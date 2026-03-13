పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల ప్రభావం- పెరుగుతున్న విమాన టికెట్ ధరలు- సర్ఛార్జ్ పెంచిన ఇండిగో
విమాన ఇంధన ధరలు పెరగడంతో ప్రయాణికులపై అదనపు భారం- ఇండిగో ఫ్యూయల్ సర్ఛార్జ్ రూ.425 నుంచి రూ.2300 వరకు- ఇప్పటికే ఎయిరిండియా కూడా టికెట్లపై ఇంధన ఛార్జీలు అమలు- అంతర్జాతీయ మార్గాల్లో డాలర్లలో అదనపుఛార్జీలు
Published : March 13, 2026 at 8:55 PM IST
IndiGo Flight Tickets Hike : పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్, అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు అంతర్జాతీయ చమురు మార్కెట్పై ప్రభావం చూపడంతో విమాన ఇంధన ధరలు (ఏటీఎఫ్) పెరుగుతున్నాయి. దీని ప్రభావం ఇప్పుడు విమానయాన రంగంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇంధన ధరలు పెరగడంతో విమానయాన సంస్థలు నిర్వహణ వ్యయాలను సమతుల్యం చేసుకునేందుకు ప్రయాణికులపై అదనపు ఛార్జీలు విధించడం ప్రారంభించాయి.
ఇప్పటికే టికెట్ ధరలను పెంచిన విమానయాన సంస్థలు ఇప్పుడు ఫ్యూయల్ సర్ఛార్జ్ పేరిట కొత్తగా అదనపు భారం మోపేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. దేశీయంగా పెద్ద విమానయాన సంస్థలలో ఒకటైన ఇండిగో కూడా ఇంధన సర్ఛార్జ్ అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. మార్చి 14 నుంచి ఈ కొత్త ఛార్జీలు అమల్లోకి రానున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది. ఇండిగో ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం, ఒక్కో విమాన టికెట్పై రూ.425 నుంచి రూ.2300 వరకు ఫ్యూయల్ సర్ఛార్జ్ వసూలు చేయనున్నారు. దీనివల్ల ఇప్పటికే పెరిగిన విమాన టికెట్ ధరలు మరింత పెరగనున్నాయి. ప్రయాణించే మార్గాన్ని బట్టి ఈ అదనపు ఛార్జీలు వేరువేరుగా ఉండనున్నాయి.
టికెట్లపై అదనపు ఫ్యూయల్ ఛార్జీ
దేశీయ మార్గాల్లో ప్రయాణించే విమాన టికెట్లపై రూ.425 చొప్పున అదనపు ఫ్యూయల్ ఛార్జీ విధించనున్నారు. మధ్యప్రాచ్య దేశాలకు వెళ్లే విమాన టికెట్లపై రూ.900 చొప్పున సర్ఛార్జ్ వసూలు చేయనున్నారు. అలాగే ఆగ్నేయాసియా, చైనా, పశ్చిమాసియా ప్రాంతాలకు వెళ్లే విమానాలకు రూ.1800 వరకు అదనపు ఛార్జీ విధించనున్నారు. యూరప్కు వెళ్లే విమాన టికెట్లపై అయితే రూ.2300 వరకు ఫ్యూయల్ సర్ఛార్జ్ వసూలు చేయనున్నట్లు ఇండిగో తెలిపింది.
విమానయాన సంస్థల నిర్వహణ వ్యయాల్లో ఇంధనం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మొత్తం నిర్వహణ వ్యయాల్లో దాదాపు 40 శాతం వరకు ఇంధన వ్యయం ఉంటుందని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా ఏటీఎఫ్ ధరలు పెరగడంతో విమానయాన సంస్థలపై ఆర్థిక భారం పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో స్వల్ప మొత్తంలో ప్రయాణికులపై అదనపు ఛార్జీలు విధించాల్సి వచ్చిందని ఇండిగో సంస్థ తన ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
రూ.399 చొప్పున ఇంధన సర్ఛార్జ్ వసూలు!
ఇక మరోవైపు ఎయిరిండియా కూడా ఇప్పటికే టికెట్లపై ఇంధన సర్ఛార్జ్ అమలు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఎయిరిండియా, ఎయిరిండియా ఎక్స్ప్రెస్ సంస్థలు మార్చి 12 నుంచి దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్గాల్లో ప్రయాణించే టికెట్లపై అదనపు ఫ్యూయల్ ఛార్జీలు విధిస్తున్నాయి. దేశీయ మార్గాలు, సార్క్ దేశాలకు వెళ్లే విమాన టికెట్లపై రూ.399 చొప్పున ఇంధన సర్ఛార్జ్ వసూలు చేస్తున్నారు. అలాగే పశ్చిమాసియా దేశాలకు వెళ్లే విమాన టికెట్లపై 10 డాలర్లు అదనంగా వసూలు చేస్తున్నారు. ఆఫ్రికా దేశాలకు వెళ్లే టికెట్లపై 30 నుంచి 90 డాలర్ల వరకు అదనపు సర్ఛార్జ్ విధించారు.
ఆగ్నేయాసియా ప్రాంతాలకు వెళ్లే విమాన టికెట్లపై 20 నుంచి 60 డాలర్ల వరకు అదనపు ఛార్జీలు అమలు చేస్తున్నారు. ఇక మార్చి 18 నుంచి యూరప్కు వెళ్లే విమాన టికెట్లపై సర్ఛార్జ్ మరింత పెరగనుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఛార్జీపై మరో 25 డాలర్లు పెంచి మొత్తం 125 డాలర్లుగా నిర్ణయించారు. అలాగే ఆస్ట్రేలియా, అమెరికాకు వెళ్లే విమాన టికెట్లపై కూడా సర్ఛార్జ్ పెంచనున్నారు. ఈ మార్గాల్లో అదనంగా 50 డాలర్లు పెరిగి మొత్తం 200 డాలర్ల వరకు ఇంధన ఛార్జీ ఉండనుంది. ఇలా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల విమానయాన రంగంపై ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు విమానయాన సంస్థలకు భారీ ఆర్థిక భారంగా మారుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆ భారం కొంతమేర ప్రయాణికులపై మోపాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని పరిశ్రమ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
