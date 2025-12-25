దేశంలో లక్ష దాటిన పెట్రోల్ పంపుల సంఖ్య- ప్రపంచంలో మూడోస్థానంలో భారత్
ఇండియాలో భారీగా పెరిగిన పెట్రోల్ పంపులు- ఈ ఏడాది నవంబరు నాటికి దేశంలో 1,00,266 పెట్రోల్ బంకులు- గత దశాబ్దంలో డబుల్ అయిన పెట్రోల్ పంపులు
Published : December 25, 2025 at 3:48 PM IST
Petrol Pumps In India : దేశంలో పెట్రోల్ పంపుల సంఖ్య లక్ష మార్కును దాటింది. గత దశాబ్ద కాలంలో (2015 నుంచి 2025 వరకు) పెట్రోల్ పంపుల సంఖ్య రెట్టింపు అయ్యింది. ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని ఇంధన రిటైలర్లు మార్కెట్ వాటాను కాపాడుకోవడానికి గ్రామీణ, హైవే కారిడార్లలో పెట్రోల్ బంక్ లను ఎక్కువగా పెడుతున్నారు. దీంతో భారత్ లో పెట్రోల్ పంపుల సంఖ్య గత పదేళ్ల వ్యవధిలో భారీగా పెరిగింది. ఈ మేరకు చమురు మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని పెట్రోలియం ప్లానింగ్ అండ్ అనాలసిస్ సెల్ (పీపీఏసీ) డేటాలో తేలింది.
పెట్రోలియం ప్లానింగ్ అండ్ అనాలిసిస్ సెల్ (పీపీఏసీ) డేటా ప్రకారం,2025 నవంబరు చివరి నాటికి దేశంలో మొత్తం 1,00,266 పెట్రోల్ పంపులు ఉన్నాయి. అగ్రరాజ్యం అమెరికా, చైనా తర్వాత భారత్ లోనే ఎక్కువ పెట్రోల్ పంపులు ఉన్నాయి. అంటే ఎక్కువ పెట్రోల్ బంకులు ఉన్న జాబితాలో ఇండియా మూడో ప్లేస్ లో ఉంది. అయితే ఇండియాలోని పెట్రోల్ పంపుల్లో ఎక్కువ శాతం ప్రభుత్వరంగ సంస్థల యాజమాన్యంలో ఉన్నాయి. ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (ఐఓసీ), భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (బీపీసీఎల్), హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (హెచ్ పీసీఎల్) వంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల యాజమాన్యంలోనే దాదాపు 90శాతం పెట్రోల్ పంపులు నడుస్తున్నాయి.
అతిపెద్ద ప్రైవేట్ ఇంధన రిటైలర్గా రష్యాకు చెందిన రాస్ నెఫ్ట్ మద్దతు కలిగిన నయరా ఎనర్జీ లిమిటెడ్ నిలిచింది. ఈ సంస్థకు దేశవ్యాప్తంగా 6,921 అవుట్లెట్లు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాతి స్థానంలో ఉన్న రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (ఆర్ఐఎల్ ), బీపీ జాయింట్ వెంచర్కు 2,114 పెట్రోల్ బంకులు ఉన్నాయి. షెల్ కంపెనీ 346 పెట్రోల్ పంపులను నడుపుతోంది.
డబుల్ అయిన పెట్రోల్ పంపులు
పెట్రోలియం ప్లానింగ్ అండ్ అనాలసిస్ సెల్ (పీపీఏసీ) డేటా ప్రకారం, 2015 నాటికి దేశంలో 50,451 పెట్రోల్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి. 2025 నవంబరు ఆఖరి నాటికి పెట్రోల్ పంపుల సంఖ్య 1,00,266 చేరింది. అంటే పదేళ్ల వ్యవధిలో పెట్రోల్ స్టేషన్ల సంఖ్య డబుల్ అయ్యింది. 2015లో ప్రైవేట్ కంపెనీలు 5.9 శాతం వాటాతో 2,967 అవుట్ లెట్లు మాత్రమే కలిగి ఉండగా, ఇప్పుడు ప్రైవేట్ కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్లో 9.3 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.