట్టూ తిరుగుతుంటారు. అయితే, ఇకపై అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొత్త మార్గదర్శకాలను తీసుకొచ్చింది. బ్యాంకులో అకౌంట్ కలిగిన వ్యక్తులు మరణించినప్పుడు వారి కుటుంబ సభ్యులు, వారసులు బ్యాంకును సందర్శించకుండానే డెత్క్లెయిమ్ చేసుకునేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. దీంతో అన్ని బ్యాంకులూ వేగంగా చర్యలు చేపట్టాయి.
ముందుగా ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ (IOB) తన సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. డెత్ క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ కోసం ప్రత్యేకంగా "ఆన్లైన్ డెత్ క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ పోర్టల్ ను" తీసుకొచ్చింది. ఈ పోర్టల్ ద్వారా సుమారు 15 లక్షల రూపాయల వరకు డబ్బు సెటిల్ చేసేందుకు ఎలాంటి మూడో వ్యక్తి ష్యూరిటీ అవసరం లేదని పేర్కొంది. అంతేకాకుండా కేవలం 15 రోజుల టైమ్లోనే క్లెయిమ్లను సెటిల్ చేస్తామని స్పష్టం చేసింది.
ఆన్లైన్ డెత్ క్లైయిమ్ కోసం కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు (నామినీ ఉంటే):
- డెత్ క్లెయిమ్ ఫారం
- ఖాతాదారుడి డెత్ సర్టిఫికెట్
- నామినీ గుర్తింపు పత్రాలు
ఎలా అప్లై చేయాలి:
- మీ ఫోన్లో ముందుగా "IOB ఆన్లైన్ డెత్ క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ పోర్టల్" ఓపెన్ చేయాలి.
- స్క్రీన్ మీద నాలుగు సర్వీసులు కనిపిస్తాయి. అందులో New Claim ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత నామినేషన్ టైప్ సెలెక్ట్ చేయాలి. అంటే బ్యాంకు అకౌంట్ కలిగిన వ్యక్తికి నామినీ ఉందా? లేదా అని ఎంచుకోవాలి.
- నామినీ ఉంది అని క్లిక్ చేస్తే లాగిన్ అవ్వాలి. అందుకోసం నామినీ ఫోన్ నెంబర్, మెయిల్ ఐడీ, ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి.
- అనంతరం మిగిలిన ప్రాసెస్ పూర్తి చేసి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు అప్లోడ్ చేయాలి.
ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి :
- నామినీ ఉంటే క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ ప్రాసెస్ ఈజీ అవుతుంది. ఒకవేళ నామినీ లేకపోతే ఇండెమ్నిటీ బాండ్, డిస్క్లెయిమర్ లెటర్, లీగర్హెయిర్ సర్టిఫికెట్ వంటివి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
- అకౌంట్లో రూ.15లక్షల లోపు నగదు ఉంటే కేవలం 15 రోజుల్లో సెటిల్మెంట్ అవుతుంది. అదే ఎక్కువ ఉంటే టైమ్ ఎక్కువ పడుతుంది. అదే విధంగా దానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్ల లిస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది. అవన్నీ పోర్టల్లో చూసుకోవచ్చు.
డెత్ క్లెయిమ్ గురించి ఆర్బీఐ మార్గదర్శకాలు: డెత్క్లెయిమ్లకు సంబంధించి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) 2025లో పలు మార్గదర్శకాలు రిలీజ్ చేసింది. మరణించిన వారి బ్యాంకు అకౌంట్లు, లాకర్లకు సంబంధించిన క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ నిబంధనలను సవరించింది. క్లెయిమ్ చేసిన 15 రోజుల లోపు సెటిల్మెంట్ పూర్తవ్వాలని, ఒకవేళ ఆలస్యమైతే నిర్దిష్ట పరిహారాన్ని నామినీలకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. 2026 మార్చి 31లోపు అన్ని బ్యాంకులూ ఈ మార్గదర్శకాలను పాటించాలని సూచించింది. 15 క్యాలెండర్ రోజుల్లో క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ చేయకపోతే.. బ్యాంకు ఖాతా విషయంలో 4% వడ్డీ రేటుకు తక్కువ కాకుండా పరిహారం ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని, సేఫ్ డిపాజిట్ లాకర్/కస్టడీలోని వస్తువుల విషయంలో.. ఆలస్యమైన ప్రతి రోజుకూ రూ.5000 చొప్పున చెల్లించాలని ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ ఆన్లైన్ పద్ధతిని తీసుకొచ్చింది. ఇండియన్ బ్యాంక్ కూడా ఇదే బాటలో పోర్టల్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మిగిలిన బ్యాంకులూ ఈ సదుపాయాన్ని తొందరలోనే తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది.
హోమ్ లోన్ పూర్తైనా బ్యాంకులు ఆస్తి పత్రాలు తిరిగి ఇవ్వలేదా? - రోజుకు రూ.5వేలు పరిహారం పొందొచ్చు!
LIC "బీమా లక్ష్మి" పాలసీ - మహిళలకు ప్రత్యేకం - తక్కువ పొదుపుతో ఎక్కువ లాభం!