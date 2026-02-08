ETV Bharat / business

రష్యా నుంచి భారత్​ చమురు కొనుగోళ్లు కొనసాగుతాయ్​- కానీ!

రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు తగ్గించనున్న భారత్- కానీ కొన్ని దిగుమతులు కొనసాగుతాయ్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 8, 2026 at 11:03 AM IST

1 Min Read
Indias Russian Oil Imports : సుంకాలను తగ్గించేందుకు అమెరికా అంగీకరించినందుకు ప్రతిగా, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను భారత్ క్రమంగా తగ్గించే అవకాశాలు ఉన్నాయని సంబంధిత వర్గాలు అంటున్నాయి. అయితే ప్రస్తుతానికి రష్యా నుంచి భారత్‌కు చమురు దిగుమతులు కొనసాగుతాయని తెలుస్తోంది. భారత్‌లోని నయారా ఎనర్జీ లాంటి చమురు రిఫైనరీలకు ఇతర ప్రత్యామ్నాయాలు లేనందున, రష్యా నుంచి అవి చమురు దిగుమతిని కొనసాగిస్తాయని సమాచారం. ఈ రిఫైనరీలు ముడి చమురును శుద్ధి చేసి పెట్రోల్, డీజిల్‌ వంటి ఇంధనాలుగా మారుస్తుంటాయి. రష్యా నుంచి ముడి చమురును కొనడం ఆపేయండి అంటూ ఇప్పటివరకు భారత్‌లోని రిఫైనరీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ఆదేశాలు అందలేదని తెలిసింది. అయితే రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను క్రమంగా తగ్గించమని అన్ని రిఫైనరీలకు అనధికారిక సూచనలు చేశారని సంబంధిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ముడి చమురు కోసం రిఫైనరీలు సగటున 6 నుంచి 8 వారాలు ముందే ఆర్డర్లు ఇస్తుంటాయి. ఈవిధంగా ఇచ్చిన ముందస్తు ఆర్డర్ల ప్రకారం రష్యా నుంచి ముడి చమురు కొనుగోళ్లను భారత రిఫైనరీలు తప్పకుండా కొనసాగిస్తాయని తెలిసింది. కానీ ఇకపై కొత్త ఆర్డర్లు ఇవ్వడం ఆపేస్తాయని అంటున్నారు.

