వాహనదారులకు గుడ్న్యూస్- త్వరలో కొత్త ఇన్సూరెన్స్ విధానం- నచ్చిన బీమా కవరేజీ ఎంపిక చేసుకునే ఛాన్స్!
Motor insurance new rules: ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 15 నుంచి కొత్త మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ నిబంధనలు అమల్లోకి రానున్నాయి.
Published : November 19, 2026 at 2:24 PM IST
మరికొద్ది రోజుల్లో కార్లు, ద్విచక్ర వాహన యజమానులకు బీమా (ఇన్సూరెన్స్) విషయంలో కీలక వెసులుబాటు కలగనుంది. ఇంత వరకు ఒకే పాలసీలో వివిధ రకాల బీమా కవరేజీలు కలిపి ఉండటంతో దేనికి ఎంత ప్రీమియం చెల్లిస్తున్నామో వాహనదారులకు స్పష్టంగా తెలిసేది కాదు. అయితే వాహనదారులు ఇకపై తమ అవసరాలకు, ఆసక్తికి అనుగుణంగా బీమా కవరేజీని ఎంచుకునేలా భారత బీమా నియంత్రణ, అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ (ఐఆర్డీఏఐ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నాలుగు అంచెల మోటారు బీమా విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఇది 2026 డిసెంబరు 15 నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ఈ క్రమంలో అసలు నాలుగు అంచెల మోటారు బీమా విధానం అంటే ఏమిటి? దీని వల్ల వాహనదారులకు కలిగే ప్రయోజనాలేంటి? తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం పదండి.
థర్డ్ పార్టీ లయబిలిటీ, ప్రయాణికులు– పిలియన్ రైడర్ల బీమా, వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా, ఓన్ డ్యామేజ్- చోరీ కవరేజీలుగా వాహన బీమా పాలసీని నాలుగు అంచెలుగా విభజించారు. దీంతో ప్రతి కవరేజీకి సంబంధించిన ప్రీమియం వివరాలను బీమా సంస్థలు విడిగా వెల్లడించాలి. వినియోగదారులు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా కవరేజీలను ఎంచుకోవచ్చు. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ఐఆర్డీఏఐ నవంబరు 2న ఈ మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ రూల్స్కు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. ఈ నాలుగు అంచెల మోటార్ బీమా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని బీమా సంస్థలను ఆదేశించింది.
థర్డ్పార్టీ లయబిలిటీ
మీ వాహనం కారణంగా ఇతరులు మరణించినా, గాయపడినా, ఇతరుల వాహనాలకు, ఆస్తులకు నష్టం కలిగినా పరిహారం చెల్లించేందుకు ఈ బీమా ఉపయోగపడుతుంది. మోటారు వాహన చట్టం ప్రకారం రహదారిపై తిరిగే వాహనాలకు థర్డ్పార్టీ బీమా తప్పనిసరి. అందుకోసమే దీన్ని వాహనదారులు తప్పకుండా తీసుకోవాల్సిందే.
ప్రయాణికులు, పిలియన్ రైడర్ల బీమా
కారులో ప్రయాణించే వ్యక్తులు, బైక్ వెనుక కూర్చునే వారికి ప్రమాదాల సమయంలో ఆర్థిక రక్షణ కల్పించేందుకు ఈ కవరేజీ ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఐచ్ఛికం. అవసరాన్ని బట్టి అదనపు ప్రీమియం చెల్లించి ఈ కవరేజీని పొందొచ్చు. అయితే బీమా తీసుకున్న వాహన యజమాని, అతడి తల్లిదండ్రులు, జీవిత భాగస్వామి, పిల్లలతో సహా కుటుంబ సభ్యులు ఈ కవరేజీ పరిధిలోకి రారు. ఈ కవరేజీ వాహనం రిజిస్టర్డ్ సీటింగ్ సామర్థ్యానికి లోబడి ఉంటుంది. స్నేహితులు, సహోద్యోగులతో తరచుగా ప్రయాణించే వారు ఈ కవరేజీ తమ అవసరాలకు తగినదా? కాదా? అని పరిశీలించుకోవాలి.
వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా
వాహన యజమానికి వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా తప్పనిసరి. ప్రమాదం కారణంగా యజమాని మరణించినా లేదా శాశ్వత వైకల్యం సంభవించినా నిబంధనల ప్రకారం పరిహారం అందుతుంది. ప్రయాణికులు, పిలియన్ రైడర్లు, యజమాని కాని ఇతర డ్రైవర్లకు కూడా ప్రమాద బీమా రక్షణ కావాలంటే అదనంగా కవరేజీ తీసుకోవచ్చు.
ఓన్ డ్యామేజ్ కవర్
ప్రమాదాలు, ఇతర బీమా పరిధిలోకి వచ్చే కారణాలతో సొంత కారు లేదా బైక్కు నష్టం వాటిల్లితే ఈ కవరేజీ ద్వారా పరిహారం లభిస్తుంది. వాహనం చోరీకి గురైనా పరిహారం పొందొచ్చు. ఈ కవరేజీని తీసుకోవాలా? వద్దా? అనేది వాహన యజమాని నిర్ణయించుకోవచ్చు.
కొత్త మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ విధానంలో భాగంగా బీమా సంస్థలు ప్రతి వాహనదారుడికి కస్టమర్ ఆప్షన్ ఫారం, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ షీట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ అయినా ఈ రెండింటిని ఇవ్వడం తప్పనిసరి. అప్పుడు వాహనదారుడు తనకు కావాల్సిన బీమా కవరేజీలను ఎంచుకోవాలి. ఇప్పటికే థర్డ్ పార్టీ బీమా తీసుకున్నవారు ప్రయాణికులు, పిలియన్ రైడర్లకు సంబంధించిన లయబిలిటీ కవరేజీని అదనంగా పొందొచ్చు. ప్రస్తుత పాలసీని రద్దు చేయాల్సిన అవసరం ఉందదు. అదనపు ప్రీమియం చెల్లించి ప్రస్తుత బీమా సంస్థ నుంచే ఈ కవరేజీని జోడించుకోవచ్చు.
'ఒక రోజు తింటే, మరునాడు పస్తులుండాలి'- పింఛను, రేషన్ కోసం దివ్యాంగురాలి వేదన
వచ్చే 20 ఏళ్ల పెట్టుబడుల్లో 'ఇండియా ఫస్ట్'- పరిశ్రమలకు ప్రధాని మోదీ పిలుపు