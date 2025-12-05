వాణిజ్యం, రక్షణ రంగం సహా భారత్, రష్యా మధ్య కీలక ఒప్పందాలు
Modi Putin (IANS)
Published : December 5, 2025 at 2:46 PM IST
India Russia Sign Key Agreements : భారత్, రష్యా మధ్య శుక్రవారం వాణిజ్యం, రక్షణ రంగం సహా కీలక ఒప్పందాలు జరిగాయి. ముఖ్యంగా ఇరుదేశాల మధ్య సహకారం, వలస విధానంపై సంతకాలు జరిగాయి. అలాగే వైద్య, ఆరోగ్య రంగాలు, కెమికల్స్, ఫెర్టిలైజర్స్ సరఫరా, సముద్ర ఆహార ఉత్పత్తులు, కార్మికులు, షిప్పింగ్పై ఇరుదేశాల మధ్య కీలక ఒప్పందం కుదిరాయి.