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మే నెలలోనూ రష్యా నుంచి భారీగా చమురు దిగుమతులు- రెండో అతిపెద్ద కొనుగోలుదారుగా భారత్

మే నెలలో రష్యా నుంచి 5.8 బిలియన్ యూరోల విలువైన ఇంధనాలను దిగుమతి చేసుకున్న భారత్- రష్యా ఇంధనాల రెండో అతిపెద్ద కొనుగోలుదారుగా భారత్

Russia Oil Import India
Representative Image (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 14, 2026 at 12:30 PM IST

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Russia Oil Import India : రష్యా నుంచి భారత్​కు భారీగా చమురు దిగుమతులు అవుతున్నాయి. మే నెలలో ఆ దిగుమతులు మరింత పెరిగాయి. సుమారు భారత్ సుమారు 5.8 బిలియన్ యూరోల (దాదాపు 6.7 బిలియన్ డాలర్లు) విలువైన చమురును కొనుగోలు చేసినట్లు సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఎనర్జీ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్ (సీఆర్​ఈఏ) నివేదిక తెలిపింది. దీంతో ప్రపంచంలో రష్యా ఇంధనాల రెండో అతిపెద్ద కొనుగోలుదారుగా భారత్ కొనసాగింది.

సీఆర్ఈఏ నివేదిక ప్రకారం, భారత్ దిగుమతి చేసుకున్న రష్యా ఇంధనాల్లో అత్యధిక భాగం క్రూడ్ ఆయిల్‌దే. మొత్తం దిగుమతుల్లో సుమారు 83 శాతం వాటా క్రూడ్ ఆయిల్‌ది ఉంది. దీని విలువ 4.8 బిలియన్ యూరోలుగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా చమురు ఉత్పత్తుల దిగుమతుల విలువ 550 మిలియన్ యూరోలు కాగా, బొగ్గు దిగుమతులు 429 మిలియన్ యూరోలుగా నమోదయ్యాయి. ఇక మే నెలలో భారత్ మొత్తం క్రూడ్ ఆయిల్ దిగుమతులు నెలవారీగా 8 శాతం పెరిగాయి. ఇందులో రష్యా నుంచి వచ్చిన చమురు దిగుమతులు ఏకంగా 21 శాతం పెరగడం ప్రధాన కారణంగా పేర్కొంది.

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RUSSIA OIL IMPORT INDIA
RUSSIA OIL IMPORT INDIA

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