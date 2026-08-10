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వరుసగా రెండో నెలా ఆల్ టైమ్ రికార్డ్- రష్యా నుంచి భారత్‌కు భారీగా పెరిగిన క్రూడాయిల్ దిగుమతులు

రష్యా నుంచి ప్రతి నెలా భారీగా పెరుగుతున్న ముడి చమురు దిగుమతులు- జులై నెలలో రోజుకు ఏకంగా 28 లక్షల బ్యారెళ్ల క్రూడాయిల్ దిగుమతి- మన దిగుమతుల్లో రష్యా వాటానే 55.5 శాతానికి చేరిక

Russian Crude Imports July
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2026 at 7:23 PM IST

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Russian Crude Imports July : అమెరికా, యూరప్ సహా ఇతర దేశాల నుంచి ఆంక్షలు తీవ్రమవుతున్నప్పటికీ రష్యా నుంచి ముడి చమురు (క్రూడాయిల్) కొనుగోలు చేయడంలో భారత్ సరికొత్త రికార్డుల్ని సృష్టిస్తూనే ఉంది. ఒక్క జులై నెలలోనే భారత్ దాదాపు 5.5 బిలియన్ యూరోల విలువైన (రూ. 60 వేల కోట్లకుపైగా) రష్యన్ క్రూడాయిల్‌ను దిగుమతి చేసుకుంది. అంతకుముందు జూన్ నెలతో పోలిస్తే దిగుమతులు 2.1 శాతం మేర పెరిగాయి. దీంతో రష్యా నుంచి ముడి చమురు దిగుమతులు వరుసగా రెండో నెల కూడా ఆల్ టైమ్ రికార్డు గరిష్ఠాలకు చేరుకున్నట్లు 'సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఎనర్జీ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్' (CREA) రిపోర్ట్ వెల్లడించింది. ఇక రష్యా నుంచి భారత్ చేసిన ఫాసిల్ ఫ్యూయెల్ కొనుగోళ్లలో క్రూడాయిల్ వాటానే 87 శాతంగా ఉంది.

2022లో రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్దం ప్రారంభం కావడానికి ముందు, 2021లో భారత్ రష్యా నుంచి సగటున రోజుకు కేవలం లక్ష బ్యారెళ్లలోపు మాత్రమే చమురును కొనుగోలు చేసేది. ఇది మొత్తం దిగుమతుల్లో కేవలం 2.5 శాతంగానే ఉండేది. కానీ యుద్ధం తర్వాత పరిస్థితులు మారిపోయాయి. పశ్చిమ దేశాలు రష్యాపై ఆంక్షలు విధించడంతో ఆసియా దేశాలకు, రష్యా భారీ డిస్కౌంట్ ధరలకు చమురును విక్రయించడం ప్రారంభించింది. దీంతో భారత్ తన ఇంధన అవసరాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతుల్ని పెంచుకుంది. దాదాపు అన్ని రిఫైనరీలు రష్యా చమురువైపు మొగ్గుచూపాయి. దీంతో ఇది 2022లో రోజుకు 7.4 లక్షల బ్యారెళ్లను దిగుమతి చేసుకునే స్థాయికి చేరింది. 2023, 2024లో దాదాపు రెట్టింపయి రోజుకు 18 లక్షల డాలర్ల చొప్పున క్రూడాయిల్‌ను దిగుమతి చేసుకున్నాయి. ఇది మొత్తం దిగుమతుల్లో 39 శాతానికి చేరింది.

జులైలో భారత్ ఆల్ టైమ్ రికార్డ్
ఇప్పుడు 2026 జులైలో చూస్తే రోజుకు 28 లక్షల బ్యారెళ్లతో ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ సృష్టించింది. దేశం మొత్తం రోజువారీ క్రూడ్ దిగుమతులు సగటున 50 లక్షల బ్యారెళ్లకు కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దీంతో ఇప్పుడు భారత్ ప్రపంచ దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్న మొత్తం ముడి చమురులో ఒక్క రష్యా వాటానే 55.5 శాతానికి చేరింది. జులై నెలలో రష్యా నుంచి అత్యధికంగా చైనా (50 శాతం) హైడ్రోకార్బన్లను కొనుగోలు చేయగా, తర్వాత రెండో అతిపెద్ద కొనుగోలుదారుగా భారత్ (37 శాతం) నిలిచింది. ఇన్నాళ్లూ జామ్ నగర్, పారాదీప్ వంటి పెద్ద టెర్మినళ్ల ద్వారా ఎక్కువగా రష్యా చమురు భారత్‌కు వచ్చేది. కానీ జులై నెలలో పారాదీప్‌లో దిగుమతులు 22 శాతం తగ్గినప్పటికీ, HMEL ముంద్రా, IOC వాడినార్ SMPL, ముంబై వంటి ఇతర చిన్న పోర్టుల ద్వారా దిగుమతులు గణనీయంగా పెరిగాయి. దీని వల్ల మిగతా రెండు పోర్టులపై ఆధారపడకుండానే భారత్ కొత్త రికార్డుల్ని నమోదు చేయగలిగింది. జామ్‌నగర్‌లో పెద్దగా మార్పు లేదు.

ఆంక్షలు విధించిన దేశాలకే మళ్లీ భారత్ ఎగుమతి!
భారత్ కేవలం రష్యా ముడి చమురును కొనుగోలు చేయడం మాత్రమే కాకుండా, దాన్ని తమ రిఫైనరీలో (ముఖ్యంగా రిలయన్స్ జామ్ నగర్ చమురు శుద్ధి కేంద్రం) ప్రాసెస్ చేసి, ఆంక్షలు విధించిన పశ్చిమ దేశాలకే శుద్ధి చేసిన చమురు ఉత్పత్తులుగా (పెట్రోల్, డీజిల్ మొదలైనవి) విక్రయిస్తుండటం విశేషం. యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) జనవరి నుంచే రష్యా చమురుతో తయారైన ఉత్పత్తులపై నిషేధం విధించినప్పటికీ, భారత్ నుంచి వెళ్లిన 5 కార్గో నౌకలు జులైలో ఈయూ పోర్టుల్లో అన్‌లోడ్ అయ్యాయి. అలాగే అమెరికాకు కూడా జామ్ నగర్ రిఫైనరీ నుంచి పెట్రో ఉత్పత్తులు ఎగుమతి అయ్యాయి. మొత్తానికి రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకోవడంలోనూ, దానిని శుద్ధి చేసి ప్రపంచ మార్కెట్లకు సరఫరా చేసే అతిపెద్ద ట్రేడింగ్ హబ్‌గా మారడంలోనూ భారత్ అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. మరోవైపు ఇతర మార్కెట్లలో ఆంక్షలు, పరిమితులతో భారత్ వంటి పెద్ద మార్కెట్ రష్యా చమురు ఎగుమతులకు కేంద్రంగా నిలుస్తోంది.

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