ఇకపై నిమిషాల్లోనే గ్యాస్ సిలిండర్ డెలివరీ- LPG కనెక్షన్తో పనేలేదు!
ఇన్స్టామార్ట్, హెచ్పీసీఎల్ కలిసి ఆన్ డిమాండ్ ఎల్పీజీ డెలివరీ సేవలు- గ్యాస్ కనెక్షన్ లేకపోయినా సిలిండర్ల డెలివరీ- ప్రస్తుతం బెంగళూరులోనే అందుబాటులోకి
Published : July 15, 2026 at 5:49 PM IST
Instamart LPG Delivery : ఇప్పటివరకు ఇన్స్టామార్ట్ వంటి క్విక్ కామర్స్ యాప్స్ ద్వారా కిరాణా సరుకులు, పండ్లు, కూరగాయలు, మెడిసిన్, ఇతర నిత్యావసర వస్తువులు ఆర్డర్ చేసేవారు. అయితే ఇప్పుడు కొత్త సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇకపై గ్యాస్ సిలిండర్ను కూడా అదే యాప్లో ఇంటికి తెప్పించుకోవచ్చు. అవసరమైనప్పుడు ఆన్లైన్లోనే ఆర్డర్ చేస్తే ఇంటి వద్దకే డెలివరీ చేసే కొత్త సేవల్ని ఇన్స్టామార్ట్ ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్తో (HPCL) చేతులు కలిపింది. దేశంలోనే తొలిసారిగా క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఆన్ డిమాండ్ LPG సిలిండర్ డెలివరీ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. గ్యాస్ సడెన్గా అయిపోయిందంటే మరొకటి బుక్ చేస్తే అది వచ్చే సరికి ఇప్పుడు రోజులు పడుతోంది. ఇక మీదట సిలిండర్ కోసం గంటలు లేదా రోజుల తరబడి చూడాల్సిన పని లేదు. ప్రస్తుతం ఈ కొత్త సదుపాయం బెంగళూరులోనే అందుబాటులో ఉండగా త్వరలో ఇతర నగరాల్లోనూ తీసుకొచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.