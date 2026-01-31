ETV Bharat / business

రికార్డు స్థాయిలో పెరిగిన భారత విదేశీ మారక నిల్వలు- రూ.65 లక్షల కోట్లకు చేరిక

సరికొత్త జీవితకాల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరిన విదేశీ మారక నిల్వలు

India Forex Reserves
India Forex Reserves (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 31, 2026 at 1:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

India Forex Reserves : భారతదేశ విదేశీ మారక నిల్వలు సరికొత్త జీవితకాల గరిష్ఠ స్థాయికి పెరిగాయి. జనవరి 23తో ముగిసిన వారంలో ఫారెక్స్ నిల్వలు రూ.73వేల కోట్లు (8.053 బిలియన్ డాలర్లు) మేర పెరిగి రికార్డు స్థాయిలో రూ.65 లక్షల కోట్ల (709.413 బిలియన్ డాలర్ల)కు చేరాయి. దేశ ఖజానాలో బంగారం, విదేశీ కరెన్సీ నిల్వలు పెరగడంతో ఈ ఆశాజనక పురోగతి చోటుచేసుకుంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ) తాజా నివేదికలో ఈవివరాలను ప్రస్తావించారు.

TAGGED:

INDIA FOREX RESERVES
FOREIGN EXCHANGE RESERVES UPDAT
INDIAS FOREX HIT RECORD HIGH
FOREIGN EXCHANGE RESERVES
INDIA FOREX RESERVES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.