దలాల్ స్ట్రీట్ ఢమాల్- సెన్సెక్స్ 1200 పాయింట్స్ డౌన్- ద్రవ్యోల్బణం, చమురు భయాలు
అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలపై అనిశ్చితితో మళ్లీ పెరిగిన క్రూడ్ ధరలు- 1,200 పాయింట్లకు పైగా పతనమైన సెన్సెక్స్ -నిఫ్టీ 350 పాయింట్లకు పైగా పతనం
Published : September 24, 2026 at 2:30 PM IST
Stock Markets Today : దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు భారీ నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చలపై అనిశ్చితి పెరగడంతో అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు ఒక్కసారిగా పైకి ఎగిశాయి. దీంతో భారత్లో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళనలు మదుపర్లను వెంటాడాయి. దీనికి అమెరికా మార్కెట్లలో నష్టాలు, పెరిగిన బాండ్ రాబడులు, గరిష్ఠ స్థాయిల వద్ద లాభాల స్వీకరణ తోడవడంతో దేశీయ సూచీలు కుప్పకూలాయి.
గురువారం మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల సమయంలో సెన్సెక్స్ 1,209.80 పాయింట్లు నష్టపోయి 73,624.02 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిఫ్టీ 378.10 పాయింట్లు దిగజారి 23,068.45 వద్ద కొనసాగుతోంది. అంటే రెండు ప్రధాన సూచీలు కూడా ఒక శాతానికి పైగా నష్టాల్లో ఉన్నాయి. ఉదయం నుంచి మార్కెట్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి కొనసాగుతుండటంతో కీలక రంగాల షేర్లలో కూడా పతనం కనిపించింది.
చమురు ధరలు మళ్లీ పైకి
మార్కెట్ పతనానికి ప్రధాన కారణాల్లో అంతర్జాతీయ క్రూడ్ ధరల పెరుగుదల ఒకటి. అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య చర్చలు సజావుగా సాగుతాయా లేదా అన్న విషయంలో స్పష్టత లేకపోవడంతో ముడిచమురు ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్కు 105 డాలర్లను దాటింది. బుధవారం 100 డాలర్ల దిగువన ఉన్న ధర గురువారం దాదాపు 4 శాతం పెరిగింది. భారత్ తన అవసరాల్లో గణనీయమైన మొత్తంలో ముడిచమురును దిగుమతి చేసుకుంటుంది. అందువల్ల క్రూడ్ ధరలు పెరిగితే దేశ దిగుమతుల బిల్లు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అదే సమయంలో పెట్రోల్, డీజిల్ సహా పలు రంగాల ఖర్చులపై ప్రభావం పడొచ్చు. దీంతో ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందన్న ఆందోళనలు మార్కెట్లో కనిపించాయి.