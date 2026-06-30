ప్రపంచ అనిశ్చితి వేళ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఆర్బీఐ కీలక ప్రకటన- ఏఐ సైబర్ దాడులపై హెచ్చరిక!
ప్రపంచ సవాళ్ల మధ్య భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉందన్న ఆర్బీఐ- బ్యాంకులు, NBFC లు మంచి స్థితిలోనే ఉన్నాయని రిపోర్ట్లో వెల్లడి- ఏఐ ఆధారిత సైబర్ దాడులతోనే ముప్పు పొంచి ఉందని హెచ్చరిక
Published : June 30, 2026 at 8:30 PM IST
RBI Financial Stability Report : ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, సరఫరా గొలుసు (సప్లై చెయిన్) అంతరాయాలు వంటి బయటి సవాళ్లు కొనసాగుతున్నప్పటికీ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగానే ఉందని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) వెల్లడించింది. దేశీయ బ్యాంకులు, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలు (NBFC- బ్యాంకింగేతర ఆర్థిక సంస్థలు) కూడా ఆర్థికంగా పటిష్టంగానే ఉన్నాయని ఆర్బీఐ తన తాజా ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్లో (FSR) పేర్కొంది. అయితే కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ఆధారిత సైబర్ దాడులు సమీప భవిష్యత్తులో ప్రధాన సవాలుగా మారొచ్చని కేంద్ర బ్యాంకు హెచ్చరించింది.
ఆర్బీఐ విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం- దేశంలోని షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంకులు (SCBs) ప్రస్తుతం బలమైన ఆర్థిక స్థితిలోనే ఉన్నాయి. బ్యాంకుల వద్ద తగినంత మూలధనం, నగదు నిల్వలు, మెరుగైన ఆస్తుల నాణ్యత, మొండి బకాయిలు తగ్గడం (NPAs), స్థిరమైన లాభదాయకతతో దూసుకెళ్తుండటం ఈ రంగానికి బలంగా మారాయని తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే బ్యాంకుల ఆర్థిక పరిస్థితి గతంతో పోలిస్తే మరింత బలపడిందని ఆర్బీఐ పేర్కొంది. భారత బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ భవిష్యత్తులో రాబోయే ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులనైనా తట్టుకోగలదా అని పరీక్షించేందుకు ఆర్బీఐ నిర్వహించిన మ్యాక్రో స్ట్రెస్ టెస్ట్లో సానుకూల ఫలితాలు వచ్చాయి.
ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ బలంగా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ
తీవ్రమైన ఆర్థిక షాక్లు ఎదురైనా, ఆకస్మిక ఆర్థిక కుదుపులనైనా మన బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ వాటిని తట్టుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉందని ఆర్బీఐ ధీమా వ్యక్తం చేసింది. అంటే ఎలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురైనా బ్యాంకులు తమ కార్యకలాపాల్ని కొనసాగించేంత ఆర్థిక బలం కలిగి ఉన్నాయని నివేదిక స్పష్టం చేసింది. NBFC లు కూడా ఆర్థికంగా బలంగానే ఉన్నాయని స్పష్టం చేసిన ఆర్బీఐ- ఈ రంగం కూడా స్థిరంగా కొనసాగుతుందని పేర్కొంది. ఇక్కడ కూడా మొండి బకాయిలు తగ్గడం, లాభాలు నిలకడగా పెరుగుతుండటం, మూలధన నిల్వలు బాగుండటం వంటి అంశాలు స్థిరత్వానికి తోడ్పడుతున్నాయని వెల్లడించింది.
ఏఐ సైబర్ దాడులపై ఆర్బీఐ వార్నింగ్
ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగానే ఉన్నప్పటికీ కొత్త తరహా ప్రమాదాలపై అప్రమత్తం చేసింది ఆర్బీఐ. ప్రస్తుత ఆర్టిఫిషియెల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI- కృత్రిమ మేధ) ఆధారిత సైబర్ దాడులు ఆర్థిక రంగానికి రానున్న రోజుల్లో అతి పెద్ద ముప్పుగా మారే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ఏఐ సాయంతో మరింత అధునాతన సైబర్ దాడులు జరిగే అవకాశం ఉండటంతో బ్యాంకులు, ఇతర ఆర్థిక సంస్థలు తమ భద్రతా వ్యవస్థల్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని సూచించింది.
ఆర్బీఐ గవర్నర్ ముందుమాట
ఈ రిపోర్ట్కు ముందుమాట రాసిన కేంద్ర బ్యాంక్ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా తన అభిప్రాయాల్ని వ్యక్తపరిచారు. ప్రస్తుతం ఆర్థిక వ్యవస్థ రెండు ప్రధాన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోందన్నారు. ఒకటి భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, రెండోది కృత్రిమ మేధస్సు వల్ల వేగంగా జరుగుతున్న సాంకేతిక మార్పులు అని వివరించారు. యుద్ధాలు, అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు, సరఫరా వ్యవస్థలో సమస్యలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఏఐ వల్ల ఉత్పాదకత పెరుగుతుందనే ఆశావాదం మాత్రం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొంత బలాన్ని ఇస్తోందని ఆయన చెప్పారు. అయినప్పటికీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో సమీప భవిష్యత్తుపై ఇంకా అనిశ్చితి కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు.
అయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అన్ని రకాల సవాళ్లను సమర్థంగా ఎదుర్కొంటోందని స్పష్టం చేశారు గవర్నర్. దేశంలో బలమైన ఆర్థిక వృద్ధి, ద్రవ్యోల్బణం అదుపులో ఉండటం, బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు, కార్పొరేట్ కంపెనీల మెరుగైన ఆర్థిక పరిస్థితి వల్ల దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా అంతే దృఢంగా నిలిచిందని చెప్పారు. అయితే ప్రపంచ పరిస్థితుల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆర్బీఐ పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉంటుందని, ఏ ముప్పు నుంచైనా ఆర్థిక ముప్పుల్ని ఎదుర్కొనేందుకు అవసరమైన రక్షణ చర్యల్ని మరింత బలోపేతం చేస్తామని సంజయ్ మల్హోత్రా స్పష్టం చేశారు.
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