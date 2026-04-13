ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ట్రేడింగ్కు దూరంగా ఉండటమే సేఫ్ : ఇన్వెస్టర్లకు అజయ్ బంగా సూచన
పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ యుద్ధ మేఘాలు- ఈ క్రమంలో భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు పతనం- ఇన్వెస్టర్లకు కీలక సూచనలు చేసిన బ్యాంకింగ్, మార్కెట్ నిపుణుడు అజయ్ బంగా- ట్రేడింగ్కు దూరంగా ఉండాలని వెల్లడి
Published : April 13, 2026 at 11:30 AM IST
Ajay Bagga On Stock Market Prediction : అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య చర్చలు విఫలమవ్వడం, హర్మూజ్ జలసంధిని దిగ్బంధించాలని తమ నౌకాదళాన్ని ట్రంప్ ఆదేశించిన నేపథ్యంలో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు కుదేలవుతున్నాయి. సోమవారం ఉదయం మార్కెట్ ప్రారంభం కాగానే భారత ఈక్విటీ సూచీలు గణనీయమైన నష్టాలను చవిచూశాయి. పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల ప్రభావాన్ని దేశీయ పెట్టుబడిదారులు అంచనా వేస్తుండటంతో, ఇది మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను జాగ్రత్తతో కూడిన రిస్క్ ఆఫ్ జోన్లోకి నెట్టింది. ఈ క్రమంలో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడుల గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు బ్యాంకింగ్, మార్కెట్ నిపుణుడు అజయ్ బంగా. మార్కెట్లోని అస్థిరతను అంచనా వేసే ప్రయత్నాలను మానుకోవాలని పెట్టుబడిదారులకు సూచించారు. ప్రముఖ వార్తా సంస్థ ఏఎన్ఐతో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
పెట్టుబడులు ఇది మంచి టైమ్ కాదు : అజయ్ బంగా
ట్రేడింగ్ చేయడానికి ఇది సరైన సమయం కాదని అజయ్ బంగా పెట్టుబడిదారులకు సూచించారు. SIP (సిప్) మార్గం ద్వారా క్రమశిక్షణతో నెలవారీ పెట్టుబడి పెట్టాలని సూచించారు. మార్కెట్ను అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నించవద్దని మదుపరులను కోరారు. ఎందుకంటే మార్కెట్ కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుందని తాను అనుకోవడం లేదన్నారు. అయితే ఆ కనిష్ట స్థాయికి ఎప్పుడు చేరుకుంటుందో ఎవరికీ తెలియదని పేర్కొన్నారు. కార్పొరేట్ ప్రాథమిక అంశాల కంటే భౌగోళిక రాజకీయ ఘర్షణల కారణంగా భారత మార్కెట్లు ప్రారంభంలో 1.3-1.5 శాతం కోతను సూచిస్తున్నాయని తెలిపారు.
"గత బుధవారం కాల్పుల విరమణ, ఇరాన్- అమెరికా మధ్య చర్చలు జరుగుతాయని ప్రకటించినప్పుడు ఏదో జరగబోతోందనే ఆశ మార్కెట్లలో నెలకొంది. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఊపు తగ్గిపోయింది. అందుకే భారత మార్కెట్లలో మళ్లీ ప్రతికూలత నెలకొంది. భౌగోళిక రాజకీయ ప్రమాదమే మార్కెట్లను నడిపిస్తుంది. గతేడాది ముడి చమురు, గ్యాస్, పెట్రో కెమికల్స్తో సహా ఇంధన దిగుమతులపై భారత్ సుమారు 150 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసింది. ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం ఈ వార్షిక బిల్లు 225 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి 250 బిలియన్ డాలర్ల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ వీకెండ్లో కూడా 40 మంది చమురు అడిగితే కేవలం నలుగురికి మాత్రమే సరఫరా అందింది. దీనిని బట్టి చూస్తే చమురు కొరత ఉందని స్పష్టమవుతోంది. దానికి తోడు చమురు బ్యారెల్కు 120-140 డాలర్ల వరకు వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. చమురు కొరత, ధరల పెరుగుదల ఇప్పుడే ఆగవు. అది భారత్ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణానికి, ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగమనానికి దారితీస్తుంది. "అని బ్యాంకింగ్, మార్కెట్ నిపుణుడు అజయ్ బంగా తెలిపారు.
గల్ఫ్లోని 9లక్షల మంది భారత్ చేరుకున్నారు : అజయ్ బంగా
ఈ చమురు కొరత భారతదేశ వాణిజ్య, రెమిటెన్స్ వ్యవస్థకు కూడా ముప్పు కలిగిస్తోందని అజయ్ బంగా అభిప్రాయపడ్డారు. ఎర్ర సముద్రం, ఒమన్ గల్ఫ్ ద్వారా చమురు రవాణాకు ఆటంకాలు ఏర్పడటంతో దాదాపు 20 శాతం భారతీయ వస్తువుల ఎగుమతులు అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటున్నాయని పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం వల్ల నిర్మాణ పనులు ఆగిపోయాయని, ఈ ప్రభావం గల్ఫ్లో నివసిస్తున్న కోటి మంది భారతీయులపై పడిందన్నారు. ఇప్పటికే సుమారు తొమ్మిది లక్షల మంది భారతీయులు గల్ఫ్ దేశాల నుంచి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారని వెల్లడించారు. రెమిటెన్స్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఎక్కువగా ఆధారపడే కేరళ వంటి రాష్ట్రాలకు ఇది కాస్త ఇబ్బందికరమైన విషమేనని అభిప్రాయపడ్డారు. భారత, ప్రపంచ మార్కెట్ల విషయంలోనూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని మదుపరులకు సూచించారు. ప్రస్తుతం పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండడమే సురక్షితమని చెప్పారు.
పడిపోయిన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు
పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడడంతో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు ఒక్కసారిగా నష్టాలను చవిచూశాయి. ఇటీవల కాస్త మెరుగుపడ్డ రూపాయి విలువ, ఈ పరిణామాలతో మరోసారి పతనం అయ్యింది. ప్రస్తుతం డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ 48 పైసలు దిగజారి 93.31కి చేరుకుంది.