హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేతతో భారత్​కు ఇంధన ముప్పు- మన చమురు నిల్వలు ఎన్ని రోజులకు సరిపోతాయో తెలుసా?

భారత్​ వద్ద 100 మిలియన్​ బ్యారెళ్ల నిల్వలు- ఇప్పుడు భారత్ పరిస్థితి ఏమిటి?

Oil tankers south of the Strait of Hormuz
Oil tankers south of the Strait of Hormuz (Associate Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 3, 2026 at 3:11 PM IST

5 Min Read
Hormuz Disruption Effect On India : ప్రపంచ ఇంధనానికి జీవనాడి అయిన హోర్ముజ్​ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేసిన నేపథ్యంలో, ఆ ప్రభావం భారత్​తోపాటు, ప్రపంచ దేశాలపై తీవ్రంగా పడనుంది. కెప్లర్ నివేదిక ప్రకారం, ప్రస్తుతం భారత్​ వద్ద సుమారు 100 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడిచమురు నిల్వలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇవి స్టోరేజ్ ట్యాంకులు, భూగర్భ రిజర్వుల్లో, ఇండియాకు విదేశాల నుంచి వస్తున్న చమురు నౌకల్లో ఉన్నాయి. ఇవి కేవలం 40-45 రోజుల అవసరాలకు మాత్రమే సరిపోతాయి.

భారత్​ తన ముడి చమురు అవసరాల కోసం వాడే చమురులో దాదాపు 88 శాతాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటోంది. పెట్రోల్, డీజిల్ తయారీకి అవసరమైన ముడి చమురులో 50 శాతానికిపైగా పశ్చిమాసియా దేశాల నుంచి వస్తుంది. ఇరాన్ తాజాగా హోర్ముజ్​ జలసంధిని మూసివేయడంతో, భారత్​కు ముడి చమురు వచ్చేందుకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడింది.

"ఒక వేళ పశ్చిమాసియా నుంచి చమురు సరఫరా తాత్కాలికంగా నిలిచిపోతే, దాని తక్షణ ప్రభావం లాజిస్టిక్స్​పై, ధరలపై పడుతుంది. ఒక వేళ హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా రాకపోకలు దీర్ఘకాలంపాటు నిలిచిపోతే, సప్లై రిస్క్ మరింత పెరుగుతుంది"
- సుమిత్​ రితోలియా, కెప్లర్ సంస్థకు చెందిన రిఫైనింగ్​ అండ్​ మోడలింగ్ లీడ్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్

భారీగా రవాణా ఖర్చులు పెరిగే ఛాన్స్​!
'హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత వల్ల మొదట కార్గో లోడింగ్​పై ప్రభావం పడుతుంది. అయినప్పటికీ రిఫైనర్లు సాధారణంగా వాణిజ్య నిల్వలను నిర్వహిస్తారు. ఇప్పటికే సముద్ర మార్గంలో ఉన్న నౌకలు ఆయా దేశాలకు చేరుతూనే ఉంటాయి. ఇది కొంతమేర స్వల్పకాలిక వెసులుబాటును ఇస్తుంది. అయితే ముడి చమురు సరఫరాకు దీర్ఘకాల అంతరాయం ఏర్పడితే, దిగుమతి ఖర్చులు భారీగా పెరుగుతాయి. ఫ్రైట్ ఛార్జీల భారం పడుతుంది. ప్రస్తుతమున్న సముద్ర మార్గాలు కాకుండా, సుదూర మార్గాల్లో ముడిచమురును మళ్లించాల్సి ఉంటుంది' అని సుమిత్ రితోలియా అన్నారు.

భారత్​కు ఇబ్బందే!
'మంగళూరు, పడూరు, విశాఖపట్నంలో వ్యూహాత్మక పెట్రోలియం రిజర్వ్​లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు దేశంలోని రిఫైనర్లు, చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీల వద్ద బవర్​ నిల్వలు ఉన్నాయి. ఇవి తాత్కాలికంగా భారత చమురు అవసరాలను తీర్చగలవు. కానీ సుదీర్ఘకాలంపాటు హోర్ముజ్​ దిగ్బంధనం కొనసాగితే మాత్రం భారత్​కు ఇబ్బందలు తప్పవు' అని సుమిత్ రితోలియా అభిప్రాయపడ్డారు.

భారత్​ ఒక రోజుకు దిగుమతి చేసుకునే ముడి చమురు 5 మిలియన్ బ్యారెళ్లకు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందులో హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా వచ్చే దిగుమతులో సగటున 2.5 మిలియన్ బ్యారెళ్లు ఉంటుంది. అంటే దాదాపు సగం దిగుమతులు అక్కడి నుంచే వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం భారత్ వద్ద ఉన్న 100 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి చమురు నిల్వలు, ఒక అంచనా ప్రకారం ఇవి 40-45 రోజులకు మాత్రమే సరిపోతాయి. ఇవి కాకుండా ఇప్పటికే శుద్ధి చేసిన పెట్రోలియం నిల్వలు మరికొంత కాలం భారత్​ అవసరాలకు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది.

ధరలు పెరిగే ఛాన్స్​!
హోర్ముజ్​ జలసంధి మూసివేతతో ముడి చమురు ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం పడనుంది. ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ బెంచ్​ మార్క్ అయిన బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బ్యారెల్​కు 80 డాలర్లకు పైగా పెరిగింది. ఇది ఇరాన్​ వర్సెస్​ ఇజ్రాయెల్​, యూఎస్​ యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి సుమారు 10 శాతం పెరుగుదల కావడం గమనార్హం. దీనిని బట్టి ఇకపై భారతదేశంపై ముడిచమురు దిగుమతుల బిల్లు భారం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

2025 మార్చి 31తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో ముడి చమురు దిగుమతుల కోసం భారత్​ 137 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసింది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి 10 నెలల్లో (2025 ఏప్రిల్ నుంచి 2026 జనవరి వరకు) 206.3 మిలియన్ టన్నుల ముడి చమురు దిగుమతి కోసం 100.4 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసింది.

పశ్చిమాసియాలో యుద్ధకల్లోలం
కొద్ది రోజుల కిందటు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​లు కలిసి ఇరాన్​పై సైనిక దాడులు ప్రారంభించాయి. తరువాత ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్​ను హతమార్చాయి. దీనితో ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులకు దిగింది. అది ఇజ్రాయెల్​తోపాటు అమెరికా సైనిక దళాలకు ఆశ్రయం కల్పిస్తున్న యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్​, ఖతార్​, కువైట్​, బహ్రెయిన్​, ఇరాక్​, జోర్డాన్​, సౌదీ అరేబియాలపై క్షిపణులు, డ్రోన్​లతో దాడులు చేస్తోంది.

ఈ యుద్ధం మరింత ముదిరిన నేపథ్యంలో, ఇరాన్​ తాజాగా హోర్ముజ్​ జలసంధిని మూసేసింది. ఇక్కడే అసలు సమస్య మొదలైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సముద్ర మార్గంలో జరిగే ముడి చమురు ఎగుమతుల్లో మూడింట ఒక వంతు, ఎల్​ఎన్​జీ (ద్రవీకృత సహజ వాయువు) రవాణాలో 20 శాతం ఈ జలసంధి గుండానే సాగుతుంది.

ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద చమురు దిగుమతిదారైన భారత్​, తన చమురు దిగుమతుల్లో దాదాపు సగం వరకు ఈ జలసంధి ద్వారానే చేసుకుంటోంది. ఖతార్​ నుంచి వచ్చే ఎల్​ఎన్​జీ సరఫరా కూడా ఈ మార్గంలోనే జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం హోర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేసిన నేపథ్యంలో, భారత్​ తన ముడిచమురు దిగుమతులను పశ్చిమ ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా, అమెరికా సరఫరాదారులపై ఆధారపడాల్సి రావచ్చు. లేదా వీటికి ప్రత్యామ్నాయం రష్యా చమురును దిగుమతి చేసుకోవచ్చు.

రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు!
అయితే 'అమెరికాతో జరిగిన వాణిజ్య ఒప్పందంలో భాగంగా రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను తగ్గించుకోవడానికి భారత్​ అంగీకరించింది. అయితే అమెరికా సుప్రీం కోర్టు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన టారిఫ్​లను కొట్టివేయడంతో, ప్రస్తుతం ఆ ఒప్పందంపై సందిగ్థత నెలకొంది. అందువల్ల రష్యా నుంచి భారత్​ ముడిచమురు దిగుమతులు చేసుకునే అవకాశం ఉందని' సుమిత్ రితోలియా అన్నారు.

పర్షియన్ గల్ఫ్​ను అరేబియా సముద్రంతో కలిపే 33కి.మీ పొడవైన హోర్ముజ్​ జలసంధి నుంచి చమురు రవాణాకు అంతరాయం ఏర్పడిన నేపథ్యంలో, భారత్​పై దిగుమతుల బిల్లు భారీగా పెరగనుంది. ముఖ్యంగా ఫ్రైట్ ధరలు పెరగడం, వార్​-రిస్క్ ఇన్సూరెన్స్​ వల్ల చమురు ధరలు మరింత పెరుగుతాయి.

దేశీయ మార్కెట్​కే మొదటి ప్రాధాన్యత

"ముడిచమురు దిగుమతులకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడి, ధరలు భారీగా పెరిగిన పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వ జోక్యం తప్పనిసరి అవుతుంది. దేశీయ ఇంధన భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, ఎగుమతులను తగ్గించి, దేశీయ అవసరాలకు చమురును మళ్లించాలని రిఫైనర్లను ప్రభుత్వం ఆదేశించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం భారత్ డీజిల్​, జెట్ ఇంధనాల ఎగుమతిలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. కనుక వాటి నిల్వలను దేశీయ మార్కెట్​కు మళ్లించడం అదనపు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది."
- సుమిత్​ రితోలియా, కెప్లర్ సంస్థకు చెందిన రిఫైనింగ్​ అండ్​ మోడలింగ్ లీడ్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్

'2024-25లో భారత్​ 23.7 మిలియన్ టన్నుల పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేసింది. ప్రస్తుతం ఏప్రిల్​-జనవరి కాలంలో ఈ ఎగుమతులు 53.3 మిలియన్ టన్నులుగా ఉన్నాయి. ఒకవేళ పరిస్థితి విషమిస్తే, ఎగుమతి రాబడి వదులుకొని, దేశీయ అవసరాలకు వాటిని మళ్లించేందుకు ప్రభుత్వం మొగ్గుచూపుతుంది' అని ఆయన అన్నారు.

ఆ ముప్పు పొంచి ఉందా?
ఒకవేళ పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మరింత తీవ్రమై, హోర్ముజ్ జలసంధి సుదీర్ఘకాలం పాటు మూతపడితే, చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటుతాయి. షిప్పింగ్ మార్కెట్​ కఠినంగా మారుతుంది. ఇది ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కానీ ఇలా జరిగే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉందని సుమిత్ రితోలియా చెబుతున్నారు. అయితే ప్రస్తుతానికి ముడిచమురు ధరల్లో తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులు ఏర్పడుతుండడం, దిగుమతి ఖర్చులు పెరగడమే ప్రధాన ముప్పుగా ఉందని ఆయన చెప్పారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

