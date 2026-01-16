ETV Bharat / business

భారత్​లో 5జీ యూజర్లు 40 కోట్లు- ప్రపంచంలోనే రెండోస్థానం : జ్యోతిరాదిత్య సింధియా

110 కోట్ల యూజర్లతో చైనా మొదటి స్థానం- 35 కోట్ల వినియోగదారులతో అమెరికా మూడో స్థానం- తర్వాతి స్థానాల్లో యూరోపియన్​ యూనియన్​, జపాన్​

Union Minister of Communications, Jyotiraditya Scindia.
Union Minister of Communications, Jyotiraditya Scindia. (File Photo: X/JM_Scindia)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 16, 2026 at 8:34 PM IST

Jyotiraditya Scindia On 5g User : ప్రపంచంలో 5జీ నెట్​వర్క్​ వినియోగంలో భారత్​ రెండో అతిపెద్ద దేశంగా నిలిచిందని భారత కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ల మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా పేర్కొన్నారు. రోజురోజుకు 5జీ నెట్​వర్క్​ వినియోగదారుల సంఖ్య పెరుగుతోందని, ఇది అందుబాటులోకి వచ్చిన అనతికాలంలోనే వినియోగదారుల సంఖ్య 40 కోట్ల మార్కును దాటిందని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్​లో ఓ పోస్ట్​ చేశారు.

"40 కోట్లకు పైగా 5G వినియోగదారులతో, భారత్​ నేడు ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద 5G చందాదారుల స్థావరంగా నిలిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత వేగంగా ఈ సాంకేతికతను స్వీకరిస్తున్న దేశాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో భారతదేశపు 5G ప్రస్థానం పరిమాణం, వేగం, డిజిటల్ పరివర్తనలో కొత్త ప్రపంచ ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతోంది." అని ఎక్ల్​లో రాసుకొచ్చారు.

ఇదిలా ఉండగా, 110 కోట్ల యూజర్లతో చైనా మొదటి స్థానంలో నిలువగా, 35 కోట్ల వినియోగదారులతో అమెరికా మూడో స్థానంలో నిలిచింది. 20 కోట్ల యూజర్లతో యూరోపియన్​ యూనియన్​, 19 కోట్ల వినియోగదారులతో జపాన్​ తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచాయి.

2022లో 5జీ సేవలు ప్రారంభం!
మరోవైపు, భారత్​లో 2022లో 5జీ సేవలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి వినియోగదారుల సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోందని మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. దాదాపు 25 కోట్ల మంది మొబైల్ వినియోగదారులు 5G సేవలను ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టారని తెలిపింది. దీంతో భారత్​లో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్లు 100 కోట్ల మైలురాయిని దాటి 100.29 కోట్లకు చేరుకున్నాయని వివరించింది.

"ఆత్మనిర్భర్ భారత్ దార్శనికతకు అనుగుణంగా, స్వదేశీ నెట్‌వర్క్ మౌలిక సదుపాయాలను పెద్ద ఎత్తున విస్తరించడం కూడా గణనీయమైన మార్పును తీసుకొచ్చాయని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో ఇటువంటి సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేయడానికి దశాబ్దాలు పట్టినప్పటికీ, 5జీ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేయడానికి కేవలం 2 సంవత్సరాలు పట్టింది. దీనితో పాటు, ప్రతిష్టాత్మకమైన భారత్ 6G మిషన్ కింద స్వదేశీ 6G పరిశోధన, అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో పురోగతి సాధించనుంది" అని మంత్రిత్వ శాఖ అభిప్రాయపడింది.

రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్న 5జీ యూజర్ల సంఖ్య
మరోవైపు, ప్రముఖ టెలికాం సంస్థలైన జియో, ఎయిర్‌టెల్‌ వేగంగా తమ 5జీ నెట్‌వర్క్‌ను దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించాయి. కాస్త ఆలస్యంగా వొడాఫోన్‌ ఐడియా 5జీ సేవలను ప్రారంభించింది. ప్రభుత్వరంగానికి చెందిన టెలికాం సంస్థ బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ ఈ మధ్యే దేశవ్యాప్త 4జీ నెట్‌వర్క్‌కు శ్రీకారం చుట్టగా, త్వరలో 5జీకి అప్‌గ్రేడ్‌ చేయనుంది. 5జీకి సపోర్ట్‌ చేసే స్మార్ట్‌ఫోన్లు కూడా ప్రస్తుతం విరివిగా అందుబాటులోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ సాంకేతికతను వాడేవారి సంఖ్య రాబోయే రోజుల్లో గణనీయం పెరిగే అవకాశం ఉంది.

సిమ్‌ లేకుండానే, వైర్‌లెస్‌గా ఇంటర్నెట్‌ సేవలు!
ఇదిలా ఉండగా, గతేడాది క్వాంటమ్‌ 5జీ టెక్నాలజీతో సిమ్‌ లేకుండానే, వైర్‌లెస్‌గా ఇంటర్నెట్‌ సేవలను ప్రవేశపెడుతున్నట్లు బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ ప్రకటించింది. అయితే ఈ సేవలను హైదరాబాద్‌ అమీర్‌పేట ఎక్స్ఛేంజీ నుంచి బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సీఎండీ రాబర్ట్‌ జె.రవి ప్రారంభించారు. పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేసిన ఈ 5జీ ఫిక్స్‌డ్‌ వైర్‌లెస్‌ సేవలను బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ మాత్రమే అందిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు కల్లా బెంగళూరు, పుదుచ్ఛేరి, విశాఖపట్నంతో పాటు తదితర నగరాల్లోనూ ఈసేవలు ప్రారంభిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా 6జీ సేవలకూ సిద్ధమవుతున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. సుమారు రూ.300 కోట్ల పెట్టుబడితో, 60 పరిశోధనా సంస్థలతో కలిసి నూతన సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని ఆయన వెల్లడించారు. ఒకేచోట కంప్యూటింగ్, డేటా నిల్వ, సెక్యూరిటీని ఉంచేలా మైక్రోడేటా సెంటర్‌ (ఎండీఎస్‌)ను హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభించామని, రాబోయే రోజుల్లో దేశంలోని అన్నిచోట్ల ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. అంతర్జాతీయ గేట్‌వే ద్వారా టెలికమ్యూనికేషన్‌ మౌలిక వసతులను మరింత బలోపేతం చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

