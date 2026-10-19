భారత్-న్యూజిలాండ్ ట్రేడ్ డీల్- రేపటి నుంచే అమల్లోకి- ఇకపై మన ఎగుమతులకు సుంకాలు ఉండవ్!
భారత్- న్యూజిలాండ్ స్వేచ్ఛాయుత వాణిజ్య ఒప్పందం అక్టోబర్ 20 నుంచే అమల్లోకి రానుంది. ఈ మేరకు కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ కీలక ప్రకటన చేశారు.
Published : October 19, 2026 at 7:11 PM IST
India New Zealand FTA : భారతీయ ఎగుమతిదారులు, రైతులు, ఎంఎస్ఎంఈలు, పారిశ్రామిక రంగానికి శుభవార్త. భారత్- న్యూజిలాండ్ మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛాయుత వాణిజ్య ఒప్పందం (FTA) 2026, అక్టోబర్ 20 నుంచే పూర్తి స్థాయిలో అమల్లోకి రానుంది. ఈ ఒప్పందంతో న్యూజిలాండ్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించే భారతీయ వస్తువులన్నింటికీ దిగుమతి సుంకాల నుంచి పూర్తి మినహాయింపు లభించనుంది. అంటే భారత ఉత్పత్తులపై ఎలాంటి దిగుమతి సుంకాలు పడవన్నమాట. ముఖ్యంగా తోలు ఉత్పత్తులు, పాదరక్షలు, దుస్తులు, వస్త్రాలు వంటి కార్మిక ఆధారిత రంగాలకు ఇదెంతో ప్రయోజనం చేకూర్చనుంది. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ సోమవారం వెల్లడించారు.
ఏప్రిల్ 27న ఇరు దేశాల మధ్య ఈ ఒప్పందం కుదరగా, దీనికి సెప్టెంబర్ 21 న తుది ఆమోదం లభించింది. దీంతో ఇప్పుడు అక్టోబర్ 20న విజయదశమి సందర్బంగా అమల్లోకి రాబోతుంది. భారత ఎగుమతిదారులకు కొత్త అవకాశాలు కల్పించడంతో పాటుగా తయారీ, మౌలిక వసతులు, సేవల రంగాల్లో పెట్టుబడుల్ని మరింత పెంచేందుకు, కొత్త ఉద్యోగాల సృష్టికి ఈ ఒప్పందం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా భారత ఉత్పత్తులపై జీరో డ్యూటీతో పాటు ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని చెప్పుకొచ్చారు. ముఖ్యంగా వచ్చే 15 సంవత్సరాలలో భారత్లో న్యూజిలాండ్ ఏకంగా 20 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఈ ఒప్పందం మార్గం సుగమం చేస్తుందని వెల్లడించారు.
"అక్టోబర్ 20 నుంచి భారతదేశంలో ప్రతి రంగం నుంచి న్యూజిలాండ్కు వెళ్లే 100 శాతం వస్తువులు ఎలాంటి సుంకాలు లేకుండా జీరో డ్యూటీతో వెళ్తాయి. అంతేకాకుండా వచ్చే 15 ఏళ్లలో న్యూజిలాండ్ నుంచి భారత్కు 20 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు రాబోతున్నాయి. ఇది మన తయారీ రంగానికి, యువత ఉద్యోగ అవకాశాలకు పెద్ద పీట వేస్తుంది."
- పీయూష్ గోయల్, కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి