పశ్చిమాసియా సంక్షోభం : వ్యూహాత్మక చమురు నిల్వలను జీ7 దేశాలకు వెల్లడించకూడదని భారత్ నిర్ణయం

పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల వేళ భారత్ కీలక నిర్ణయం- అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ, G7 దేశాలకు నిల్వలపై చెప్పబోమని భారత్ స్పష్టం- దేశీయ ఇంధన అవసరాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చేందుకు కేంద్రం అడుగుులు

India petroleum strategic
India petroleum strategic (Source : ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 9, 2026 at 10:18 PM IST

3 Min Read
India Petroleum Strategy : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడిచమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న వేళ భారత్ తన ఇంధన భద్రత విషయంలో రాజీపడకూడదని నిర్ణయించుకుంది. జీ7 దేశాలు తమ వ్యూహాత్మక నిల్వలను ఉపయోగించి మార్కెట్‌ను స్థిరీకరించాలని చూస్తున్న నేపథ్యంలో భారత్ మాత్రం ఆ ప్రయత్నంలో భాగస్వామి కావడం లేదని స్పష్టం చేసింది.

ప్రస్తుతానికి అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ (IEA)కు వ్యూహాత్మక చమురు నిల్వల గురించి చెప్పే యోచన లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అంతర్జాతీయంగా ధరలను తగ్గించడానికి ఈ నిల్వలను వాడాలని జీ7 దేశాలు భావిస్తున్నప్పటికీ, భారత్ మాత్రం తన సొంత ప్రయోజనాలకే పెద్దపీట వేస్తోంది. భారత్‌కు విశాఖపట్నం, మంగళూరు, పడూరులో మొత్తం 5.33 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం కలిగిన చమురు నిల్వ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో దేశీయ అవసరాల కోసం వీటిని భద్రపరిచామని, ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గి వీటిని వాడబోమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

ధరల పెరుగుదలపై భరోసా
ఇదిలా ఉండగా, కేంద్రం పెట్రోల్ ధరలపై కీలక ప్రకటన చేసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడిచమురు ధర బ్యారెల్‌కు 130 డాలర్లు దాటితే తప్ప, దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచే అవకాశం లేదని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రస్తుతం ధర బ్యారెల్‌కు 100 డాలర్ల మార్క్ వద్ద ఉంటుందని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఇంధన కొరత ఏర్పడకుండా తగిన చర్యలు తీసుకున్నామని, ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని భరోసా ఇస్తోంది.

సిలిండర్ బుక్ బుకింగ్ మార్పులు
గృహ వినియోగదారుల ప్రయోజనాలను కాపాడటం కోసం వంట గ్యాస్ (ఎల్ పీజీ) బుకింగ్ నిబంధనల్లో మార్పులు చేశారు. బ్లాక్ మార్కెట్‌ను అరికట్టడానికి ఒక సిలిండర్ బుక్ చేసిన తర్వాత రెండో సిలిండర్ బుక్ చేయడానికి పట్టే కనీస సమయాన్ని 21 రోజుల నుంచి 25 రోజులకు కేంద్రం పెంచింది. గతంలో 55 రోజులకు ఒకసారి బుక్ చేసేవారు సైతం, యుద్ధ భయంతో 15 రోజులకే బుక్ చేస్తుండటంతో కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. రిఫైనరీలకు ఎల్‌పీజీ ఉత్పత్తిని పెంచాలని కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అల్జీరియా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, నార్వే వంటి దేశాల నుంచి అదనపు ఎల్‌పీజీని దిగుమతి చేసుకునేందుకు చర్చలు జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు, విమాన ఇంధనం (ఏటీఎఫ్) విషయంలో భారత్ ఎగుమతిదారుగా ఉన్నందున ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదని స్పష్టం చేశారు.

కేంద్రం అంతా బాగుందని చెబుతున్నప్పటికీ అలా అనుకోలేమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముడిచమురు ధరలు పెరగడం వల్ల భారత్‌పై నెలకు దాదాపు 7 నుంచి 8 బిలియన్ డాలర్ల అదనపు భారం పడే అవకాశం ఉంది. ముడిచమురు ధర 10శాతం పెరిగితే, అది హోల్ సేల్ ధరల సూచీని 80-100 బేసిస్ పాయింట్లు, వినియోగదారుల ధరల సూచీని 40-60 బేసిస్ పాయింట్లు ప్రభావితం చేస్తుంది. చమురు ధర బ్యారెల్‌కు 100-105 డాలర్ల వద్ద కొనసాగితే, అది దేశ జీడీపీలో కరెంట్ ఖాతా లోటును 1.9శాతం నుంచి 2.2% వరకు పెంచే అవకాశం ఉంది.

వ్యూహాత్మక నిల్వల వినియోగంపై ఫ్రాన్స్ ఏమన్నదంటే?
ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ముడిచమురు ధరలపై పడుతున్న ప్రభావాన్ని అరికట్టడానికి, ఇప్పుడప్పుడే తమ వ్యూహాత్మక నిల్వలను వినియోగించొద్దని జీ7 దేశాలు నిర్ణయించాయి. జీ7 దేశాల ఆర్థిక మంత్రుల సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన అనంతరం ఫ్రాన్స్ ఆర్థిక మంత్రి రోలాండ్ మాట్లాడుతూ, 'మేము ఇంకా ఆ నిర్ణయం తీసుకోలేదు. మార్కెట్‌ను స్థిరీకరించడానికి అవసరమైన సమన్వయ చర్యలు తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అందులో భాగంగా వ్యూహాత్మక నిల్వలను పెంచుకోవడం వంటి చర్యలు చేపడతాం' అని పేర్కొన్నారు.

