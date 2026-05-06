జాబ్ స్కామ్స్‌పై అత్యంత అప్రమత్తంగా భారతీయ ప్రొఫెషనల్స్- కానీ ఒత్తిడిలో రిస్క్

జాబ్ స్కామ్‌ల‌పై 82 శాతానికిపైగా ప్రొఫెషనల్స్‌‌లో అప్రమత్తత- జాబ్ పోస్ట్‌‌ల ప్రామాణికతను తనిఖీ చేస్తున్న 53 శాతం మంది- జెన్ జీలో సగం మందికిపైగా అప్రమత్తంగా లేరు

Linked In (Photo Credit- LINKEDIN)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 6, 2026 at 9:42 PM IST

LinkedIn Report On Job Scams : జాబ్ స్కామ్‌ల విషయంలో భారతీయ ప్రొఫెషనల్స్ చాలా అప్రమత్తంగానే ఉంటున్నారు. అయితే ఉద్యోగ అవకాశాలను ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలనే ఒత్తిడిలో కొన్నిసార్లు అప్రమత్తతను పాటించడం లేదు. ప్రత్యేకించి కెరీర్ ప్రారంభ దశలోని పలువురు ప్రొఫెషనల్స్ ఇలా చేస్తున్నారు. ఈమేరకు వివరాలతో ‘జాబ్ సెర్చ్ సేఫ్టీ పల్స్ - 2026’ అధ్యయన నివేదికను లింక్డ్ ఇన్ (LinkedIn) బుధవారం విడుదల చేసింది. ఈ ఏడాది మార్చి 16 నుంచి 30 వరకు భారత్, యూకే, అమెరికా, జర్మనీ, బ్రెజిల్ దేశాల్లో ఫుల్ టైం, పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేస్తున్న 8,512 మంది ప్రొఫెషనల్స్‌ను లింక్డ్ ఇన్ సర్వే చేసింది. వారు చెప్పిన సమాధానాల ఆధారంగా తాజా అధ్యయన నివేదికను రూపొందించింది.

లింక్డ్ ఇన్ నివేదికలోని ముఖ్యాంశాలు

  • భారతీయ ప్రొఫెషనల్స్‌కు జాబ్ స్కామ్‌లపై అవగాహన చాలా పెరిగింది
  • దాదాపు 82 శాతానికిపైగా ప్రొఫెషనల్స్‌ జాబ్ స్కామ్‌ల విషయంలో అప్రమత్తతతో వ్యవహరిస్తున్నారు. ఏదైనా ఉద్యోగానికి అప్లై చేసే ముందు, అది వాస్తవికమైందా కాదా అనేది నిర్ధారించుకుంటున్నారు
  • ఒక సంవత్సరం కిందటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు సగాని కంటే ఎక్కువ మంది (53 శాతం) ప్రొఫెషనల్స్‌ ఏదైనా జాబ్‌కు అప్లై చేసే ముందు, అది వాస్తవికమైందేనా ? నకిలీదా ? అనేది ఆరా తీస్తున్నారు
  • కొన్నిసార్లు ఎలాగైనా ఉద్యోగాన్ని సాధించాలనే ఒత్తిడిలో ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసే క్రమంలో ప్రొఫెషనల్స్‌ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడం లేదు. ప్రత్యేకించి కెరీర్ ప్రారంభ దశలో ఉన్నవారు ఈవిధమైన నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు

జెన్ జీ, జెన్ ఎక్స్ - ఇదీ రిస్క్

  • లింక్డ్ ఇన్ సర్వేలో పాల్గొన్న జెన్ జీ (2026లో 16 -30 ఏళ్లలోపువారు) కేటగిరీ ప్రొఫెషనల్స్‌లో సగం మందికిపైగా (54 శాతం) ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసేటప్పుడు అప్రమత్తతను పాటించలేదని ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగ అవకాశం చాలా ముఖ్యమైందిగా అనిపించిన పలు సందర్భాల్లో తాము అప్రమత్తతను గాలికొదిలేశామని వారు తెలిపారు
  • తాము జాబ్ స్కామ్స్ వలకు దగ్గరి దాకా వెళ్లొచ్చామని భారతీయ జెన్ జీ కేటగిరీలోని ప్రొఫెషనల్స్‌లో దాదాపు సగం మంది (49 శాతం) చెప్పారు
  • 2026లో 46 నుంచి 61 ఏళ్లలోపు వయసు కలిగిన వారిని జెన్ ఎక్స్ అంటారు. తాము సైతం జాబ్ స్కామ్స్ ముప్పు నుంచి త్రుటిలో తప్పించుకున్నామని 36 శాతం మంది జెన్ ఎక్స్ ప్రొఫెషనల్స్‌ తెలిపారు. దీన్నిబట్టి జాబ్ స్కామ్‌ల ముప్పును ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటున్నది యువ ఉద్యోగార్థులే అని తేటతెల్లమైంది

ఆ 2 సందర్భాల్లో ఉద్యోగార్థుల ఆందోళన
జాబ్ స్కాంల గురించి ప్రొఫెషనల్స్‌ ఎక్కువగా ఆందోళన చెందే సందర్భాలేవి అనే దానికీ లింక్డ్ ఇన్ సర్వేలో సమాధానాలు దొరికాయి. ఉద్యోగాల కోసం ఆన్‌లైన్‌లో వెతుకుతున్నప్పుడు జాబ్ స్కామ్స్ ఆందోళన తమకు ఉంటుందని 20 శాతం మంది చెప్పారు. ఒక రిక్రూటర్ లేదా కంపెనీ తమను తొలిసారిగా సంప్రదించినప్పుడు కూడా జాబ్ స్కామ్స్ ఆందోళన వెంటాడుతుందని మరో 18 శాతం మంది తెలిపారు. ఈ రెండు సందర్భాల్లోనూ ఉద్యోగాన్ని భర్తీ చేస్తున్న సంస్థ గురించి ప్రొఫెషనల్స్‌ వద్ద వివరాలు పరిమితంగానే ఉంటాయి. దీనివల్ల ఆ సమయానికి ఆ సంస్థను వాళ్లు పూర్తిగా నమ్మే పరిస్థితి ఉండదు. జాబ్ స్కామ్స్ చేసే మోసగాళ్లు తరచుగా ఈ తొలి క్షణాలనే తమకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటున్నారు. ఉద్యోగార్థులతో తాము జరిపే సంభాషణలను విశ్వసనీయ జాబ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల నుంచి వేరే చోట్లకు మళ్లించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.

మోసగాళ్ల వ్యక్తిగత మెసేజ్‌లు
వెలుగులోకి వచ్చిన జాబ్ స్కామ్స్ ప్రకారం, మోసగాళ్లు ఉద్యోగానికి అప్లై చేసిన వ్యక్తులకు నేరుగా వ్యక్తిగత మెసేజింగ్ యాప్‌ల ద్వారా సంప్రదిస్తున్నారు. జాబ్ స్కామ్స్ చేసే వాళ్లు దాదాపు 90 శాతం మంది అభ్యర్థులను ఇలాగే అనధికారిక మెసేజింగ్ యాప్‌ల వైపునకు దారి మళ్లిస్తున్నారు. విశ్వసనీయ జాబ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లతో ఏమాత్రం సంబంధం లేని ఈ అనధికారిక యాప్‌లలోని ఖాతాలు, వాటిలో జరిపే సంభాషణలు ప్రశ్నార్ధకమైనవి అని లింక్డ్ ఇన్ నివేదిక తెలిపింది.

ఉమ్మడి జవాబుదారీతనం ఉండాలి
"ప్రొఫెషనల్స్‌ ఆన్‌లైన్‌లో ఉద్యోగాలను వెతికే క్రమంలో జాబ్ స్కామ్స్ బారినపడటం సర్వసాధారణంగా మారుతోంది. అయితే ఈ స్కాంలపై ప్రొఫెషనల్స్‌‌లో అవగాహన పెరుగుతోందని మా సర్వేలో గుర్తించాం. ఉద్యోగాల కోసం జరిగే తీవ్ర పోటీలో మునిగిపోయి, కెరీర్ ప్రారంభ దశలో ఉన్నవాళ్లు జాబ్ స్కాంలను గుర్తించలేకపోతున్నారు. వారిపై ఉండే ఒత్తిడి వల్ల అలా జరుగుతోంది. అందుకే సురక్షితమైన ఉద్యోగ వ్యవస్థను నిర్మించడానికి జాబ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు, కంపెనీల యజమానులు, ఉద్యోగార్థులందరిలో పటిష్టమైన రక్షణ చర్యలు, విశ్వసనీయ సంకేతాలు, ఉమ్మడి జవాబుదారీతనం ఉండాలి" అని లింక్డ్ ఇన్ ఇండియా హెడ్ (లీగల్ అండ్ పబ్లిక్ పాలసీ) అదితి ఝా తెలిపారు.

మోసాల ముప్పు నుంచి మరింత రక్షణ- లింక్డ్​ఇన్​లో కొత్త ఫీచర్లు

