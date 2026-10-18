పశ్చిమ దేశాలకు భారీగా భారత రిఫైనరీల ఇంధన ఎగుమతులు- రష్యా చమురుపై నిషేధం ఉన్నా ఆగలేదు
సెప్టెంబర్ నెలలో ఐరోపా దేశాలకు భారత రిఫైనరీల ఇంధన ఎగుమతులు భారీగా పెరిగాయి. 'సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఎనర్జీ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్' తన నివేదికలో కీలక విషయాలను వెల్లడించింది.
Published : October 18, 2026 at 1:53 PM IST
Indian Refiners Fuel Exports : భారత రిఫైనరీలు పాశ్చాత్య దేశాలకు ఇంధన ఎగుమతుల్లో భారీ వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. రష్యా క్రూడాయిల్పై ఆధారపడి నడుస్తున్న భారత్తో పాటు మరో రెండు దేశాల రిఫైనరీలు సెప్టెంబర్ నెలలో ఆంక్షలు విధించిన పశ్చిమ దేశాలకు దాదాపు 1 బిలియన్ యూరోల రూ.10,000 కోట్లకు పైగా) విలువైన చమురు ఉత్పత్తులను రవాణా చేశాయి. ఆగస్టు నెలతో పోలిస్తే ఈ ఎగుమతుల విలువ ఏకంగా 43 శాతం పెరిగినట్లు సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఎనర్జీ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్(సీఆర్ఈఏ) తన తాజా నివేదికలో వెల్లడించింది.
భారత్, టర్కీ, బ్రూనై దేశాల్లోని ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ల నుంచి పశ్చిమ దేశాలకు ఇంధనం సరఫరా భారీ స్థాయిలో జరిగినట్లు సీఆర్ఈఏ నివేదిక చెబుతోంది. ఇందులో సింహభాగం యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) దేశాలే కొనుగోలు చేయడం గమనార్హం. యూరోపియన్ యూనియన్కు 667 మిలియన్ యూరోల ఇంధనాన్ని ఎగుమతి చేయగా, ఆస్ట్రేలియాకు 168 మిలియన్ యూరోలు, అమెరికా 154 మిలియన్ యూరోలు, న్యూజిలాండ్ 19 మిలియన్ యూరోల విలువైన ఉత్పత్తులను దిగిమతి చేసుకున్నాయి.
ఈ ఎగుమతుల్లో సుమారు 295 మిలియన్ యూరోల విలువైన పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు నేరుగా రష్యా నుంచి తెచ్చుకున్న ముడిచమురుతోనే తయారైనవని నివేదిక స్పష్టం చేసింది. రష్యన్ చమురుతో తయారు చేసిన ఇంధనంపై నిషేధం ఉన్నప్పటికీ, ఐరోపా దేశాల్లోని 7 ప్రధాన కార్గోలలో 6 షిప్మెంట్లు గుజరాత్లోని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్కు చెందిన జామ్నగర్ రిఫైనరీ నుంచే వెళ్లాయి. అలాగే అమెరికాకు వెళ్లిన అతిపెద్ద ఎగుమతి కార్గో (122 మిలియన్ యూరోల విలువ) కూడా జామ్నగర్ నుంచే సరఫరా అయింది. జులై నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలో ఈ రిఫైనరీకి వచ్చిన మొత్తం ముడిచమురులో రష్యా వాటా ఏకంగా 32 శాతం కావడం గమనార్హం.
అత్యధికంగా ఇటలీ
ఈయూకు వెళ్లిన షిప్మెంట్లలో ఇటలీ అత్యధికంగా మూడు లోడ్లను దిగుమతి చేసుకున్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. రొమేనియా రెండు, స్పెయిన్, సైప్రస్ దేశాలు చెరో కార్గోను దిగుమతి చేసుకున్నాయి. నెదర్లాండ్స్లోని రోటర్డామ్ పోర్టుకు బయలుదేరిన 1,04,000 టన్నుల గ్యాసాయిల్ (డీజిల్) కార్గోతో కలిపి, ఈయూ వైపు వెళ్లిన ఎగుమతుల విలువలో 80 శాతం వృద్ధి నమోదైనట్లు నివేదిక చెప్పింది. రష్యన్ క్రూడాయిల్ నుంచి తయారు చేసిన ఉత్పత్తులపై ఈయూ 2026 జనవరిలోనే నిషేధాన్ని విధించింది. అయితే ముడిచమురు ఎగుమతిదారులుగా ఉన్న దేశాలకు ఈ నిబంధన నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు. ఇదే భారత రిఫైనరీ సంస్థలకు వరంగా మారింది. ఆంక్షల్లో లొసుగులు ఉన్నాయని సీఆర్ఈఏ సంస్థ తన నివేదిక చెప్పింది. ఈ క్రమంలోనే ఆంక్షలను కఠినతరం చేయాలని ప్రతిపాదించింది. క్రూడ్ ఆరిజిన్తో సంబంధం లేకుండా, గత ఆరు నెలల్లో రష్యా ముడిచమురును ప్రాసెస్ చేసిన ఏ ఒక్క రిఫైనరీ నుంచైనా సరే ఇంధన దిగుమతులను పూర్తిగా నిషేధించాలని పశ్చిమ దేశాలకు సూచించింది.
తగ్గిన రష్యా క్రూడ్ దిగుమతులు
ఒకవైపు శుద్ధి చేసిన ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు పెరుగుతున్నప్పటికీ, మరోవైపు భారత్ దిగుమతి చేసుకుంటున్న రష్యా ముడిచమురు పరిమాణంలో వరుసగా రెండో నెల క్షీణత కనిపించింది. సెప్టెంబర్ నెలలో భారత దిగుమతులు 13 శాతం తగ్గాయి. రిలయన్స్కు చెందిన జామ్నగర్ రిఫైనరీ దిగుమతుల్లో 27శాతం తగ్గుదల కనిపించినట్లు నివేదిక చెప్పింది. ఐఓసీకి చెందిన పారాదీప్ రిఫైనరీ దిగుమతులు 21శాతం తగ్గాయి. నాయరా ఎనర్జీకి చెందిన వాదినార్ రిఫైనరీ కూడా సెప్టెంబర్లో తన దిగుమతులను 8శాతం తగ్గించుంది.
దిగుమతులు తగ్గినప్పటికీ, జామ్నగర్ను వెనక్కి నెట్టి నాయరా ఎనర్జీకి చెందిన వాదినార్ రిఫైనరీ భారత్లోనే అతిపెద్ద రష్యా చమురు దిగుమతిదారుగా నిలిచింది. హెచ్ఎమ్ఈఎల్ ముంద్రా, కొచ్చి రిఫైనరీల్లో కూడా దిగుమతులు వరుసగా 74శాతం, 32శాతం చొప్పున పడిపోయాయి. అయితే ఐఓసీకి చెందిన ముంద్రా ఆయిల్ టెర్మినల్ మాత్రం ఆగస్టులో ఏమాత్రం దిగుమతి చేసుకోకపోగా, సెప్టెంబర్లో అనూహ్యంగా 5,70,000 టన్నుల రష్యా చమురును కొనుగోలు చేసింది.
చైనా తర్వాత స్థానంలో భారత్
రష్యా నుంచి ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్న దేశాల్లో చైనా అగ్రస్థానంలో ఉండగా, భారత్ రెండో అతిపెద్ద వినియోగదారుగా ఉంది. సెప్టెంబర్ నెలలో భారత్ మొత్తం రూ.40,000 కోట్లు విలువైన రష్యన్ హైడ్రోకార్బన్లను దిగుమతి చేసుకుంది. ఇందులో ముడిచమురు వాటానే 88 శాతం కాగా, మిగిలినవి బొగ్గు, ఇతర చమురు ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. 2022 డిసెంబర్ నుంచి రష్యా మొత్తం క్రూడ్ ఎగుమతుల్లో చైనా 50 శాతం వాటాను కొనుగోలు చేయగా, భారత్ 37 శాతాన్ని దక్కించుకుంది. 2022 ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముందు భారత్ చాలా స్వల్ప పరిమాణంలో రష్యా చమురును కొనేది. అయితే పాశ్చాత్య దేశాలు రష్యాను దూరం పెట్టడంతో, రష్యా భారీ తగ్గింపు ధరలకు చమురును ఆఫర్ చేసింది. దాంతో భారత్ ప్రధాన కొనుగోలుదారుగా మారింది.