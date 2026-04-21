స్థిరంగా భారత్ వృద్ధి రేటు- మళ్లీ 6.7%గా నమోదయ్యే అవకాశం: యూఎన్ రిపోర్ట్
ఈ ఏడాది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరమైన వృద్ధి రేటు నమోదు చేస్తుందన్న ఐరాస- ఈ ఏడాదిలో దేశ ఆర్థిక వృద్ధి రేటు 6.4 శాతంగా ఉంటుందని అంచనా
Published : April 21, 2026 at 12:54 PM IST
UN Report On Indian Economy : భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈ ఏడాది స్థిరమైన వృద్ధి రేటు నమోదు చేస్తుందని ఐక్యరాజ్య సమితి నివేదిక అంచనా వేసింది. ఈ ఏడాదిలో భారత ఆర్థిక వృద్ధి రేటు 6.4 శాతంగా ఉంటుందని ఐరాసకు చెందిన ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ సర్వే ఆఫ్ ఆసియా అండ్ ది పసిఫిక్ -2026 నివేదిక వెల్లడించింది. 2027లో 6.6 శాతం ఉండవచ్చని అంచనా వేసింది. ఈ ఏడాది ద్రవ్యోల్బణం 4.4 శాతంగా, వచ్చే ఏడాది 4.3 శాతంగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
2025లో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 7.4 శాతం వృద్ధి సాధించిందని యూఎన్ నివేదిక పేర్కొంది. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వినియోగం పెరగడం, జీఎస్టీ రేట్ల తగ్గింపు, అమెరికా సుంకాలు అమల్లోకి రాకముందే ఎగుమతులను వేగవంతం చేయడం నిర్ణయాలు ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణాలని నివేదిక తెలిపింది. భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి ఉన్నప్పటికీ, భారత్ దాదాపు 50 బిలియన్ డాలర్ల గ్రీన్ ఫీల్డ్ పెట్టుబడులను ఆకర్షించి ఆసియా-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిందని వివరించింది. పర్యావరణహితమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ వైపు మళ్లడంలో భారత్ ముందంజలో ఉందని ఐరాస నివేదిక కొనియాడింది. కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ (PLI) పథకాన్ని ఐరాస నివేదిక ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించింది.