ఇండియా- యూకే ట్రేడ్​ డీల్​ ఏప్రిల్​ నుంచే అమల్లోకి!

భారత్-యూకే స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం- గత ఏడాది జులైలో సంతకం చేసిన దేశాలు- 2026 ఏప్రిల్​లో అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం

India UK Free Trade Pact
India UK Free Trade Pact (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 15, 2026 at 6:02 PM IST

India UK Free Trade Pact : భారత్‌- బ్రిటన్‌ మధ్య గతేడాది జులైలో కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం 2026 ఏప్రిల్‌లో అమలు అయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఫలితంగా భారత్‌ నుంచి వెళ్లే 99శాతం ఎగుమతులపై సుంకాలు తగ్గనున్నాయి. అదేవిధంగా, భారత్​లో కార్లు, విస్కీ వంటి బ్రిటిష్ ఉత్పత్తులపై కూడా సుంకాలు తగ్గనున్నాయి.

2025 జులై 24న సమగ్ర ఆర్థిక, వాణిజ్య ఒప్పందం (CETA)పై భారత్​- యూకేలు సంతకాలు చేశాయి. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, బ్రిటన్‌ ప్రధాని కీర్‌ స్టార్మర్‌ సమక్షంలో రెండు దేశాల వాణిజ్య మంత్రులు పీయూష్‌ గోయల్‌, జోనాథన్‌ రేనాల్డ్స్‌ FTAపై సంతకాలు చేశారు. ఈ ఒప్పందంతో రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం 34బిలియన్‌ డాలర్లకు చేరుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

