భారత్, అమెరికా ట్రేడ్ డీల్- ఇకపై రాయితీలు ఇవ్వడం, తీసుకోవడం కష్టమే: నిర్మలా సీతారామన్
భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఇంకా కొనసాగుతున్న చర్చలు- ఇరుపక్షాలు ఓ పరిమితికి చేరుకున్నాయన్న నిర్మలా సీతారామన్- ఇకపై రాయితీలు ఇవ్వడం, తీసుకోవడం కష్టమేనని వ్యాఖ్య
Published : October 5, 2026 at 10:30 PM IST
Nirmala Sitharaman On Indo US Deal : భారత్- అమెరికా మధ్య కుదరాల్సిన వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పుడు మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది. డీల్ కోసం ఇరుదేశాలూ చాలాకాలంగా చర్చలు జరుపుతున్నా, ఇప్పటివరకు తుది నిర్ణయానికి రాలేదు. ఇప్పుడు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఈ చర్చలకు మరింత ప్రాధాన్యం తెచ్చాయి. ఇరుపక్షాల మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ఓ పరిమితికి చేరుకున్నట్లు కనిపిస్తోందని ఆమె అన్నారు. ఇకపై ఒకరి నుంచి మరొకరు మరిన్ని రాయితీలు పొందడం అంత సులభం కాదన్న సంకేతాలు ఇచ్చారు.
దిల్లీలో జరిగిన ఓ బిజినెస్ సదస్సులో భారత్-అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలపై నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడారు. అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించిన చర్చలు ఇంకా జరుగుతున్నాయని ఆమె స్పష్టం చేశారు. అయితే ఇరుపక్షాలూ ఒక ప్లాటో స్థాయికి చేరుకున్నట్లు అనిపిస్తోందని చెప్పారు. అంటే ఇప్పటివరకు చర్చల ద్వారా సాధించిన స్థాయి నుంచి మరింత ముందుకు వెళ్లడం అంత సులభం కాదన్నమాట. "ఒప్పందానికి సంబంధించిన చర్చలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. అయితే ఇరుపక్షాలు ఒక పరిమితికి చేరుకున్నాయని భావిస్తున్నాం. దానిని మించి రాయితీలు ఇవ్వడం లేదా తీసుకోవడం చాలా కష్టం. అయినా సర్దుబాటు చేసుకునేందుకు ఏదైనా అవకాశం ఉంటే.. ఇరుపక్షాలూ దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లొచ్చు" అని నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. అమెరికా-భారత్ వాణిజ్య సంబంధాల్లో ప్రధానంగా కనిపించే అంశం వాణిజ్య లోటు. భారత్తో అమెరికాకు వాణిజ్య లోటు ఉండటంతో దాన్ని తగ్గించుకోవాలని అమెరికా భావిస్తోంది.
అమెరికా దృష్టిలో గత కొన్నేళ్లుగా తాను కోల్పోయిన ప్రయోజనాలను ఈ చర్చల ద్వారా కొంతవరకు భర్తీ చేసుకోవాలని చూస్తోంది. అయితే ఇలాంటి వాణిజ్య అసమతుల్యతలను సాధారణంగా చర్చలు, మార్కెట్ యాక్సెస్ ద్వారా పరిష్కరించుకోవడం జరుగుతుందని నిర్మలా చెప్పారు. దేశాలు తమ వస్తువులు, సేవలకు ఇతర దేశాల మార్కెట్లలో మరింత అవకాశం కల్పించాలని కోరుకుంటాయని వివరించారు. కానీ ఇటీవలి కాలంలో వాణిజ్య సుంకాలు కీలక ఆయుధంగా మారుతున్నాయని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. గతంలో టారిఫ్లు చర్చల్లో ఒక సాధనంగా ఉండేవని వాటికి కొన్ని నిబంధనలు, పరిమితులు ఉండేవని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ సుంకాలను వాణిజ్య అసమతుల్యతలను పరిష్కరించేందుకు మరింత దూకుడుగా ఉపయోగిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోందన్నారు.
ఇదే సమయంలో చైనాతో భారత్కు ఉన్న వాణిజ్య లోటును కూడా నిర్మలా ప్రస్తావించారు. 2014 నుంచి చైనాతో భారత్ వాణిజ్య లోటు గణనీయంగా పెరుగుతూ వస్తోందని చెప్పారు. వాణిజ్య లోటే అసమతుల్యతను తగ్గించేందుకు ప్రధాన కారణమైతే కేవలం చర్చలకు మించి భారత్ ఎంత దూరం వెళ్లగలదన్న ప్రశ్నను ఆమె లేవనెత్తారు. మరోవైపు భారత్-అమెరికా చర్చలు పూర్తిగా ఆగిపోయినట్లు కాదని స్పష్టం అవుతోంది. ఇటీవల అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి జేమీసన్ గ్రీర్ కూడా ఇరుదేశాల మధ్య ఒప్పందం కోసం ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. అయితే తక్షణమే ఒప్పందం కుదిరే పరిస్థితి లేదని సంకేతాలు ఇచ్చారు. మిగిలిన సమస్యలను గుర్తించామని.. వాటిపై ఇరుపక్షాల అధికారులు చర్చిస్తున్నారని తెలిపారు.
సెప్టెంబర్ 30న జీ20 వాణిజ్య మంత్రుల సమావేశం సందర్భంగా గ్రీర్, కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ కూడా సమావేశమయ్యారు. పరస్పర ప్రయోజనకరమైన మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని త్వరగా ఖరారు చేసేందుకు ఈ భేటీలో చర్చలు జరిగినట్లు అమెరికా వర్గాలు వెల్లడించాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మరోసారి ఫోన్లో మాట్లాడే అవకాశం ఉందని కూడా గ్రీర్ తెలిపారు. ఇక భారత్-అమెరికా డీల్పై నిర్మలా వ్యాఖ్యలు వెలువడిన వెంటనే స్టాక్ మార్కెట్లలో కూడా కదలిక కనిపించింది. వాణిజ్య ఒప్పందంపై స్పష్టత కోసం ఎదురుచూస్తున్న మార్కెట్లకు.. చర్చలు మరింత సాగవచ్చన్న సంకేతాలు కొంత ఆందోళన కలిగించాయి. మరోవైపు భారత్-యూరోపియన్ యూనియన్ వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని నిర్మలా సీతారామన్ ఉదాహరణగా ప్రస్తావించారు. మారుతున్న ప్రపంచ వాణిజ్య పరిస్థితుల్లో జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడుకుంటూనే ఒప్పందాలను పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ప్రపంచ వాణిజ్య వ్యవస్థలోని పాత నిబంధనలు ప్రస్తుతం అనేక సందర్భాల్లో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నాయని చెప్పారు.