ఇండిగోకు షాక్- 63.6 శాతానికి పడిపోయిన దేశీయ మార్కెట్ వాటా

పడిపోయిన ఇండిగో దేశీయ మార్కెట్ వాటా- నవంబర్​లో ఇండిగో దేశీయ మార్కెట్ వాటా 63.6 శాతం- డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీసీసీఏ) తాజా డేటాలో వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 28, 2025 at 8:24 PM IST

IndiGo Domestic Mkt Share Slides : దేశంలో అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థ ఇండిగోకు మరో షాక్ తగిలింది. నవంబరులో ఇండిగో దేశీయ మార్కెట్ వాటా 63.6 శాతానికి పడిపోయింది. డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ) తాజా డేటాలో ఈ విషయం వెల్లడైంది. ఈ నెల (డిసెంబరు) ప్రారంభంలో ఇండిగో విమాన సర్వీసుల సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్న నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

