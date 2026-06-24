భారత్- అమెరికా ట్రేడ్ డీల్పై సస్పెన్స్- ముగుస్తున్న సుంకాల గడువు- తాజా చర్చల్లోనూ నో క్లారిటీ!
మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందంపై భారత్ అమెరికా కీలక చర్చలు- పీయూష్ గోయల్, జేమిసన్ గ్రీర్ మధ్య 2 రోజుల పాటు ఉన్నత స్థాయి సమావేశాలు- తుది డీల్పై రాని స్పష్టత
Published : June 24, 2026 at 10:01 PM IST
India US Interim Trade Deal : భారత్- అమెరికా మధ్య ప్రతిపాదిత ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై (BTA) సస్పెన్స్ కొనసాగుతూనే ఉంది. రెండు దేశాలు డీల్ను ఖరారు చేసేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ ఒప్పందం ఒక కొలిక్కిరావట్లేదు. ఇప్పుడు కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్, అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి జేమిసన్ గ్రీర్ మధ్య 2 రోజుల పాటు ఉన్నత స్థాయి సమావేశాలు జరిగాయి. మార్కెట్ యాక్సెస్, డిజిటల్ ట్రేడ్, వ్యూహాత్మక రంగాల్లో సహకారం వంటి కీలక అంశాలపై సమగ్ర సమీక్ష నిర్వహించారు. రెండు దేశాలు 2 రోజుల పాటు విస్తృతంగా చర్చలు జరిపినప్పటికీ మరి రెండు దేశాల మధ్య విభేదాలు పూర్తిగా పరిష్కారమయ్యాయా లేదా అనే అంశంపై స్పష్టమైన అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. అమెరికా ప్రస్తుతం విధిస్తున్న 10 శాతం తాత్కాలిక టారిఫ్స్ గడువు జులై 24తో ముగియనుండటంతో డీల్ ఎప్పుడు జరుగుతుందా అన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.
చర్చల అనంతరం కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ విడుదల చేసిన ప్రకటనలో మధ్యంతర ఒప్పందాన్ని పూర్తి చేసే మార్గాలపై చర్చించినట్లు తెలిపింది. ఈ వివరాల ప్రకారం- ఒప్పందానికి సంబంధించిన మొదటి దశ (ఫేజ్- 1)పురోగతిపై సమీక్ష నిర్వహించారు. రెండు దేశాల మార్కెట్లలోకి సులభతర ప్రవేశం, డిజిటల్ వాణిజ్యం, గ్లోబల్ సప్లై చైన్ వ్యవస్థ బలోపేతం, నాన్ టారిఫ్ బారియర్స్, వ్యూహాత్మక రంగాల్లో పరస్పర సహకారంపై ఇరు బృందాలు సుదీర్ఘంగా చర్చించాయి. రెండు దేశాల వ్యాపారులు, కార్మికులు, రైతులు, వినియోగదారులకు స్పష్టమైన ప్రయోజనాలు చేకూరేలా సమతుల్యమైన, వాణిజ్యపరంగా ప్రయోజనకరమైన తాత్కాలిక ఒప్పందం కుదుర్చుకునేందుకు తాము కట్టుబడి ఉన్నట్లు రెండు దేశాలు పునరుద్ఘాటించాయి.