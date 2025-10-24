అతిత్వరలో భారత్- అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం- ఆచితూచి కేంద్రం అడుగులు!
మేము దీర్ఘకాలిక దృక్పథంలో వాణిజ్య ఒప్పందాలు చేసుకుంటాం : వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రి పీయూష్ గోయెల్
Published : October 24, 2025 at 4:54 PM IST
India US Trade Deal Updates : భారత్, అమెరికాలు ప్రతిపాదిత ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం ముగించడానికి 'చాలా దగ్గరగా' ఉన్నాయని శుక్రవారం ఓ అధికారి తెలిపారు. ప్రస్తుతం ద్వైపాక్షిక ఒప్పందంపై చర్చలు జరుగుతున్నాయని, ఇవి ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా కొనసాగుతున్నాయని సదరు అధికారి వెల్లడించారు. ఇండియా, అమెరికాల మధ్య మొదటి దశ వాణిజ్య ఒప్పందం కోసం ఇప్పటే 5 రౌండ్ల చర్చలు పూర్తయిన విషయం తెలిసిందే.
మరోవైపు యూఎస్-ఇండియా వాణిజ్య ఒప్పందంపై కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖామంత్రి పీయూష్ గోయెల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారతదేశం తొందరపడి ఎలాంటి వాణిజ్య ఒప్పందాలు చేసుకోదని స్పష్టం చేశారు. 'మా తలపై తుపాకీ పెట్టి బెదిరించినా ట్రేడ్ డీల్ చేసుకోమని' తేల్చి చెప్పారు.
జర్మనీలో బెర్లిన్ గ్లోబల్ డైలాగ్లో మాట్లాడిన పీయూష్ గోయెల్, ప్రస్తుతం భారత్-యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ), యూఎస్తో సహా పలుదేశాలు, ప్రాంతాలతో చాలా చురుకుగా వాణిజ్య చర్చలు చేస్తోందని తెలిపారు.
"మేము ఈయూతో వాణిజ్య చర్చలు జరుపుతున్నాం. మరోవైపు అమెరికాతోనూ చర్చిస్తున్నాం. కానీ మేము తొందరపడి ఎలాంటి ఒప్పందాలు చేసుకోము. గడువులోగా డీల్ చేసుకోవాలనే ఒత్తిళ్లకు లొంగబోం. మా తలపై తుపాకీ పెట్టి బెదిరించినా వాణిజ్య ఒప్పందాలు చేసుకోము. దీర్ఘకాలిక దృక్పథంతో మాత్రమే మేము వాణిజ్య ఒప్పందాలు చేసుకుంటాం."
- పీయూష్ గోయెల్, కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖామంత్రి
కొత్త మార్కెట్ల వైపు చూస్తున్నాం!
అధిక సుంకాల భారాన్ని ఎదుర్కొవడం కోసం భారత్ కొత్త మార్కెట్ల వైపు చూస్తోందని పీయూష్ గోయెల్ తెలిపారు. భారతదేశం దీర్ఘకాలిక, షరతులతో కూడిన న్యాయమైన వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని కోరుకుంటోందా? అని అడిగినప్పుడు, పీయూష్ గోయెల్ తనదైన రీతిలో సమాధానం ఇచ్చారు.
"భారతదేశ ప్రయోజనాలే మాకు ముఖ్యం. దాని ఆధారంగానే మా స్నేహితులు ఎవరు అనేది నిర్ణయిస్తాం. అయితే భారత్- ఈయూతో స్నేహం చేయలేదని ఎవరో నాతో అన్నారు. నేను ఆ వాదనను అంగీకరించను. రేపు ఎంకెవరో చెబుతారు. మీరు కెన్యాతో పనిచేయలేరు అని. అది కూడా సరైంది కాదు. ఒక దేశం నుంచి ఒక నిర్దిష్ట ఉత్పత్తిని కొనుగోలు చేయాలా, వద్దా అనేది మొత్తం ప్రపంచం సమిష్టిగా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అంశం."
- పీయూష్ గోయెల్, కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖామంత్రి
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మొదలైన తరువాత నుంచి అమెరికా దానిని ఆపడానికి విఫలయత్నం చేస్తోంది. అందులో భాగంగా రష్యా నుంచి చమురు కొంటున్న చైనా, భారత్ దేశాలపై వాణిజ్య పన్నులు పెంచడం, పెనాల్టీ వేయడం చేస్తోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని భారీగా (50 శాతం మేర) టారిఫ్లు పెంచారు. రష్యా నుంచి ముడిచమురు కొనుగోలు ఆపేయాలని భారత్పై నిరంతరం ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. అయినప్పటికీ భారత్ ఈ బెదిరింపులకు లొంగలేదు. భారత వ్యవసాయదారు, కార్మికులకు నష్టం కలిగించే ఎలాంటి ఒప్పందాలను తాము చేసుకోమని ప్రధాని మోదీ ఇప్పటికే తేల్చి చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయెల్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.