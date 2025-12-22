'వికసిత్ భారత్ 2047'లో ట్రేడ్ డీల్స్, సీఈపీఏలది కీలక పాత్ర: పీయూశ్ గోయల్

ETV Bharat / business

Published : December 22, 2025 at 4:30 PM IST

India New Zealand FTA Finalized : 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్​గా అవతరించాలన్న ఇండియా లక్ష్యంలో స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాలు (ఎఫ్​టీఏలు), సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పందాలు (సీఈపీఏలు) కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ అభిప్రాయపడ్డారు. భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం రెండు దేశాలకు పరస్పర ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

"గణనీయమైన ఆదాయాలు కలిగిన దేశాలతో వ్యూహాత్మకంగా స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాలు, సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పందాలపై చర్చలు వికసిత్ భారత్ 2047 కోసం దేశ దార్శనికతలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. వ్యవసాయం, సేవల రంగంలో ప్రపంచ స్థాయిలో భారత్​ను అగ్రగామిగా మార్చడానికి ప్రధాని మోదీ దృష్టి సారించిన విధానం బాగుంది. మోదీ మార్గదర్శకత్వంలో మేము స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాలు, సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పందాలపై చర్చలు జరుపుతున్నాం. గత నాలుగేళ్లలో మోదీ నాయకత్వంలో ఇది ఏడో ఎఫ్ టీఏ. మోదీ హయాంలో అన్ని ఎఫ్​టీఏలు భారత్​తో పోటీ లేని దేశాలతో కుదిరాయి. కానీ ఆయా దేశాలు భారత్ అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశాలను అందిస్తున్నాయి." అని పీయూశ్ గోయల్ వ్యాఖ్యానించారు.

'భారత్​కు ఎగుమతులు పెరుగుతున్నాయ్'
ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న రక్షణాత్మక ప్రపంచంలో భారత్ ఎక్కువగా వాణిజ్యం చేస్తోందన్నారు పీయూశ్ గోయల్. అందుకే ఎఫ్​టీఏలను కుదుర్చుకుంటోందని వెల్లడించారు. ఫలితంగా ఎగుమతులు పెరుగుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఒప్పందాలు భారతీయ రైతులు, వ్యాపారులు, ఎగుమతిదారులు, ఎంఎస్ఎంఈల అభివృద్ధికి దారితీస్తాయని అభిప్రాయపడ్డారు. న్యూజిలాండ్​తో కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం ఇరుదేశాలకు ప్రయోజనకరమని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ డీల్​పై సంతకం చేస్తున్నప్పుడు తాము దేశంలోని రైతులు, మత్స్యకారులు, పాడి పరిశ్రమ, ఎంఎస్ఎంఈ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు, ఇతరుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకున్నామని తెలిపారు.

"న్యూజిలాండ్​తో కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం ద్వారా భారతీయ రైతులు మార్కెట్ యాక్సెస్, సాంకేతిక సహకారం ద్వారా గణనీయంగా లాభపడతారు. ఉన్నత చదువుల కోసం న్యూజిలాండ్‌కు వెళ్లే భారతీయ విద్యార్థులు ఇప్పుడు రెండేళ్ల వర్క్ వీసాకు అర్హులు. ఇండియా- న్యూజిలాండ్ మధ్య కుదిరిన ఎఫ్​టీఏ విద్యార్థులు, వృత్తిరంగ నిపుణులకు గొప్ప మార్గాలను అన్వేషిస్తుంది. విద్య, ఉపాధికి మెరుగైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ (STEM) బ్యాచిలర్ గ్రాడ్యుయేట్లకు, మాస్టర్స్ గ్రాడ్యుయేట్లు మూడేళ్ల వరకు, డాక్టరేట్ హోల్డర్లు నాలుగు సంవత్సరాల వర్క్ వీసాకు అర్హులు అవుతారు. " అని పీయూశ్ గోయల్ అభిప్రాయపడ్డారు.

డీల్​పై జైశంకర్ హర్షం
మరోవైపు, భారత్- న్యూజిలాండ్ మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందంపై కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ సైతం స్పందించారు. ఈ డీల్​ను రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం, పెట్టుబడి, ఆర్థిక సహకారాన్ని గణనీయంగా పెంచే ఒక మైలురాయిగా అభివర్ణించారు. ఈ ఒప్పందం ద్వైపాక్షిక సంబంధాలలో కొత్త దిశను సూచిస్తుందని అన్నారు. "ఈ ఒప్పందం భారత్-న్యూజిలాండ్ సంబంధాలలో ఒక మైలురాయి. భారత ప్రధాని మోదీ, న్యూజిలాండ్ పీఎం క్రిస్టోఫర్ లక్సన్ మార్గదర్శకత్వంలో రికార్డు సమయంలో ఎఫ్​టీఏ కుదిరింది. ఈ డీల్ ఇరుదేశాల భాగస్వామ్యాన్ని వేగవంతమైన వృద్ధి పథంలో ఉంచుతుంది. ఇది కచ్చితంగా వాణిజ్యం, పెట్టుబడి, ఆర్థిక సహకారాన్ని పెంచుతుంది." అని జైశంకర్ ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేశారు.

భారత్- న్యూజిలాండ్ మధ్య ట్రేడ్ డీల్
భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, న్యూజిలాండ్ ప్రధాని క్రిస్టఫర్ లక్సన్ ఫోన్‌ లో సంభాషించుకున్న అనంతరం ఇరు దేశాల మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరినట్లు ప్రకటించారు. తొమ్మిది నెలల్లోనే ఈ డీల్ ఖరారైందని ఇరువురు నేతలు తెలిపారు. ఈ ఒప్పందం రెండు దేశాల మధ్య ఎక్కువ వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, ఆవిష్కరణ, భాగస్వామ్య అవకాశాలకు ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

"భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరిన తర్వాత నా స్నేహితుడు, న్యూజిలాండ్ ప్రధాని క్రిస్టోఫర్ లక్సన్​తో నేను ఫోన్​లో మాట్లాడాను. అయితే 9 నెలల రికార్డు సమయంలోనే భారత్- న్యూజిలాండ్ మధ్య కుదిరిన ఈ డీల్ ఇరు దేశాల మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలను మరింత పెంచుకోవాలనే బలమైన రాజకీయ సంకల్పాన్ని, ఉమ్మడి ఆశయాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది." అని భారత ప్రధాని మోదీ ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

ఇదే అభిప్రాయాన్ని న్యూజిలాండ్ ప్రధాని లక్సన్ సైతం వ్యక్తం చేశారు. ఈ డీల్ ద్వారా భారత్​కు న్యూజిలాండ్ నుంచి ఎగుమతయ్యే 95 శాతం ఉత్పత్తులపై సుంకాలను ఇండియా తగ్గిస్తుంది లేదా తొలగిస్తుందని తెలిపారు. రాబోయే రెండు దశాబ్దాలలో భారత్​కు న్యూజిలాండ్ ఎగుమతులు సంవత్సరానికి 1.1 బిలియన్ డాలర్లు నుంచి 1.3 బిలియన్ డాలర్లు వరకు పెరుగుతాయని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. వాణిజ్యం పెరిగితే న్యూజిలాండ్ పౌరులకు మరిన్ని ఉద్యోగాలు, అధిక వేతనాలు లభిస్తాయని అన్నారు. ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలలో భారత్ ఒకటని ప్రశంసించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

