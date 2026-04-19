పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం- దేశంలో 13శాతం తగ్గిన LPG వినియోగం- పెరిగిన డీజిల్, పెట్రోల్ అమ్మకాలు
భారత్లో మార్చిలో భారీగా తగ్గిన వంట గ్యాస్ వినియోగం- మార్చిలో 13 శాతం తగ్గిన ఎల్పీజీ వాడకం- పెట్రోల్, డీజిల్కు ఫుల్ డిమాండ్
Published : April 19, 2026 at 3:59 PM IST
LPG Consumption In India : పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం భారత్లో వంట గ్యాస్ వినియోగంపై పడింది. గృహ వంట గ్యాస్, వాణిజ్య వినియోగదారులకు ఎల్పీజీ సరఫరాను తగ్గించడంతో దేశంలో ఎల్పీజీ వినియోగం ఏకంగా 13 శాతం పడిపోయింది. 2026 మార్చిలో దేశంలో ఎల్పీజీ వినియోగం 2.379 మిలియన్ టన్నులుగా నమోదైంది. గతేడాది ఇదే కాలంలో (2025 మార్చి) వినియోగించిన ఎల్పీజీ 2.729 మిలియన్ టన్నులు. దీంతో గతేడాది మార్చితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ఎల్పీజీ వినియోగం 12.8 శాతం మేర తగ్గింది. మరోవైపు, దేశంలో చమురు కొరత ఏర్పడుతుందన్న ఆందోళనలో పెట్రోల్, డీజిల్కు డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది.
భారత్ తన ఎల్పీజీ అవసరాలలో సుమారు 60 శాతాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఈ దిగుమతులు అధిక భాగం హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారానే జరుగుతున్నాయి. ఇరాన్పై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ కలిసి సంయుక్తంగా దాడులు చేయడం, దానికి టెహ్రాన్ ప్రతీకార చర్యల నేపథ్యంలో హర్మూజ్ జలసంధి మూతపడింది. దీంతో సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ నుంచి భారత్కు వచ్చే ఎల్పీజీ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో గృహ వంట గ్యాస్ వినియోగదారులకు ఎల్పీజీ సరఫరాను కొనసాగించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం హోటళ్లు, పరిశ్రమలు వంటి వాణిజ్య సంస్థలకు ఎల్పీజీ సరఫరాను తగ్గించింది.
చమురు మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన పెట్రోలియం ప్రణాళిక అండ్ విశ్లేషణ విభాగం (PPAC) ప్రకారం, గృహ వినియోగ ఎల్పీజీ సిలిండర్ల అమ్మకాలు మార్చిలో 8.1 శాతం తగ్గి 2.219 మిలియన్ టన్నులకు పడిపోయాయి. గృహేతర వినియోగదారులకు ఎల్పీజీ అమ్మకాలు దాదాపు 48 శాతం తగ్గాయి. బల్క్ ఎల్పీజీ అమ్మకాలు ఏకంగా 75.5 శాతం తగ్గాయి. దేశంలో ఎల్పీజీ సరఫరాలు సాధారణంగా ఉన్నాయని, గృహ వినియోగదారుల డిమాండ్ మొత్తం తీరిందని ప్రభుత్వం చేస్తున్న వాదనలతో పోలిస్తే, పీపీఏసీ డేటా తక్కువ ఎల్పీజీ వినియోగాన్ని చూపించింది. ఈ కొరతను భర్తీ చేసి, ఎల్పీజీ ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు కేంద్ర సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పెట్రోకెమికల్ ఉత్పత్తి నుంచి ఫీడ్స్టాక్ను మళ్లించాలని రిఫైనరీలను ఆదేశించింది. తద్వారా దేశీయ ఎల్పీజీ ఉత్పత్తి 1.1 మిలియన్ టన్నుల నుంచి 1.4 మిలియన్ టన్నులకు పెరిగింది. మొత్తం 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఎల్పీజీ ఉత్పత్తి 13.1 మిలియన్ టన్నులకు చేరుకుంది. అదే సమయంలో మొత్తం సంవత్సరానికి ఎల్పీజీ వినియోగం 6 శాతం పెరిగి 33.212 మిలియన్ టన్నులకు చేరుకుంది.
కాస్త పెరిగిన ఏటీఎఫ్ అమ్మకాలు
కట్టెలు, ఇతర కాలుష్యకారకాల స్థానంలో స్వచ్ఛమైన ప్రత్యామ్నాయాలను వాడాలనే ప్రభుత్వం విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించింది. దీంతో ఇటీవలి సంవత్సరాలలో ఎల్పీజీ వినియోగం స్థిరమైన వేగంతో వృద్ధి చెందింది. యుద్ధం కారణంగా అనేక గల్ఫ్ దేశాలలో గగనతలం మూసివేయడం, విమాన సర్వీసులు నిలిచిపోవడంతో జెట్ ఇంధనం (ఏటీఎఫ్) వినియోగం మార్చి నెలలో దాదాపు స్థిరమైన వృద్ధిని మాత్రమే నమోదు చేసింది. గతేడాది ఇదే నెలలో 8,01,000 టన్నుల అమ్మకాలు జరగగా, ఈసారి అది 8,07,000 టన్నులకు చేరింది. యుద్ధ ప్రభావానికి లోనైన ఆ రెండు ఇంధనాలు మినహా పెట్రోల్, డీజిల్ అమ్మకాలలో గణనీయమైన వృద్ధి కనిపించింది. మార్చి నెలలో పెట్రోల్ అమ్మకాలు 7.6 శాతం పెరిగి 3.78 మిలియన్ టన్నులకు చేరుకున్నాయి. డీజిల్ వినియోగం 8.1 శాతం పెరిగి 8.727 మిలియన్ టన్నులకు చేరింది.
పూర్తి ఆర్థిక సంవత్సరానికి గానూ ఏటీఎఫ్ అమ్మకాలు 2 శాతం పెరిగి 9.161 మిలియన్ టన్నులకు చేరుకున్నాయి. పెట్రోల్ వినియోగం 6.5 శాతం పెరిగి 42.586 మిలియన్ టన్నులకు చేరింది. డీజిల్ వినియోగం 3.6 శాతం పెరిగి 94.705 మిలియన్ టన్నులకు చేరుకుంది. పారిశ్రామిక ఇంధనాలైన నాఫ్తా, ఫ్యూయల్ ఆయిల్ వినియోగం వరుసగా 9.9 శాతం, 1.4 శాతం క్షీణతను నమోదు చేసింది. రహదారుల నిర్మాణంలో ఉపయోగించే బిటుమెన్ వినియోగం 2025-26లో 3 శాతం పెరిగి 8.84 మిలియన్ టన్నులకు చేరింది.