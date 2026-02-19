ETV Bharat / business

బ్యాంక్​కు వెళ్లే పనిలేకుండానే "డెత్​ క్లెయిమ్​"! - ఆన్​లైన్​ పోర్టల్స్​ వచ్చేస్తున్నాయి!

- డెత్​ క్లెయిమ్​ సెటిల్​ మెంట్​ కోసం ఆన్​లైన్​ విధానం - ఆర్బీఐ మార్గదర్శకాల నేపథ్యంలో చర్యలు - ఇక మీదట 15 రోజుల్లోనే పని పూర్తి!

IOB Online Portal for Death Claim
IOB Online Portal for Death Claim (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 19, 2026 at 11:36 AM IST

3 Min Read
IOB Online Portal for Death Claim: ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా మరణిస్తే వారి బ్యాంక్‌ అకౌంట్​లోని, లాకర్లలోని డబ్బును విత్​డ్రా చేసుకోవాలంటే బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగాల్సిందే. ఆ సర్టిఫికెట్​ లేదు, ఈ ధ్రువపత్రం లేదు అంటూ తిప్పు పంపుతుంటారు. సరిపడా డాక్యుమెంట్లు అన్నీ ఉన్నా ఒక్కోసారి పని పూర్తవుతుందన్న గ్యారెంటీ ఉండదు. అందుకే, అకౌంట్​లో కొద్ది మొత్తంలో డబ్బులు ఉంటే వాటిని కుటుంబ సభ్యులు వదిలిపెట్టేస్తుంటారు. పెద్ద మొత్తంలో ఉంటే మాత్రం తప్పని పరిస్థితుల్లో బ్యాంకుల చుట్టూ తిరుగుతుంటారు. అయితే, ఇకపై అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా రిజర్వ్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా కొత్త మార్గదర్శకాలను తీసుకొచ్చింది. బ్యాంకులో అకౌంట్​ కలిగిన వ్యక్తులు మరణించినప్పుడు వారి కుటుంబ సభ్యులు, వారసులు బ్యాంకును సందర్శించకుండానే ​డెత్‌క్లెయిమ్‌ చేసుకునేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. దీంతో అన్ని బ్యాంకులూ వేగంగా చర్యలు చేపట్టాయి.

ముందుగా ఇండియన్‌ ఓవర్సీస్‌ బ్యాంక్‌ (IOB) తన సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. డెత్‌ క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌మెంట్‌ కోసం ప్రత్యేకంగా "ఆన్​లైన్​ డెత్​ క్లెయిమ్​ సెటిల్​మెంట్​ పోర్టల్​ ను" తీసుకొచ్చింది. ఈ పోర్టల్ ద్వారా సుమారు 15 లక్షల రూపాయల వరకు డబ్బు సెటిల్‌ చేసేందుకు ఎలాంటి మూడో వ్యక్తి ష్యూరిటీ అవసరం లేదని పేర్కొంది. అంతేకాకుండా కేవలం 15 రోజుల టైమ్​లోనే క్లెయిమ్‌లను సెటిల్‌ చేస్తామని స్పష్టం చేసింది.

ఆన్​లైన్​ డెత్​ క్లైయిమ్​ కోసం కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు (నామినీ ఉంటే):

  • డెత్​ క్లెయిమ్‌ ఫారం
  • ఖాతాదారుడి డెత్‌ సర్టిఫికెట్‌
  • నామినీ గుర్తింపు పత్రాలు

ఎలా అప్లై చేయాలి:

  • మీ ఫోన్​లో ముందుగా "IOB ఆన్‌లైన్‌ డెత్‌ క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌మెంట్‌ పోర్టల్‌" ఓపెన్​ చేయాలి.
  • స్క్రీన్​ మీద నాలుగు సర్వీసులు కనిపిస్తాయి. అందులో New Claim ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత నామినేషన్​ టైప్​ సెలెక్ట్​ చేయాలి. అంటే బ్యాంకు అకౌంట్​ కలిగిన వ్యక్తికి నామినీ ఉందా? లేదా అని ఎంచుకోవాలి.
  • నామినీ ఉంది అని క్లిక్​ చేస్తే లాగిన్​ అవ్వాలి. అందుకోసం నామినీ ఫోన్​ నెంబర్​, మెయిల్​ ఐడీ, ఆధార్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేసి సబ్మిట్​ చేయాలి.
  • అనంతరం మిగిలిన ప్రాసెస్​ పూర్తి చేసి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు అప్​లోడ్​ చేయాలి.

ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి :

  • నామినీ ఉంటే క్లెయిమ్​ సెటిల్​మెంట్​ ప్రాసెస్​ ఈజీ అవుతుంది. ఒకవేళ నామినీ లేకపోతే ఇండెమ్నిటీ బాండ్‌, డిస్‌క్లెయిమర్‌ లెటర్‌, లీగర్‌హెయిర్‌ సర్టిఫికెట్‌ వంటివి అప్​లోడ్​ చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • అకౌంట్​లో రూ.15లక్షల లోపు నగదు ఉంటే కేవలం 15 రోజుల్లో సెటిల్​మెంట్​ అవుతుంది. అదే ఎక్కువ ఉంటే టైమ్​ ఎక్కువ పడుతుంది. అదే విధంగా దానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్ల లిస్ట్​ కూడా పెరుగుతుంది. అవన్నీ పోర్టల్​లో చూసుకోవచ్చు.

డెత్​ క్లెయిమ్​ గురించి ఆర్‌బీఐ మార్గదర్శకాలు: డెత్‌క్లెయిమ్‌లకు సంబంధించి రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (RBI) 2025లో పలు మార్గదర్శకాలు రిలీజ్​ చేసింది. మరణించిన వారి బ్యాంకు అకౌంట్లు, లాకర్లకు సంబంధించిన క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌మెంట్‌ నిబంధనలను సవరించింది. క్లెయిమ్​ చేసిన 15 రోజుల లోపు సెటిల్‌మెంట్‌ పూర్తవ్వాలని, ఒకవేళ ఆలస్యమైతే నిర్దిష్ట పరిహారాన్ని నామినీలకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. 2026 మార్చి 31లోపు అన్ని బ్యాంకులూ ఈ మార్గదర్శకాలను పాటించాలని సూచించింది. 15 క్యాలెండర్‌ రోజుల్లో క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌మెంట్‌ చేయకపోతే.. బ్యాంకు ఖాతా విషయంలో 4% వడ్డీ రేటుకు తక్కువ కాకుండా పరిహారం ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని, సేఫ్‌ డిపాజిట్‌ లాకర్‌/కస్టడీలోని వస్తువుల విషయంలో.. ఆలస్యమైన ప్రతి రోజుకూ రూ.5000 చొప్పున చెల్లించాలని ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇండియన్‌ ఓవర్సీస్‌ బ్యాంక్‌ ఆన్‌లైన్‌ పద్ధతిని తీసుకొచ్చింది. ఇండియన్​ బ్యాంక్​ కూడా ఇదే బాటలో పోర్టల్​ను​ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మిగిలిన బ్యాంకులూ ఈ సదుపాయాన్ని తొందరలోనే తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది.

