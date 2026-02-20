పాక్స్ సిలికాలో చేరిన ఇండియా- ఏఐ, సెమీకండర్టర్​ తయారీ రంగంలో కీలక ముందడుగు!

ETV Bharat / business

India Joins Pax Silica : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ (ఏఐ), సెమీకండక్టర్‌ తయారీ రంగంలో అద్భుత పురోగతి సాధించే దిశగా భారత్‌ కీలక ముందడుగు వేసింది. ఈ రంగాల్లో అగ్రగామి దేశాలు సభ్యులుగా ఉన్న 'పాక్స్ సిలికా' కూటమిలో ఇండియా చేరింది. ఏఐ, కీలక ఖనిజాల కోసం అమెరికాతో చారిత్రక ఒప్పందం ఖరారు చేసుకుంది. తద్వారా ఏఐ, కీలక ఖనిజాలు, సరఫరా చెయిన్, భద్రత, ఆర్థిక రంగాల్లో కూటమిలోని సభ్యదేశాల నుంచి భారత్​ గొప్ప సహకారం పొందే అవకాశం దక్కించుకుంది.

దిల్లీలో జరుగుతున్న 'ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ వేదికగా ఈ ఒప్పందంపై భారత్ సంతకం చేసింది. ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్, భారత్‌లోని యూఎస్​ రాయబారి సెర్గియో గోర్, అమెరికా ఆర్థిక వ్యవహారాల సహాయ మంత్రి జాకబ్ హెల్బర్గ్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్, పాక్స్ సిలికా అనేది సామర్థ్యాల కలయికగా అభివర్ణించారు. స్వేచ్ఛాయుత ప్రజలు ఏకమైతే భవిష్యత్తు వారిదే అవుతుందని చెప్పడానికి పాక్స్ సిలికా ఒక నిదర్శనమని అమెరికా మంత్రి జాకబ్ హెల్బర్గ్ వ్యాఖ్యానించారు. రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేయడం సహా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా అడుగులు పడుతున్న వేళ ఈ పరిణామం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

"వాణిజ్య ఒప్పందం నుంచి ప్యాక్స్ సిలికా వరకు, అలాగే రక్షణ సహకారం వరకు మన రెండు దేశాలు కలిసి పనిచేయడానికి అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్యాక్స్ సిలికాలో భారత్ చేరడం ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాల గమనాన్ని మరింత వేగవంతం చేసే వ్యూహాత్మక ముందడుగు. భారత్​ అపారమైన ప్రతిభ కలిగిన దేశం. సవాళ్లను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం భారత్‌కు ఉంది. ఈ కూటమికి భారత్ ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యం ఎంతో కీలకం. ప్రతిభతో పాటు, క్లిష్టమైన ఖనిజాల ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యంలోనూ భారత్ గణనీయమైన పురోగతి సాధించింది. దీనిపై మేము పూర్తిస్థాయిలో కలిసి పనిచేస్తున్నాం. ప్యాక్స్ సిలికా ఫ్రేమ్‌వర్క్ కింద నమ్మకమైన ఏఐ సాంకేతికతలను అమెరికా, భారత్‌తో పంచుకుంటుంది."
- సెర్గియో గోర్​, భారత్​లోని యూఎస్​ రాయబారి

"మా మిత్రదేశాలు ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు, బెదిరింపులను ఎదుర్కోవడం మేము గమనిస్తున్నాం. వారు తమ సార్వభౌమాధికారం లేదా శ్రేయస్సులో ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది. ప్రపంచ సరఫరా గొలుసు కేవలం కొన్ని ప్రాంతాల్లోనే కేంద్రీకృతమై ఉండటంతో ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. అందుకే నేడు ప్యాక్స్ సిలికా డిక్లరేషన్‌పై సంతకం చేస్తూ, బ్లాక్ మెయిలింగ్‌కు 'నో' చెబుతున్నాం. ఆర్థిక భద్రతే జాతీయ భద్రత అని మేము చాటిచెబుతున్నాం."
- జాకబ్​ హెల్బర్గ్, అమెరికా ఆర్థిక వ్యవహారాల సహాయ మంత్రి

భారత్​పై విశ్వాసం
ప్రధాని మోదీ కృషితో యావత్‌ ప్రపంచం భారత్‌పై పూర్తి విశ్వాసం కనబరుస్తోందని కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ చెప్పారు. ఈ క్రమంలో కుదిరిన ఈ ఒప్పందం వల్ల భారత్‌లో సెమీకండక్టర్‌ తయారీకి అనువైన వాతావరణం అభివృద్ధి చెందుతుందని తెలిపారు.

పాక్స్ సిలికా
కీలక ఖనిజాలు, ఏఐ కోసం సురక్షితమైన, వినూత్నమైన, నమ్మకమైన ప్రపంచ స్థాయి సరఫరా వ్యవస్థను నిర్మించాలనే లక్ష్యంతో 2025 డిసెంబర్‌లో 'పాక్స్ సిలికా' కూటమిని ప్రారంభించారు. గతేడాది డిసెంబర్ 12న వాషింగ్టన్‌లో జరిగిన పాక్స్ సిలికా సమ్మిట్‌లో భాగస్వామ్య దేశాలు ఈ డిక్లరేషన్‌పై సంతకాలు చేశాయి. ఇందులో ఆస్ట్రేలియా, గ్రీస్, ఇజ్రాయెల్, జపాన్, ఖతార్, దక్షిణ కొరియా, సింగపూర్, యూఏఈ, యూకే సభ్య దేశాలుగా ఉన్నాయి. ముడి సరుకుల నుంచి సెమీకండక్టర్లు, ఏఐ మౌలిక సదుపాయాల వరకు అన్ని దశల్లో ఆర్థిక, సాంకేతిక సహకారాన్ని పెంపొందించుకోవడం ద్వారా స్థిరమైన ఆర్థిక వ్యవస్థను నెలకొల్పడం ఈ కూటమి ప్రధాన లక్ష్యం. దీర్ఘకాలిక శ్రేయస్సుకు కృత్రిమ మేధస్సు ఒక పరివర్తనాత్మక శక్తి అని గుర్తిస్తున్నట్లు సభ్య దేశాలు ప్రకటించాయి. భద్రత, అభివృద్ధిని కాపాడుకోవడానికి నమ్మకమైన ఏఐ వ్యవస్థలు ఎంతో కీలకమని పేర్కొన్నాయి.

భారత్​కు ప్రయోజనం ఏమిటి?
'పాక్స్ సిలికా' కూటమి వల్ల భారతదేశ సెమీకండక్టర్, ఏఐ రంగానికి అనేక ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. సెమీకండక్టర్ తయారీకి సిలికాన్, గాలియం, జెర్మేనియం వంటి కీలక ఖనిజాల నిరంతర సరఫరా అవసరం కాగా, సహజ వనరులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పుష్కలంగా ఉన్న దేశాలతో కూడిన ఈ కూటమిలో చేరడం వల్ల భారతదేశానికి స్థిరమైన, నమ్మకమైన సరఫరా వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వస్తుంది. తద్వారా ప్రపంచ భౌగోళిక రాజకీయాల వల్ల వచ్చే కుదుపులు లేదా చైనా వంటి ఒకే దేశంపై ఆధారపడటం వల్ల ఎదురయ్యే ముప్పుల నుంచి మన తయారీ రంగానికి రక్షణ లభిస్తుంది. అమెరికా నేతృత్వంలోని ఈ కూటమిలో చేరడం ద్వారా భారత్‌ ప్రపంచ టెక్ సప్లై చైన్‌లో నమ్మకమైన, స్థిరమైన, సురక్షితమైన కేంద్రంగా మారుతుంది. ఇది సెమీకండక్టర్ తయారీ రంగంలో ఫ్యాబ్స్, అసెంబ్లింగ్, టెస్టింగ్, మార్కింగ్, ప్యాకేజింగ్ కేంద్రాల స్థాపనకు భారత్ అత్యంత ఆకర్షణీయమైన గమ్యస్థానంగా మారుతుంది. సెమీకండక్టర్ల తయారీకి అత్యున్నత సాంకేతికత, భారీ పెట్టుబడులు అవసరం కాగా పాక్స్ సిలికాలో అమెరికా, జపాన్, దక్షిణ కొరియా వంటి సెమీకండక్టర్ రంగంలో అగ్రగామి దేశాలు ఉన్నాయి. ఈ కూటమిలో భాగం కావడం వల్ల విజ్ఞాన బదిలీ సహా చిప్ డిజైన్, తయారీకి అధునాతన పద్ధతులు తెలుసుకోవచ్చు. భవిష్యత్ తరానికి అవసరమైన ఏఐ చిప్స్, మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ధి చేయడానికి ఉమ్మడి పరిశోధనలు చేయవచ్చు. ఏఐ డేటా సెంటర్లకు అత్యంత శక్తివంతమైన మైక్రోచిప్‌ల అవసరం. 'సిలికాన్' లభ్యతను సురక్షితం చేసుకోవడం ద్వారా భారత్ తన దేశీయ ఏఐ స్టార్టప్‌లు, టెక్ కంపెనీలు, ప్రభుత్వ డిజిటలైజేషన్ ప్రాజెక్టులకు నిరంతరంగా కంప్యూటింగ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అందేలా చూసుకోవచ్చు. చిప్-డిజైన్ హబ్‌గానే కాకుండా పూర్తిగా ఇంటిగ్రేటెడ్ తయారీ, ప్యాకేజింగ్ కేంద్రంగా ఎదగడం ద్వారా భారత్‌లో వేలాది అధిక వేతనాలు, నైపుణ్యం కలిగిన ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. ఇది "మేక్ ఇన్ ఇండియా", "ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్" వంటి జాతీయ ప్రాజెక్టుల లక్ష్యాలకు మరింత ఊతమిస్తుంది.

