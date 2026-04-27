భారత్, న్యూజిలాండ్ FTA డీల్ ఖరారు- ఇకపై అక్కడ మన ఉత్పత్తులపై నో ట్యాక్స్
భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య ఎఫ్టీఏ ఒప్పందం ఖరారు- భారత్లో 20 బిలియన్ డాలర్ల మేర పెట్టుబడి పెట్టడానికి న్యూజిలాండ్కు అవకాశం
Published : April 27, 2026 at 3:18 PM IST
India New Zealand FTA : భారత్, న్యూజిలాండ్లు సోమవారం స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ)పై సంతకాలు చేశాయి. ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం సహా పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా ఇరుదేశాలు ఈ డీల్ చేసుకున్నాయి. కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖా మంత్రి పీయూశ్ గోయెల్, న్యూజిలాండ్ వాణిజ్య, పెట్టుబడుల శాఖ మంత్రి టాడ్ మెక్క్లే ఈ ఎఫ్టీఏ డీల్పై సంతకాలు చేశారు.
ఈ ఎఫ్టీఏ వల్ల భారత్కు ఎంతో మేలు చేకూరనుంది. ముఖ్యంగా భారత్ నుంచి న్యూజిలాండ్కు ఎగుమతి చేసే 100 శాతం ఉత్పత్తులకు కస్టమ్స్ డ్యూటీ నుంచి మినహాయింపు లభిస్తుంది. అంటే అన్ని ఉత్పత్తి కేటగిరీలకు, అన్ని టారిఫ్ లైన్లకు ప్రవేశ పన్నుల నుంచి మినహాయింపు దొరుకుతుంది. దీనివల్ల వస్త్రాలు (టెక్స్టైల్స్), దుస్తులు (అపెరల్స్), (తోలు) లెదర్, పాదరక్షలు, రత్నాలు, ఆభరణాలు, ఇంజినీరింగ్ వస్తువులు, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ లాంటి రంగాల్లో పోటీతత్వం పెరుగుతుంది. తద్వారా చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల(MSME)కు, ఉపాధి కల్పనకు మంచి ఊతం లభిస్తుంది.
ఇంతకు ముందు, సెరామిక్స్, కార్పెట్లు, ఆటోమొబైల్స్, ఆటో విడిభాగాలతో సహా కీలకమైన భారతీయ ఎగుమతులపై న్యూజిలాండ్ గరిష్ఠంగా 10 శాతం వరకు సుంకాలు విధించేది. కానీ తాజాగా ఎఫ్టీఏ ఖరారు కావడంతో, న్యూజిలాండ్లోకి భారతీయ ఉత్పత్తులు ఎలాంటి సుంకం లేకుండా ప్రవేశించగలుగుతాయి. అందువల్ల ఇతర దేశాల ఉత్పత్తులతో భారతీయ వస్తువులు పోటీపడగలుగుతాయి. అంతేకాదు ఈ డీల్ వల్ల, తయారీ రంగానికి అవసరమైన చెక్క దుంగలు (వుడెన్ లాగ్స్), కోకింగ్ కోల్, లోహాల వ్యర్థాలు (స్క్రాప్) వంటి పదార్థాలను సుంకం లేకుండానే దిగుమతి చేసుకునే వెసులుబాటును భారత్ పొందింది. ఇది ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తగ్గించి, భారత పరిశ్రమలు ప్రపంచ మార్కెట్లతో మరింతగా పోటీపడడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
సుంకాల సరళీకరణ
మరోవైపు భారత్ తన 70.03 శాతం టారిఫ్ లైన్లపై సుంకాలను సరళీకరించింది. ఇది ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం విలువలో 95 శాతం ఉండడం గమనార్హం. అయితే భారతదేశంలోని సున్నితమైన రంగాలను రక్షించడానికి 29.97 శాతం టారిఫ్ లైన్లను మాత్రం మినహాయింపుల జాబితాలో ఉంచింది.
వీటికి మినహాయింపు
ఈ మినహాయింపు జాబితాలో ప్రధానంగా ఉన్నవి ఏమిటంటే, పాల ఉత్పత్తులు (పాలు, క్రీమ్, పెరుగు, చీజ్ మొదలైనవి), జంతు ఉత్పత్తులు (గొర్రె మాంసం మినహా), వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు (ఉల్లిపాయలు, శనగలు, బఠానీలు, మొక్కజొన్న, బాదం), చక్కెర, కృత్రిమ తేనె, జంతు/వృక్ష సంబంధిత కొవ్వులు, నూనెలు, ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రి, రత్నాలు, ఆభరణాలు, రాగి- దాని అనుబంధ వస్తువులు (కాథోడ్, కార్ట్రిడ్జ్లు, రాడ్లు, బార్లు, కాయిల్స్), అల్యూమినియం- దాని అనుబంధ వస్తువులు (ఇంగాట్స్, బిల్లెట్లు, వైర్ బార్లు) మొదలైనవి.
న్యూజిలాండ్కు కలిగే లాభాలు ఇవే!
మరోవైపు ఈ డీల్ ద్వారా న్యూజిలాండ్కు చెందిన 30 శాతం టారిఫ్ లైన్లపై భారత్ సుంకాలను రద్దు చేసింది. ఇందనులో కలప, ఉన్ని, గొర్రె మాంసం, లెదర్-రా హైడ్స్ లాంటి వస్తువులున్నాయి. అదే విధంగా 35.60 శాతం టారిఫ్ లైన్స్పై 3, 5, 7, 10 సంవత్సరాల కాలపరిమితిలో దశలవారీగా సుంకాలు తొలగించనున్నారు. వీటిలో పెట్రోలియం ఆయిల్, మాల్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ సహా, కొన్ని ఎంపిక చేసిన ఎలక్ట్రిక్, మెకానికల్ యంత్రాలు, పెప్టోన్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇక టారిఫ్ తగ్గింపుల వల్ల ప్రయోజం పొందే న్యూజిలాండ్ ఉత్పత్తుల్లో వైన్, ఫార్మాస్యూటికల్ డ్రగ్స్, పాలిమర్లు, అల్యూమినియం, ఇనుము, ఉక్కు వస్తువులు ఉన్నాయి. మనుకా తేనె, యాపిల్స్, కివీ పళ్లు, మిల్క్ అల్బుమిన్తో కూడిన అల్బుమిన్లు వంటి కేవలం 0.06 శాతం వస్తువులు మాత్రమే టారిఫ్ రేట్ కోటాల కిందకు వస్తాయి.
20 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి
అన్నికంటే ముఖ్యంగా ఈ ఎఫ్టీఏ ద్వారా భారతదేశంలో న్యూజిలాండ్ 20 బిలియన్ డాలర్ల మేర పెట్టుబడి పెట్టేందుకు వీలు కల్పించారు. దీని ద్వారా వచ్చే 15 ఏళ్లలో న్యూజిలాండ్ భారత్లో 20 బిలియన్ డాలర్ల మేర పెట్టుబడి పెట్టడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. అంతేకాదు పెట్టుబడుల డెలివరీలో ఏమైనా లోపాలు ఉంటే, వాటిని పరిష్కరించేందుకు, పటిష్టమైన ఆర్థిక ఫలితాలను పొందేందుకు వీలుగా ఒప్పందంలో ఒక 'రీబ్యాలెన్సింగ్ క్లాజ్'ను కూడా చేర్చారు.
వాస్తవానికి ఇటీవలి కాలంలో ఇరుదేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక వస్తు వాణిజ్యం హెచ్చుతగ్గులకు గురైంది. కానీ సేవల వాణిజ్యం మాత్రం ఊపందుకుంది. 2024లో న్యూజిలాండ్కు భారత సేవల ఎగుమతులు సుమారు 13 శాతం మేర పెరిగి 634 మిలియన్ డాలర్లకు చేరుకోగా, దిగుమతులు సుమారు 7 శాతం పెరిగి 611 మిలియన్ డాలర్లకు చేరుకున్నాయి.
