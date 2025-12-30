ETV Bharat / business

రష్యా చమురు కొనుగోళ్లు తగ్గించిన భారత్- ఆ రూట్‌లో ఆర్డర్లు కంటిన్యూ!

రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతుల తగ్గింపు తాత్కాలికమేనా?- 2026లో మళ్లీ దిగుమతులు పెరుగుతాయా?

India Crude Oil Imports From Russia
India Crude Oil Imports From Russia (ANI (Representative Images))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 30, 2025 at 8:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

India Crude Oil Imports From Russia : రష్యా నుంచి ముడి చమురు కొనుగోలును డిసెంబరులో భారత్ గణనీయంగా తగ్గించింది. ఈ నెలలో భారత్‌కు రష్యా చమురు సప్లై సగటున రోజుకు 1.2 మిలియన్ బ్యారెళ్ల మేర తగ్గిందని అంచనా. నవంబరు నెలలో రష్యా నుంచి భారత్‌కు సగటున రోజుకు 1.84 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు వచ్చింది. 2022 డిసెంబరు తర్వాత రష్యా నుంచి భారత్‌కు చమురు సరఫరా ఇంతలా తగ్గడం ఇదే తొలిసారి. అయితే భారత్‌లోని చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలన్నీ, అమెరికా, ఐరోపా దేశాల ఆంక్షలను ఎదుర్కొంటున్న రష్యా ముడి చమురు కంపెనీల నుంచి కొనుగోళ్లను ఇంకా కొనసాగిస్తున్నాయి.

ఈ ఏడాది అక్టోబరులో రష్యాకు చెందిన ప్రముఖ చమురు ఎగుమతి కంపెనీలు రోస్‌నెఫ్ట్, లూక్ ఆయిల్‌లపై అమెరికా, యూరోపియన్ యూనియన్(ఈయూ) దేశాలు ఆంక్షలు విధించాయి. వాటి ప్రభావంతోనే ఈ నెలలో రష్యా నుంచి చమురు సప్లై చాలావరకు తగ్గిపోయిందని మార్కెట్ పరిశీలకులు అంటున్నారు. అయితే ఈ మార్పు తాత్కాలికమైందని, 2026 జనవరి నుంచి రష్యా చమురు కొనుగోళ్లను భారత్ మళ్లీ పెంచే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు. డిసెంబరు నెలలోనూ భారత్‌కు అతిపెద్ద ముడి చమురు సరఫరాదారుగా రష్యానే నిలిచిందనే విషయాన్ని వారు గుర్తు చేస్తున్నారు. కానీ నవంబరుతో పోలిస్తే, ఈ నెలలో భారత్‌కు రష్యా చమురు సప్లై 25 శాతం మేర తగ్గిందని తెలిపారు.

ఆ 2 కంపెనీలపైనే ఆంక్షలు!
నేరుగా రష్యాలోని ప్రముఖ చమురు కంపెనీల నుంచి భారత రిఫైనరీలు చమురును కొనడం ఈ నెలలో గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. అమెరికా, ఈయూ దేశాల ఆంక్షల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు భారత రిఫైనరీలు వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాయని పరిశ్రమ నిపుణులు తెలిపారు. రష్యాలోని పలు అనధికారిక సంస్థలు, వాణిజ్య వర్గాలు, ప్రత్యామ్నాయ సప్లయర్లు, మధ్యవర్తిత్వ సంస్థల ద్వారా చమురును అవి కొన్నాయని చెప్పారు. ఇంకొన్ని చమురు ఆర్డర్లను పశ్చిమాసియా, పశ్చిమ ఆఫ్రికా, అమెరికాలలోని కంపెనీలకు ఇచ్చాయని పేర్కొన్నారు. ఇంతకుముందు రష్యాకు చెందిన రోస్‌నెఫ్ట్, లూక్ ఆయిల్ కంపెనీలు భారత్‌కు చమురును సప్లై చేసేవి. ప్రస్తుతం ఈ రెండు కంపెనీలు, వాటి అనుబంధ సంస్థలు అమెరికా, ఈయూ దేశాల ఆంక్షల చట్రంలో ఉన్నాయి. దీంతో రష్యాలోని టాట్ నెఫ్ట్, రెడ్ వుడ్ గ్లోబల్ సప్లై, రస్ ఎక్స్‌పోర్ట్, మోర్ ఎక్స్‌పోర్ట్, అల్ఘాఫ్ మెరైన్‌ కంపెనీలు భారత్‌కు చమురును సప్లై చేసేందుకు పోటీ పడుతున్నాయి. అంటే రష్యా నుంచి భారత్ చట్టపరంగా ఆయిల్‌ను కొనే చాలా మార్గాలు ఇంకా తెరిచే ఉన్నాయి. అమెరికా, ఈయూ ఆంక్షల పరిధిలో లేని చమురు కంపెనీలు, నౌకలు, బ్యాంకులు, సేవా సంస్థలతో భారత రిఫైనరీలు డీల్స్ చేసినన్ని నాళ్లు ఇబ్బందేం ఉండదని పరిశ్రమ నిపుణులు చెబుతున్నారు. రష్యా ఆయిల్‌పై ఆంక్షలు లేవని, కేవలం దాన్ని సప్లై చేసే కంపెనీలపైనే ఆంక్షలు ఉన్నాయనే విషయాన్ని వారు గుర్తు చేస్తున్నారు.

రెండు భారత రిఫైనరీల వల్లే పెద్ద ఎఫెక్ట్
"నవంబరు 21 నుంచి రష్యా చమురు కంపెనీలు రోస్‌నెఫ్ట్, లూక్ ఆయిల్‌లపై అమెరికా, ఈయూ ఆంక్షలు అమల్లోకి వచ్చాయి. దీంతో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం, హెచ్‌పీసీఎల్ - మిట్టల్ ఎనర్జీ, న్యూ మంగళూర్ రిఫైనరీ అండ్ పెట్రో కెమికల్స్ తాత్కాలికంగా రష్యా చమురు దిగుమతులను ఆపేశాయి. భారత్‌కు చెందిన నయారా ఎనర్జీ మాత్రమే రష్యా కంపెనీ రోస్‌నెఫ్ట్ నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను కొనసాగిస్తోంది. ఎందుకంటే నయారాలో దాదాపు సగం వాటా రోస్‌నెఫ్ట్ చేతిలో ఉంది. రష్యా నుంచి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, న్యూ మంగళూర్ రిఫైనరీ భారీగా చమురు కొనేవి. అవి ఆర్డర్లు ఇవ్వనందునే డిసెంబరులో రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు బాగా తగ్గాయి. ఆంక్షల ప్రభావంతో డిసెంబరు ఆరంభం నుంచి ఒక బ్యారెల్ రష్యా ముడి చమురు ధరపై డిస్కౌంట్ మరింత పెరిగి 6.50 డాలర్లకు చేరింది. ప్రస్తుతం 1 బ్యారెల్ రష్యా చమురు ధర రూ.52 డాలర్లు ఉంది. అందుకే రష్యా చమురు కొనుగోళ్లను ఇకపైనా భారత్ కొనసాగించే అవకాశాలే ఉన్నాయి" అని అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల అధ్యయన సంస్థ కెప్లర్‌లో లీడ్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న సుమిత్ రితోలియా విశ్లేషించారు.

ట్రెండ్‌లో మార్పు లేదు
దశాబ్దాల తరబడి ముడి చమురు కోసం పశ్చిమాసియాలోని అరబ్ దేశాలపై ఆధారపడిన భారత్, 2022 నుంచే రష్యా వైపు మొగ్గు చూపుతోంది. ఈ నెలలోనూ ఇంచుమించు ఇదే దిశగా ట్రెండ్ కొనసాగిందనే విషయాన్ని మర్చిపోకూడదని పరిశ్రమ పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. ఉక్రెయిన్ - రష్యా యుద్ధం ఫలితంగా ఐరోపా దేశాల నుంచి రష్యాకు ముడి చమురు ఆర్డర్లు ఆగిపోయాయి. దీంతో చౌక ధరకే చమురును పుతిన్ సర్కారు విక్రయిస్తోంది. దీన్ని అదునుగా భావించిన భారత్‌లోని చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలు, పెద్ద మొత్తంలో రష్యా ఆయిల్ కోసం ఆర్డర్లు పెడుతున్నాయి. అందుకే రష్యా నుంచి భారత్‌కు వచ్చే చమురు దిగుమతుల వాటా 1 శాతం నుంచి 40 శాతానికి పెరిగిపోయింది.

TAGGED:

INDIA RUSSIA RELATIONS
RUSSIAN OIL PURCHASE BY INDIA
INDIA RUSSIA TRADE 2025
RUSSIAN CRUDE IMPORTS TO INDIA 2025
INDIA CRUDE OIL IMPORTS FROM RUSSIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.