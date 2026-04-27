ETV Bharat / business

భారత్​, న్యూజిలాండ్​ FTA డీల్​ ఖరారు- ఇకపై అక్కడ మన ఉత్పత్తులపై నో ట్యాక్స్

భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య ఎఫ్​టీఏ ఒప్పందం ఖరారు- భారత్​లో 20 బిలియన్ డాలర్ల మేర పెట్టుబడి పెట్టడానికి న్యూజిలాండ్​కు అవకాశం

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 27, 2026 at 3:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India New Zealand FTA : భారత్​, న్యూజిలాండ్​లు సోమవారం స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్​టీఏ)పై సంతకాలు చేశాయి. ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం సహా పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా ఇరుదేశాలు ఈ డీల్ చేసుకున్నాయి. కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖా మంత్రి పీయూశ్ గోయెల్​, న్యూజిలాండ్ వాణిజ్య, పెట్టుబడుల శాఖ మంత్రి టాడ్​ మెక్​క్లే ఈ ఎఫ్​టీఏ డీల్​పై సంతకాలు చేశారు.

ఈ ఎఫ్​టీఏ వల్ల భారత్​కు ఎంతో మేలు చేకూరనుంది. ముఖ్యంగా భారత్​ నుంచి న్యూజిలాండ్​కు ఎగుమతి చేసే 100 శాతం ఉత్పత్తులకు కస్టమ్స్ డ్యూటీ నుంచి మినహాయింపు లభిస్తుంది. అంటే అన్ని ఉత్పత్తి కేటగిరీలకు, అన్ని టారిఫ్​ లైన్లకు ప్రవేశ పన్నుల నుంచి మినహాయింపు దొరుకుతుంది. దీనివల్ల వస్త్రాలు (టెక్స్​టైల్స్​)​, దుస్తులు (అపెరల్స్​), (తోలు) లెదర్​, పాదరక్షలు, రత్నాలు, ఆభరణాలు, ఇంజినీరింగ్ వస్తువులు, ప్రాసెస్డ్​ ఫుడ్స్​ లాంటి రంగాల్లో పోటీతత్వం పెరుగుతుంది. తద్వారా చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల(MSME)కు, ఉపాధి కల్పనకు మంచి ఊతం లభిస్తుంది.

ఇంతకు ముందు, సెరామిక్స్​, కార్పెట్లు, ఆటోమొబైల్స్​, ఆటో విడిభాగాలతో సహా కీలకమైన భారతీయ ఎగుమతులపై న్యూజిలాండ్​ గరిష్ఠంగా 10 శాతం వరకు సుంకాలు విధించేది. కానీ తాజాగా ఎఫ్​టీఏ ఖరారు కావడంతో, న్యూజిలాండ్​లోకి భారతీయ ఉత్పత్తులు ఎలాంటి సుంకం లేకుండా ప్రవేశించగలుగుతాయి. అందువల్ల ఇతర దేశాల ఉత్పత్తులతో భారతీయ వస్తువులు పోటీపడగలుగుతాయి. అంతేకాదు ఈ డీల్​ వల్ల, తయారీ రంగానికి అవసరమైన చెక్క దుంగలు (వుడెన్ లాగ్స్​), కోకింగ్ కోల్, లోహాల వ్యర్థాలు (స్క్రాప్) వంటి పదార్థాలను సుంకం లేకుండానే దిగుమతి చేసుకునే వెసులుబాటును భారత్​ పొందింది. ఇది ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తగ్గించి, భారత పరిశ్రమలు ప్రపంచ మార్కెట్లతో మరింతగా పోటీపడడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

సుంకాల సరళీకరణ
మరోవైపు భారత్​ తన 70.03 శాతం టారిఫ్ లైన్లపై సుంకాలను సరళీకరించింది. ఇది ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం విలువలో 95 శాతం ఉండడం గమనార్హం. అయితే భారతదేశంలోని సున్నితమైన రంగాలను రక్షించడానికి 29.97 శాతం టారిఫ్​ లైన్లను మాత్రం మినహాయింపుల జాబితాలో ఉంచింది.

వీటికి మినహాయింపు
ఈ మినహాయింపు జాబితాలో ప్రధానంగా ఉన్నవి ఏమిటంటే, పాల ఉత్పత్తులు (పాలు, క్రీమ్, పెరుగు, చీజ్​ మొదలైనవి), జంతు ఉత్పత్తులు (గొర్రె మాంసం మినహా), వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు (ఉల్లిపాయలు, శనగలు, బఠానీలు, మొక్కజొన్న, బాదం), చక్కెర, కృత్రిమ తేనె, జంతు/వృక్ష సంబంధిత కొవ్వులు, నూనెలు, ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రి, రత్నాలు, ఆభరణాలు, రాగి- దాని అనుబంధ వస్తువులు (కాథోడ్​, కార్ట్రిడ్జ్​లు, రాడ్​లు, బార్​లు, కాయిల్స్​), అల్యూమినియం- దాని అనుబంధ వస్తువులు (ఇంగాట్స్​, బిల్లెట్లు, వైర్​ బార్​లు) మొదలైనవి.

న్యూజిలాండ్​కు కలిగే లాభాలు ఇవే!
మరోవైపు ఈ డీల్​ ద్వారా న్యూజిలాండ్​కు చెందిన 30 శాతం టారిఫ్ లైన్లపై భారత్ సుంకాలను రద్దు చేసింది. ఇందనులో కలప, ఉన్ని, గొర్రె మాంసం, లెదర్​-రా హైడ్స్​ లాంటి వస్తువులున్నాయి. అదే విధంగా 35.60 శాతం టారిఫ్ లైన్స్​పై 3, 5, 7, 10 సంవత్సరాల కాలపరిమితిలో దశలవారీగా సుంకాలు తొలగించనున్నారు. వీటిలో పెట్రోలియం ఆయిల్​, మాల్ట్​ ఎక్స్​ట్రాక్ట్​, వెజిటబుల్​ ఆయిల్స్​ సహా, కొన్ని ఎంపిక చేసిన ఎలక్ట్రిక్​, మెకానికల్ యంత్రాలు, పెప్టోన్​లు కూడా ఉన్నాయి. ఇక టారిఫ్ తగ్గింపుల వల్ల ప్రయోజం పొందే న్యూజిలాండ్ ఉత్పత్తుల్లో వైన్​, ఫార్మాస్యూటికల్​ డ్రగ్స్​, పాలిమర్​లు, అల్యూమినియం, ఇనుము, ఉక్కు వస్తువులు ఉన్నాయి. మనుకా తేనె, యాపిల్స్, కివీ పళ్లు, మిల్క్​ అల్బుమిన్​తో కూడిన అల్బుమిన్​లు వంటి కేవలం 0.06 శాతం వస్తువులు మాత్రమే టారిఫ్ రేట్​ కోటాల కిందకు వస్తాయి.

20 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి
అన్నికంటే ముఖ్యంగా ఈ ఎఫ్​టీఏ ద్వారా భారతదేశంలో న్యూజిలాండ్​ 20 బిలియన్ డాలర్ల మేర పెట్టుబడి పెట్టేందుకు వీలు కల్పించారు. దీని ద్వారా వచ్చే 15 ఏళ్లలో న్యూజిలాండ్ భారత్​లో 20 బిలియన్ డాలర్ల మేర పెట్టుబడి పెట్టడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. అంతేకాదు పెట్టుబడుల డెలివరీలో ఏమైనా లోపాలు ఉంటే, వాటిని పరిష్కరించేందుకు, పటిష్టమైన ఆర్థిక ఫలితాలను పొందేందుకు వీలుగా ఒప్పందంలో ఒక 'రీబ్యాలెన్సింగ్​ క్లాజ్​'ను కూడా చేర్చారు.

వాస్తవానికి ఇటీవలి కాలంలో ఇరుదేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక వస్తు వాణిజ్యం హెచ్చుతగ్గులకు గురైంది. కానీ సేవల వాణిజ్యం మాత్రం ఊపందుకుంది. 2024లో న్యూజిలాండ్​కు భారత సేవల ఎగుమతులు సుమారు 13 శాతం మేర పెరిగి 634 మిలియన్ డాలర్లకు చేరుకోగా, దిగుమతులు సుమారు 7 శాతం పెరిగి 611 మిలియన్ డాలర్లకు చేరుకున్నాయి.

TAGGED:

INDIA NEW ZEALAND INK FTA
INDIA NEW ZEALAND FTA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.