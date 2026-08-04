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పిల్లల కోసం "పొదుపు" చేయాలనుకుంటున్నారా? - ఈ పెట్టుబడి పథకాలు ఉపయోగపడతాయట!

-పిల్లల ఆర్థిక భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులపై ఉందంటున్న నిపుణులు - ఈ క్రమంలోనే ఈ పెట్టుబడుల పథకాలు మేలు చేస్తాయని సూచన!

Investment Schemes for Children
Investment Schemes for Children (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 4, 2026 at 1:50 PM IST

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Investment Schemes for Children: ప్రస్తుత రోజుల్లో సేవింగ్స్ చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా పిల్లల చదువులు, పెళ్లిళ్ల కోసం పొదుపు చేయడం తప్పనిసరి. ఈ క్రమంలోనే ప్రతి ఒక్కరు తమ పిల్లల ఆర్థిక భద్రత గురించి తప్పక ఆలోచించాలని, అందుకు తగినట్లుగా ప్లాన్​ చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే పిల్లలు ఎలాగూ సొంతంగా పెట్టుబడులు పెట్టలేరు. కాబట్టి, వారికి సంబంధించిన పెట్టుబడి బాధ్యతలను తల్లిదండ్రులు చేపట్టవలసి ఉంటుందని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని ముఖ్యమైన పథకాలను వివరిస్తున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

సుకన్య సమృద్ధి యోజన: కుటుంబంలో అమ్మాయిలు ఉన్న తల్లిదండ్రులు ఈ పథకం గురించి తప్పక తెలుసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తులో ఆడపిల్లలకు ఈ స్కీమ్​ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇందుకోసం 10 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న అమ్మాయి పేరు మీద తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు బ్యాంకు/పోస్టాఫీసులో అకౌంట్​ ఓపెన్​ చేయాలని చెబుతున్నారు. అలాగే సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఖాతాలో ఏడాదికి కనీసం రూ.250 డిపాజిట్​ చేయాలని, గరిష్ఠ డిపాజిట్‌ పరిమితి ఏడాదికి రూ.1.50 లక్షలుగా ఉన్నట్లు వివరిస్తున్నారు. ఒక కుటుంబంలో ఇద్దరు అమ్మాయిల కోసం వేర్వేరుగా ఖాతాలను తెరవొచ్చుని, దీని ప్రస్తుత వార్షిక వడ్డీ రేటు 8.20% ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. ఇది ఇతర ప్రభుత్వ పొదుపు పథకాల వడ్డీ రేట్ల కన్నా కూడా ఎక్కువే అంటున్నారు.

ఉదాహరణకు, 5 సంవత్సరాలు అమ్మాయి పేరు అకౌంట్​ ఓపెన్​ చేసి ఏటా రూ.1 లక్ష మదుపు చేస్తే.. ప్రస్తుత వడ్డీ ప్రకారం 8.20 శాతం చొప్పున 21 ఏళ్ల తర్వాత రూ.46.18 లక్షల వరకు పొందొచ్చంటున్నారు. పైగా వడ్డీపై పన్ను లేదని చెబుతున్నారు. ఇలా అందుకున్న మొత్తాన్ని ఉన్నత విద్య, వివాహ ఖర్చులకు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

పబ్లిక్​ ప్రావిడెంట్​ ఫండ్: పిల్లల పేర మీద పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పబ్లిక్​ ప్రావిడెంట్​ ఫండ్​ స్కీమ్​ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పథకంలో భాగంగా పిల్లల పేరు మీద తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుడు అకౌంట్​ ఓపెన్​ చేసి నిర్వహించొచ్చని అంటున్నారు. ఈ ఖాతాను కేవలం పోస్టాఫీసులో మాత్రమే కాకుండా కొన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ బ్యాంకుల్లో కూడా తెరవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అకౌంట్​ తెరవడానికి పిల్లల బర్త్​ సర్టిఫికెట్​తో పాటు తల్లిదండ్రుల కేవైసీ వివరాలు ఇవ్వవలసి ఉంటుందంటున్నారు.

ఇందులో ప్రతి సంవత్సరం కనిష్ఠంగా, రూ.500, గరిష్ఠంగా రూ.1.50 లక్షల వరకు డిపాజిట్‌ చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. సంవత్సరంలో ఒకేసారి లేదా గరిష్ఠంగా 12 వాయిదాల్లో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఇక ఈ స్కీమ్​ మెచ్యూరిటీ వ్యవధి 15 ఏళ్లు అని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుత వడ్డీ 7.10 శాతం ఉన్నట్లుగా వివరిస్తున్నారు.

ఉదాహరణకు 5 ఏళ్ల పిల్లల పేరు మీద అకౌంట్​ ఓపెన్​ చేసి ఏటా ఖాతాలో రూ.1.50 లక్షల వరకు మదుపు చేస్తే.. 15 ఏళ్ల తర్వాత రూ.40.68 లక్షల వరకు అందుకోవచ్చంటున్నారు. రాబడిపై ఎటువంటి ఆదాయ పన్ను లేదని, పీపీఎఫ్‌లో వచ్చిన రాబడి మొత్తాన్ని పిల్లల ఉన్నత విద్యకు లేదా వారి భవిష్యత్తు కోసం ఉపయోగపడే ఏదైనా పెట్టుబడి పథకంలో తిరిగి మదుపు చేయొచ్చంటున్నారు.

రికరింగ్‌ డిపాజిట్‌(RD): పొదుపు అనగానే అందరికీ ముందు గుర్తుకొచ్చేవి బ్యాంకులే. అయితే చాలా బ్యాంకులు పిల్లల కోసం RD పథకాలను అందిస్తున్నాయని, స్థిర వడ్డీతో చిన్న పెట్టుబడులకు ఇవి అనువుగా ఉంటాయంటున్నారు. భారతదేశంలోని బ్యాంకులు ప్రధానంగా ఉన్నత విద్య, వివాహం మొదలైన వివిధ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా బహుళ రకాల రికరింగ్ డిపాజిట్ పథకాలను అందిస్తున్నాయంటున్నారు. అవసరాన్ని బట్టి, తల్లిదండ్రులు తమకు నచ్చిన ఏదైనా బ్యాంక్​లో RD ఖాతా తెరవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

ఇక RD పథకం కింద, ప్రతి నెలా నిర్ణీత మొత్తాన్ని డిపాజిట్‌ చేయొచ్చంటున్నారు. ఖాతా తెరిచిన బ్యాంకు అందించే వడ్డీ రేటు ప్రకారం.. పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తంపై వడ్డీని పొందుతారని, రిస్క్‌ లేని పెట్టుబడులను ఇష్టపడే వ్యక్తులకు ఇవి ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయంటున్నారు.

ఉదాహరణకు, 5 ఏళ్ల పాటు ఆర్‌డీ ఖాతాలో ప్రతి నెలా రూ.10 వేలను డిపాజిట్‌ చేస్తే.. 6.50% వడ్డీ చొప్పున రూ.7.10 లక్షల వరకు అందుకుంటారంటున్నారు. పిల్లల పేరు మీద RD ఖాతాను తెరిచి వారితో పొదుపు చేయిస్తే చిన్న వయసు నుంచే పొదుపు చేసే అలవాటును కూడా నేర్పించినట్టు అవుతుందంటున్నారు. అయితే దీర్ఘకాలానికి ఈ పధకం సరైంది కాదనే విషయాన్ని తల్లిదండ్రులు గమనించాలంటున్నారు.

మ్యూచువల్‌ ఫండ్లు: పిల్లల ఉన్నత విద్య సహా ఇతర భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం సంప్రదాయ పెట్టుబడి పథకాలతో పాటు మ్యూచువల్‌ ఫండ్లను కూడా ఎంచుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈక్విటీ మ్యూచువల్‌ ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్​ చేస్తే ద్రవ్యోల్బణ ఖర్చులను తట్టుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

ఇక చాలా మంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు వారి ప్రస్తుత చదువును, దీర్ఘకాలంలో విద్యా కోర్సులను సరిగ్గా అంచనా వేయలేకపోతుంటారని, దీంతో ఉన్నత విద్యకు ఇన్వెస్ట్​ చేసేటప్పుడు తక్కువ మొత్తంతో సరిపెడుతుంటారంటున్నారు. కానీ, ఉన్నత విద్యకు మదుపు చేసేటప్పుడు ఆర్థిక లక్ష్యం కూడా ఉన్నతంగా/ఎక్కువగానే ఉండాలంటున్నారు. లక్ష్యాలకు అవసరమైన మొత్తాన్ని తప్పనిసరిగా అంచనా వేయాలని, దాని ప్రకారం ప్రతి నెలా మదుపు చేయాలంటున్నారు. దీనికి గాను పెట్టుబడులకు మ్యూచువల్‌ ఫండ్లలో SIP విధానాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు.

ఉదాహరణకు, 20 ఏళ్ల వయసు వచ్చే నాటికి చదువు కోసం రూ.50 లక్షలు అవసరం పడుతుంది అనుకుంటే, దీని కోసం మీరు 12శాతం సగటు రాబడి అంచనాతో, 15 సంవత్సరాల పాటు ప్రతి నెలా రూ.10 వేలు పెట్టుబడి పెట్టవలసి ఉంటుందంటున్నారు. అయితే, ఈక్విటీ మ్యూచువల్‌ ఫండ్ల పెట్టుబడులపై రిస్క్‌ ఉంటుందని, మదుపు చేసే వారు ఈ విషయాన్ని తప్పక గమనించాలంటున్నారు.

గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌లు: పిల్లల ఆర్థిక భవిష్యత్తు కోసం గోల్డ్‌ ఈటీఎఫ్‌లు కూడా మంచి ఎంపిక అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బంగారం స్థిరమైన, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి అని, ద్రవ్యోల్బణాన్ని సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొంటుందని ఇప్పటికే చాలా సార్లు రుజువైనట్లు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే గోల్డ్‌ ఈటీఎఫ్‌లు అధిక లిక్విడిటీని అందిస్తాయని, పిల్లల భవిష్యత్తు ఖర్చుల కోసం వీటిని ఉపయోగించవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇందులో పెట్టుబ‌డులకు డీమ్యాట్ ఖాతా అవ‌స‌రమని వివరిస్తున్నారు.

ఒక గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ యూనిట్‌ను కొనుగోలు చేస్తే.. ఒక గ్రాము స్వ‌చ్ఛ‌మైన బంగారం విలువ‌ను పొందుతారని, ఇందులో పెట్టుబ‌డికి బంగారం డీమెటీరియ‌లైజ్డ్ రూపంలో ల‌భిస్తుందంటున్నారు. అంటే, డీమ్యాట్ ఖాతాలో ఎల‌క్ట్రానిక్ రూపంలో భౌతిక బంగారానికి స‌మాన‌మైన బంగారు విలువ‌ను పొందుతారని, ఇవి స్టాక్ ఎక్స్చేంజీలో లిస్ట్ అవుతాయంటున్నారు. వీటిని షేర్ల మాదిరిగానే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్‌లో కొనుగోలు చేయొచ్చని, విక్ర‌యించవచ్చని సూచిస్తున్నారు. గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌ల‌కు ఎటువంటి నిష్క్ర‌మ‌ణ ప‌రిమితులు ఉండ‌వని, పెట్టుబ‌డిదారులు మార్కెట్ స‌మ‌యాల్లో ఎప్పుడైనా యూనిట్ల‌ను కొనుగోలు చేయడం, అమ్మ‌డం వంటివి చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌ను రిడీం చేసిన‌ప్పుడు, భౌతిక బంగారాన్ని పొంద‌లేరు. కానీ, అందుకు స‌మాన‌మైన న‌గ‌దును అందుకుంటారని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

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