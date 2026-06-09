పశ్చిమాసియా సంక్షోభం ఉన్నా దేశ ఆర్థిక వృద్ధి కొనసాగుతోంది: కేంద్రం
విదేశీ పెట్టుబడుల ప్రవాహాన్ని పెంచేందుకు కేంద్రం మరిన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు స్పష్టం- ఇప్పట్లో ఎరువుల ధరలు తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదని వెల్లడి
Published : June 9, 2026 at 6:18 PM IST
India Economy Crisis 2026 : పశ్చిమాసియా సంక్షోభం కారణంగా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పెను సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోందని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ముడి చమురు, ఎరువుల దిగుమతుల బిల్లులు భారీగా పెరగడంతో ఆర్థికంగా సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయని, అయినప్పటికీ దేశ ఆర్థిక వృద్ధి ముందుకెళ్తోందని స్పష్టం చేశాయి. విదేశీ పెట్టుబడుల ప్రవాహాన్ని పెంచేందుకు కేంద్రం మరిన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు స్పష్టం చేశాయి. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎరువుల మార్కెట్ తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోందని వెల్లడించాయి. ఎరువుల లభ్యత తగ్గి ధరలు పెరుగుతున్నాయని, ఇప్పట్లో ఎరువుల ధరలు తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదని వివరించాయి. ఎరువుల రాయితీ కోసం వార్షిక బడ్జెట్లో 1.77 లక్షల కోట్ల రూపాయలను కేంద్రం కేటాయించిందని, ఈ కేటాయింపులను రెండింతలు పెంచాలని ఆర్థిక శాఖను వ్యవసాయ మంత్రి కోరినట్లు తెలిపాయి.
ఇక అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు పెరగడంతో సామాన్యులపై భారం పడకుండా చూసేందుకు చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలకు కేంద్రం అండగా నిలిచిందని పేర్కొన్నాయి. పశ్చిమాసియా యుద్ధం మొదలైన తొలి 78 రోజుల్లో ఓఎంసీలకు వాటిల్లిన నష్టాలను పూడ్చేందుకు 1.23 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక ప్యాకేజీని కేంద్రం ప్రకటించిందని గుర్తుచేశాయి. పెట్రోల్, డీజిల్పై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గించి వినియోగదారులకు కాస్త ఉపశమనాన్ని ఇచ్చాయని తెలిపాయి. దీని కారణంగా దేశీయ ఇంధన రిటైలర్లు ప్రతిరోజూ దాదాపు రూ.650 కోట్ల మేర నష్టాలను చవిచూస్తున్నారని ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ప్రస్తుతానికి అదనపు అప్పు అవసరం లేదు!
టారిఫ్ల (సంకాలు) పరంగా ఉన్న అనిశ్చితులను పరిగణనలోకి తీసుకునే 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్ను రూపొందించినట్లు సదరు వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అందువల్ల ప్రభుత్వం ప్రస్తుతానికి అదనపు అప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశాయి. రానున్న వర్షాకాల సమావేశాల్లో గ్రాంట్ల కోసం ఎలాంటి అదనపు డిమాండ్లు ప్రవేశపెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదని చెప్పాయి.
ఆర్థిక లోటు విషయానికి వస్తే, బడ్జెట్లో నిర్దేశించుకున్న 4.3 శాతం జీడీపీ లక్ష్యం ఇప్పటికీ స్థిరంగానే ఉందని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రంగ సంస్థల వాటాల ఉపసంహరణ (డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్), ఆస్తుల నగదీకరణ (అసెట్ మానిటైజేషన్) లాంటి పన్నేతర ఆదాయ మార్గాలను ప్రభుత్వం ఉపయోగించుకుంటోందని స్పష్టం చేశాయి. దీపం, డీపీఈ సంస్థల నుంచి వాటాల ఉపసంహరణ (డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్), ఆస్తుల నగదీకరణకు సంబంధించి అమలు చేయాల్సిన ప్రణాళికలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నాయి. ఈ విభాగం కింద బడ్జెట్లో అంచనా వేసిన రూ.80వేల కోట్ల ఆదాయం కంటే ఎక్కువే వస్తుందని ఆశిస్తున్నామన్నారు. రానున్న రోజుల్లో ఐడీబీఐ బ్యాంక్ వాటాల ఉపసంహరణ ప్రక్రియ కూడా జరగనుందని అన్నారు.
ఎల్నినో ప్రభావం
"ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసిక గణాంకాలతోపాటు, రుతుపవనాలపై ఎల్నినో ప్రభావం ఎలా ఉందో స్పష్టత వచ్చిన తర్వాత, జులై నెలలో ప్రభుత్వం స్థూల ఆర్థిక గణాంకాలను మరోసారి సమీక్షించనుంది. ఇక 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మార్చి త్రైమాసికంలో ఉన్న వృద్ధి జోరు 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో కొనసాగుతోంది. విదేశాల నుంచి వచ్చే నిధులు (రెమిటెన్సెస్)పై ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం పడలేదు. పైగా తాజా ఆర్థిక సంకేతాలు కూడా సానుకూలంగా ఉన్నాయి.
కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ (సీఐఐ) విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం, ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు కూడా పుంజుకున్నాయి. ఆర్థిక సంస్కరణల జోరు ఇలానే కొనసాగే అవకాశం ఉంది. దేశంలోకి విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు (ఎఫ్డీఐ) ప్రవాహాన్ని మరింత పెంచడానికి మరిన్ని చర్యలు తీసుకోనున్నారు. అలాగే దేశం నుంచి పెట్టుబడులు బయటికి వెళ్లడం(క్యాపిటల్ అవుట్ఫ్లో)పై ఎలాంటి ఆంక్షలు ప్రతిపాదించే ప్రతిపాదన లేదు" అని సదరు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.
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