ఇండియా- యూకే ట్రేడ్ డీల్ ఏప్రిల్ నుంచే అమల్లోకి!
భారత్-యూకే స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం- గత ఏడాది జులైలో సంతకం చేసిన దేశాలు- 2026 ఏప్రిల్లో అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం
Published : February 15, 2026 at 6:02 PM IST
India UK Free Trade Pact : భారత్- బ్రిటన్ మధ్య గతేడాది జులైలో కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం 2026 ఏప్రిల్లో అమలు అయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఫలితంగా భారత్ నుంచి వెళ్లే 99శాతం ఎగుమతులపై సుంకాలు తగ్గనున్నాయి. అదేవిధంగా, భారత్లో కార్లు, విస్కీ వంటి బ్రిటిష్ ఉత్పత్తులపై కూడా సుంకాలు తగ్గనున్నాయి.
2025 జులై 24న సమగ్ర ఆర్థిక, వాణిజ్య ఒప్పందం (CETA)పై భారత్- యూకేలు సంతకాలు చేశాయి. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ సమక్షంలో రెండు దేశాల వాణిజ్య మంత్రులు పీయూష్ గోయల్, జోనాథన్ రేనాల్డ్స్ FTAపై సంతకాలు చేశారు. ఈ ఒప్పందంతో రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం 34బిలియన్ డాలర్లకు చేరుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.