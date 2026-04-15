భారత్, అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పంద చర్చలు- వచ్చే వారం అగ్రరాజ్యానికి ఇండియన్ అధికారులు
వచ్చే వారం అమెరికా వెళ్లనున్న భారత అధికారుల బృందం- వాణిజ్య ఒప్పందంపై చర్చలు- తొలిదశ వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించిన ముసాయిదా ఫిబ్రవరిలో ఖరారు
Published : April 15, 2026 at 2:52 PM IST
US India Trade Talks : అమెరికాతో కీలక వాణిజ్య చర్చల కోసం భారత అధికారుల బృందం వచ్చే వారం వాషింగ్టన్కు వెళ్లనుంది. భారత్, అమెరికా మధ్య మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించిన ముసాయిదా ఇప్పటికే ఖరారైన నేపథ్యంలో ఈ ద్వైపాక్షిక భేటీ అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. వాస్తవానికి ఈ ఒప్పందంపై ఈ ఏడాది మార్చిలోనే సంతకాలు జరగాల్సి ఉంది. అయితే, అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఒక తీర్పుతో అక్కడి టారిఫ్ విధానాల్లో అనూహ్య మార్పులు జరిగాయి. అమెరికా నూతన గ్లోబల్ టారిఫ్ విధానం పూర్తిగా అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాతే ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు జరిగే అవకాశం ఉందని అధికారిక వర్గాలు గతంలోనే స్పష్టం చేశాయి.
భారత్, అమెరికా మధ్య తొలిదశ ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించిన ముసాయిదా ఫిబ్రవరిలో ఖరారైంది. ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రకారం, భారత్పై సుంకాలను 18 శాతానికి తగ్గించేందుకు అమెరికా అంగీకరించింది. అయితే ట్రంప్ తీసుకొచ్చిన పరస్పర సుంకాలకు వ్యతిరేకంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇవ్వడంతో ఆ దేశ టారిఫ్ విధానం మారిపోయింది. ఈ పరిణామాల తర్వాత, ఫిబ్రవరి 24 నుంచి 150 రోజుల పాటు అన్ని వాణిజ్య భాగస్వామ్య దేశాలపై 10 శాతం సుంకాలను విధిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, అమెరికా సెక్షన్ 301 కింద రెండు వేర్వేరు దర్యాప్తులు చేపడుతున్న తరుణంలో వచ్చే వారం వాషింగ్టన్లో జరగనున్న భేటీకి ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.