ETV Bharat / business

2025 చివరికి భారత్​-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం పూర్తయ్యే ఛాన్స్​!

2025లోపే ఒప్పందం కుదురుతుందని వాణిజ్య శాఖ కార్యదర్శి రాజేశ్​ అగర్వాల్​ వెల్లడి

India US Trade Deal
India US Trade Deal (FICCI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 28, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India US Trade Deal : భారత్​- అమెరికా మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందంలో తొలి దశ ఈ ఏడాది చివరి నాటికి పూర్తి అవుతుందని వాణిజ్య శాఖ కార్యదర్శి రాజేశ్​ అగర్వాల్​ వెల్లడించారు. అంతర్జాతీయ వాణిజ్య పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలు పురోగతిలో ఉన్నాయని తెలిపారు. ఫిక్కీ వార్షిక సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. 2025లోపే ఒప్పందం కుదురుతుందని తామంతా ఆశావాద ధృక్పథంతో ఉన్నామని చెప్పారు. అయితే, వాణిజ్య చర్చలు అనూహ్యమైనవని వాణిజ్య కార్యదర్శి అన్నారు.

"ఈ ఏడాది చివరి లోపు పరిష్కారం కనిపెడతామని ఆశావాద ధృక్పథంతో ఉన్నాం. అయితే, ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు అయినా సరే తుది గడువులోపు జరగవు. ఎందుకంటే భాగస్వాముల్లో ఒకరి మనస్సులో ఒక సమస్య ఉన్నా ఆ వాణిజ్య ఒప్పందం గడువు లోపు జరగకపోవచ్చు. చివరగా రాబోయే కొన్ని వారాలు లేదా నెలల్లో వీలైనంత త్వరగా ఒప్పందాన్ని పూర్తి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అయితే, ఇది బహుళ స్థాయిల్లో తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం. చర్చలు జరపడానికి పెద్దగా ఏమీ లేదు. ఒక దేశంగా మనం ఎల్లప్పుడూ మన స్వంత ప్రయోజనాలు, మన స్వంత ప్రత్యేకత కోసం పోరాడుతాం. కాబట్టి మన దృక్కోణం నుంచి చర్చించలేని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి."

--రాజేశ్​ అగర్వాల్​, వాణిజ్య శాఖ కార్యదర్శి

"మేము ఒప్పందానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం. చాలా సమస్యలను పరిష్కరానికి ప్రయత్నించాం. ఇప్పుడు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు రెండు దేశాలు దానిని ప్రకటించడానికి సరైన సమయం కోసం వేచి చూస్తున్నాయి. ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం చేసే ప్రక్రియలో పరస్పర సుంకాన్ని పూర్తిగా తొలగించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని భావిస్తున్నాను. కాబట్టి దానికి కొంచెం సమయం పడుతుందని అనుకుంటున్నాను. అందుకే ఒప్పందంలోని వివిధ అంశాలపై పనిచేస్తున్న వాటిని మేము తొందరపెట్టము. ఈ ఒప్పందాన్ని చాలా తక్కువ సమయంలో మనం సాధించగలమని భావిస్తున్నాను" అని రాజేశ్​ అగర్వాల్​ అన్నారు.

కాగా, 2025 చివరి నాటికి భారత్​-అమెరికా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం మొదటి దశను పూర్తి చేయాలని ఇరుదేశాలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే భారత్‌-అమెరికా మధ్య త్వరలో వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరబోతోందని ట్రంప్‌ ప్రభుత్వంలోని కీలక అధికారి, యూఎస్‌ నేషనల్‌ ఎకనమిక్‌ కౌన్సిల్‌ డైరెక్టర్‌ కెవిన్‌ హస్సెట్‌ చెప్పారు. భారత వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూశ్‌ గోయల్‌ సైతం ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. భారత్‌-అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందంపై త్వరలో శుభవార్త వింటారని ఇండో-అమెరికన్‌ ఛాంబర్‌ ఆఫ్‌ కామర్స్‌ సమావేశంలో మంత్రి తెలిపారు.

వ్యవసాయం, డైరీ రంగాల్లో అమెరికా నుంచి వచ్చే వస్తువులకు భారత్‌ మార్కెట్‌ను తెరవాలని పట్టుబట్టడం వల్ల ఇరు దేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదరలేదు. ఇందుకు ప్రతీకారంగా ముందుగా భారత్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ 25శాతం సుంకాలు విధించారు. అయినప్పటికీ భారత్ దారికిరావడంలేదనే ఆగ్రహంతో రష్యా నుంచి చమురును కొంటున్నారనే నెపంతో మరో 25శాతం సుంకాలు విధించారు.

TAGGED:

INDIA US TRADE DEAL
INDIA US TRADE TALKS UPDATE
US INDIA TARIFF DEAL PROGRESS
US INDIA TARIFF DEAL UPDATE
INDIA US TRADE DEAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.