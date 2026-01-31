రికార్డు స్థాయిలో పెరిగిన భారత విదేశీ మారక నిల్వలు- రూ.65 లక్షల కోట్లకు చేరిక
సరికొత్త జీవితకాల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరిన విదేశీ మారక నిల్వలు
India Forex Reserves (ANI)
Published : January 31, 2026 at 1:03 PM IST
India Forex Reserves : భారతదేశ విదేశీ మారక నిల్వలు సరికొత్త జీవితకాల గరిష్ఠ స్థాయికి పెరిగాయి. జనవరి 23తో ముగిసిన వారంలో ఫారెక్స్ నిల్వలు రూ.73వేల కోట్లు (8.053 బిలియన్ డాలర్లు) మేర పెరిగి రికార్డు స్థాయిలో రూ.65 లక్షల కోట్ల (709.413 బిలియన్ డాలర్ల)కు చేరాయి. దేశ ఖజానాలో బంగారం, విదేశీ కరెన్సీ నిల్వలు పెరగడంతో ఈ ఆశాజనక పురోగతి చోటుచేసుకుంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) తాజా నివేదికలో ఈవివరాలను ప్రస్తావించారు.