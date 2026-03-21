2047 నాటికి సంపన్న దేశంగా భారత్: అమెరికన్​ మ్యాగజైన్ రిపోర్ట్

దేశ వృద్ధి ప్రయాణం గురించి కీలక రిపోర్ట్ రిలీజ్-2047 నాటికి భారత్‌కు సంపన్న దేశంగా మారే సామర్థ్యం ఉందని వెల్లడి

India GDP Growth 2047 (Representative Image (ANI))
Published : March 21, 2026 at 7:10 PM IST

India GDP Growth 2047 : భారతదేశ ఆర్థిక వృద్ధి గురించి కీలక నివేదిక విడుదలైంది. దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 100 ఏళ్లు పూర్తయ్యే (2047) నాటికి భారత్‌కు సంపన్న దేశంగా మారే సామర్థ్యం ఉందని అమెరికా మ్యాగజైన్ 'వాషింగ్టన్‌ ఎగ్జామినర్‌' తన నివేదికలో పేర్కొంది. ప్రపంచదేశాలు ఎదుగుతున్న ఆర్థిక శక్తిగా భారత్‌ను పరిగణిస్తున్నాయని వెల్లడించింది.

వాషింగ్టన్ ఎగ్జామినర్ నివేదిక ప్రకారం
గత రెండు దశాబ్దాలుగా భారత్ బలమైన ఆర్థిక వృద్ధిని నమోదు చేసింది. 2003 నుంచి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ సగటు వార్షిక వృద్ధి రేటు 7శాతానికి పైగా ఉంది. రాబోయే 20 ఏళ్ల పాటు ఇదే జోరు కొనసాగితే దేశ తలసరి జీడీపీ 15,000 డాలర్లను దాటేస్తుంది. ఈ క్రమంలో భారత్ అధిక ఆదాయ స్థాయిని దాటేస్తుంది. ఇంతటి స్థాయిలో స్థిరమైన వృద్ధి సాధించడం వల్ల బ్రెజిల్, దక్షిణాఫ్రికా, తుర్కీయే వంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలను స్తంభింపజేసిన మధ్య ఆదాయ ట్రాప్‌ను (మిడిల్ ఇన్‌కమ్ ట్రాప్) భారత్ దాటేయగలదు.

అవే భారత వృద్ధి అవకాశాలను పెంచుతున్నాయ్!
జనాభా, పెరుగుతున్న సాంకేతికత, పాలసీలు వంటివి భారత వృద్ధి అవకాశాలకు మద్దతునిస్తున్నాయి. యువ జనాభా భారత్‌కు అతిపెద్ద బలం. అమెరికా, చైనాల కంటే భారత్‌లో ఎక్కువ యువత ఉంది. రాబోయే దశాబ్దాలలో పెద్ద సంఖ్యలో యువత శ్రామిక శక్తిలో ప్రవేశిస్తారు. ఇది ఉత్పాదకతను పెంచుతుంది. ఈ జనాభా ధోరణి బలమైన దేశీయ మార్కెట్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. వృద్ధి కోసం ఎగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఈ క్రమంలో దేశంలో రోడ్లు, విమానాశ్రయాలు, ఓడరేవులు, లాజిస్టిక్స్ కారిడార్ల వంటి మౌలిక సదుపాయాలలో పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయి. మరింత సమర్థవంతమైన రవాణా వ్యవస్థ సరఫరా గొలుసులను బలోపేతం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ విస్తరణకు మద్దతు ఇస్తుంది.

అలాగే సరఫరా గొలుసులలో జరిగిన ప్రపంచవ్యాప్త మార్పులు భారత్‌కు అనుకూలంగా పనిచేస్తున్నాయని 'వాషింగ్టన్‌ ఎగ్జామినర్‌' తన నివేదికలో పేర్కొంది. "వెస్ట్రన్ కంపెనీలు ముఖ్యంగా అమెరికాకు చెందినవి తమ కార్యకలాపాలను చైనా నుంచి భారత్‌కు తరలిస్తున్నాయి. యాపిల్ వంటి అగ్ర సంస్థలు భారత్‌లో తమ వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరిస్తున్నాయి. దేశ వృద్ధి పయనంలో సాంకేతికత మరో కీలకమైన స్తంభం. దేశంలో డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు లక్షలాది మందిని ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి తీసుకువచ్చాయి. ఈ డిజిటల్ విస్తరణ పన్ను రాబడులను పెంచడానికి సాయపడుతుంది. అలాగే చిన్న వ్యాపారులు నిధులను పొంది తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తోంది." నివేదికలో స్పష్టం చేసింది.

స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్, ఫైనాన్షియల్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఈ-కామర్స్ వంటి రంగాలలో భారత్ ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహిస్తోందని 'వాషింగ్టన్‌ ఎగ్జామినర్‌' తన నివేదికలో వెల్లడించింది. ఈ పరిణామాలు భారత్ అధిక విలువ గల ఆర్థిక కార్యకలాపాల వైపునకు పయనించడానికి సహాయపడుతున్నాయని స్పష్టం చేసింది. అయితే ఇన్ని బలాలు ఉన్నప్పటికీ భారత్ ముంగిట కొన్ని సవాళ్లు మిగిలే ఉన్నాయని పేర్కొంది. అధికార యంత్రాంగంలోని అసమర్థతలు, అవినీతి, రాజకీయ విభజనలు వంటి సమస్యలు భారత్‌కు ఇబ్బందిగా మారాయని వెల్లడించింది. అయితే భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం దీర్ఘకాలిక వృద్ధికి మద్దతుగా పన్నుల విధానం, న్యాయ వ్యవస్థ, విద్య వంటి రంగాలలో క్రమంగా సంస్కరణలను ప్రారంభించిందని పేర్కొంది.

నిరంతర పెట్టుబడులు, కార్మిక శక్తిని విస్తరించడం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా దేశాలు అధిక ఆదాయ హోదాకు మారగలవని చారిత్రక ధోరణులు తెలియజేస్తున్నాయి. ఈ మూడు లక్షణాలు భారత్‌కు ఉన్నాయి. ప్రపంచ టెక్నాలజీ సంస్థలు, ప్రధాన ఆర్థిక సంస్థలు భారత వృద్ధి గాథకు ఎక్కువగా మద్దతు ఇస్తున్నాయి. గత రెండు దశాబ్దాలుగా భారత స్టాక్ మార్కెట్ బలమైన పనితీరు కనబరుస్తోంది. సగటున ఏడాదికి 15శాతం వార్షిక రాబడిని అందిస్తోంది. ఇది రాబోయే సంవత్సరాల్లో భారత్ ఒక ప్రధాన ఆర్థిక, రాజకీయ శక్తిగా ఆవిర్భవించగలదనే అంచనాలను మరింత బలపరుస్తోంది.

