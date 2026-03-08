పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వేళ- చమురు కోసం భారత్ ముందున్న ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఇవే!
ఇరాన్ vs అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ వార్- చమురు కొరత ఏర్పడకుండా భారత్ ముందుజాగ్రత్త చర్యలు
Published : March 8, 2026 at 5:14 PM IST
India Oil Importing Routes : పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్-అమెరికా మధ్య యుద్ధం తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో దేశంలో చమురు సంక్షోభం తలెత్తకుండా భారత్ అప్రమత్తమైంది. అత్యంత కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా నౌకల రాకపోకలు దాదాపుగా నిలిచినందున ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై దృష్టి సారించింది. యుద్ధం దీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉండటంతో అమెరికా, రష్యా, పశ్చిమ ఆఫ్రికా దేశాల నుంచి ముడి చమురును దిగుమతి చేసుకునేందుకు భారతీయ రిఫైనరీలు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత్లో చమురు నిల్వలు, ధరల ప్రభావంపై ప్రత్యేక కథనం మీ కోసం.
ముందు జాగ్రత్తగా!
ఇరాన్ వర్సెస్ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధం ముదురుతోంది. ఓ వైపు ఇరాన్ భేషరతుగా లొంగిపోవాలని ట్రంప్ అంటున్నారు. ఇరాన్ అందుకు ససేమిరా ఒప్పుకోవడం లేదు. పైగా దాడులు మరింత ఉద్ధృతం చేస్తామని తేల్చి చెబుతోంది. ఈ తరుణంలో భారత ఇంధన రంగం భవిష్యత్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. భారత్ తన ముడి చమురు అవసరాల్లో 88 శాతం దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది. ఫిబ్రవరిలో భారత్ ముడి చమురు దిగుమతుల్లో దాదాపు సగం ఇరాన్-ఒమన్ మధ్య ఉండే హోర్ముజ్ జలసంధి గుండానే వచ్చాయి. కానీ, తాజా దాడుల నేపథ్యంలో ఆ మార్గంలో ఆయిల్ ట్యాంకర్ల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా భారత రిఫైనరీ కంపెనీలు పశ్చిమ ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా, అమెరికా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లకు చర్చలు జరుపుతున్నాయి. 2025లో 60 శాతంగా ఉన్న జలసంధి యేతర మార్గాల ద్వారా చమురు దిగుమతులు, ఇప్పుడు 70 శాతానికి పెరిగాయని పెట్రోలియం శాఖ వర్గాలు తెలిపాయి.
ఆమెరికా ఆంక్షల సడలింపు
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లకు అమెరికా ఆంక్షల నుంచి తాత్కాలిక మినహాయింపు లభించడం భారత్కు కలిసొచ్చింది. మార్చి 5వ తేదీలోపు నౌకల్లో లోడ్ చేసిన రష్యన్ ముడి చమురు విక్రయాలకు ఏప్రిల్ 5 వరకు అమెరికా ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ అనుమతి ఇచ్చింది. దీంతో సముద్ర మార్గంలో ఉన్న రష్యన్ చమురును కొనుగోలు చేసేందుకు రిలయన్స్, హెచ్పీసీఎల్ వంటి సంస్థలు సిద్ధమయ్యాయి. రష్యా ముడి చమురు కొనుగోళ్లను భారత్ ఎప్పుడూ నిలిపివేయలేదని ఫిబ్రవరిలో రోజుకు 10 లక్షల బ్యారెళ్లకుపైగా ముడిచమురును రష్యా నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. 2023 నుంచి 2025 మధ్య భారత్ రష్యా నుంచి రోజుకు 16 లక్షల నుంచి 18 లక్షల బ్యారెళ్ల ముడిచమురును దిగుమతి చేసుకునేది.
డోంట్ వర్రీ!
దేశంలో చమురు నిల్వలపై ఆందోళన అవసరం లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆన్షోర్ స్టోరేజీలో సుమారు 30 రోజులకు సరిపడా 144 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి చమురు నిల్వలు ఉన్నాయని తెలిపారు. వ్యూహాత్మక చమురు నిల్వలు 9.5 రోజులకు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల వద్ద ఉన్న నిల్వలు 64.5 రోజులకు సరిపోతాయని, మొత్తంగా దేశంలో 74 రోజులకు సరిపడా చమురు నిల్వలు అందుబాటులో ఉన్నాయని వెల్లడించారు.
ధరలు రెట్టింపు అయ్యే ఛాన్స్
చమురు లభ్యత ఉన్నప్పటికీ భారత్కు ఆర్థికపరమైన సవాళ్లు తప్పవని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఫిబ్రవరి 28న బ్యారెల్ ముడిచమురు ధర 70 డాలర్లు ఉండగా, ఇప్పుడు 92 డాలర్లకు పైగా పెరిగింది. ఎల్ఎన్జీ ధరలు కూడా రెట్టింపయ్యాయి. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా చమురు దిగుమతుల వల్ల రవాణా ఖర్చులు, బీమా ప్రీమియంలు అమాంతం పెరిగాయి. అంతర్జాతీయంగా చమురు ధర ప్రతి 10 డాలర్లు పెరిగితే, ద్రవ్యోల్బణంపై 20 నుంచి 25 బేసిస్ పాయింట్ల భారం పడుతుందని అంచనా. దీనివల్ల కరెంట్ ఖాతా లోటు పెరగడంతో పాటు, రూపాయి విలువపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడే ప్రమాదం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు.