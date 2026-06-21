చమురు దిగుమతుల్లో భారత్ దూకుడు- మళ్లీ రష్యానే టాప్- అమెరికా నుంచి భారీగా తగ్గిన కొనుగోళ్లు
రష్యా, యూఏఈ నుంచి చమురు దిగుమతుల్ని భారీగా పెంచిన భారత్- ఇప్పటికీ అతిపెద్ద సరఫరాదారుగా రష్యానే- యూఏఈ నుంచి కూడా రికార్డు స్థాయిలో పెరిగిన చమురు కొనుగోల్లు
Published : June 21, 2026 at 8:47 PM IST
India Crude Oil Imports From Russia : అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరిన నేపథ్యంలో హర్మూజ్ జలసంధి పూర్తి స్థాయిలో తిరిగి తెరుచుకుంటోంది. దీంతో ఇప్పటికే గల్ఫ్ దేశాల నుంచి చమురు సరఫరా జరుగుతోంది. చమురు రవాణాకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హర్మూజ్ జలసంధి కీలకంగా ఉంది. ఈ క్రమంలోనే హర్మూజ్ పూర్తి స్థాయిలో సాధారణ స్థితికి వచ్చే లోపే భారత్ చమురు సరఫరాను భారీగా పెంచుతోంది. తన ఇంధన భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. జూన్ నెలలో రష్యా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ కొనుగోళ్లను గణనీయంగా పెంచినట్లు తాజా గణాంకాలు వెల్లడించాయి. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో సరఫరా అంతరాయాల నేపథ్యంలో భారత రిఫైనరీలు ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టినట్లు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
మారిటైమ్ అండ్ కమొడిటీ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ కెప్లర్ ఈ గణాంకాల్ని వెల్లడించింది. జూన్ 1 నుంచి 19 వరకు భారత్ రోజుకు సగటున 26.6 లక్షల బ్యారెళ్ల రష్యా క్రూడ్ ఆయిల్ దిగుమతి చేసుకుంది. మే నెలలో ఇది కేవలం 19.1 లక్షల బ్యారెళ్లుగానే ఉంది. జూన్లో ఈ లెక్కన భారీ స్థాయిలో పెరిగిందని చెప్పొచ్చు. దీంతో రష్యా మరోసారి భారతదేశానికి అతిపెద్ద చమురు సరఫరాదారుగా నిలిచింది.
యూఏఈ నుంచి కూడా భారత్ రోజుకు 6.36 లక్షల బ్యారెళ్ల చమురును దిగుమతి చేసుకుంది. మే నెలలో ఇక్కడ రికార్డు స్థాయిలో 6.44 లక్షల బ్యారెళ్లుగా ఉండగా ఇక్కడ కాస్త తగ్గిందని చెప్పొచ్చు. అయినా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇది ఎక్కువేనని తెలుస్తోంది. ఇక వెనిజువెలా నుంచి రోజుకు 2.09 లక్షల బ్యారెళ్ల ముడి చమురు దిగుమతి కావడంతో ఈ దేశం భారత్కు నాలుగో అతిపెద్ద చమురు సరఫరాదారుగా అవతరించింది. సౌదీ అరేబియా రోజుకు 3.84 లక్షల బ్యారెళ్ల చమురును భారత్కు ఎగుమతి చేసి మూడో స్థానంలో ఉంది.
అమెరికా నుంచి మరీ ఇలా ఏంటి?
ఇక్కడ రష్యా, యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా, వెనిజువెలా నుంచి భారత్ చమురు రికార్డు స్థాయిలో దిగుమతి చేసుకోగా మరోవైపు అమెరికా నుంచి మాత్రం కొనుగోళ్లను తగ్గించింది. మే నెలలో అమెరికా నుంచి రోజుకు 2.52 లక్షల బ్యారెళ్ల చొప్పున ముడి చమురు దిగుమతి చేసుకోగా జూన్ నెలలో ఇది 91 వేల బ్యారెళ్లకు పడిపోయింది.
ప్రపంచ చమురు వినియోగంలో దాదాపు 20 శాతం హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారానే రవాణా జరుగుతుంది. అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడుల నేపథ్యంలో ఇరాన్ హర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేయడంతో ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లలో తీవ్ర సంక్షోభం నెలకొంది. సౌదీ అరేబియా సహా కువైట్, ఇరాక్, ఖతార్, యూఏఈ తదితర గల్ఫ్ దేశాల నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ ఎగుమతులకు ప్రధాన మార్గం హర్మూజే కావడంతో సరఫరాలపై గణనీయ ప్రభావం పడింది. అమెరికా- ఇరాన్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం తర్వాత పరిస్థితి కాస్త మెరుగుపడ్డప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలో సాధారణ స్థితికి చేరుకోలేదు.
88 శాతం చమురు దిగుమతులపైనే
ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే భారత్ మూడో అతిపెద్ద ఇంధన దిగుమతిదారుగా ఉంది. దేశీయ అవసరాల కోసం వినియోగించే ముడి చమురులో దాదాపు 88 శాతం, ఇంకా సహజ వాయువులో (నాచురల్ గ్యాస్) దాదాపు 50 శాతం, ఎల్పీజీలో 65 శాతం వరకు భారత్ దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది. హర్మూజ్ సంక్షోభానికి ముందు చూస్తే గల్ఫ్ దేశాల నుంచే భారత్కు సగం వరకు చమురు, మూడింటి రెండొంతుల మేర ఎల్ఎన్జీ, దాదాపు 90 శాతం ఎల్పీజీ సరఫరా అయ్యేది. దీంతో గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఏ చిన్న ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నా భారత్పై భారీగా ప్రభావం పడుతుంది.
ఉక్రెయిన్తో యుద్దం తర్వాత ఇతర చాలా దేశాల నుంచి ఆంక్షల కారణంగా రష్యా తన చమురును డిస్కౌంట్లో విక్రయిస్తోంది. భారత్ ఈ అవకాశాన్ని చక్కగా వినియోగించుకుంది. తక్కువ ధరకు లభించడం సహా నిరంతర సరఫరా అందుబాటులో ఉండటంతో రష్యా నుంచి భారత్ దిగుమతుల్ని భారీగా పెంచుకుంది. కెప్లర్ సీనియర్ మేనేజర్ సుమిత్ రిటోలియా ప్రకారం జూన్ నెలలో రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు రోజుకు 23.5 లక్షల బ్యారెళ్లను దాటే అవకాశం ఉంది.
రూట్ మార్చిన ఇండియా- గల్ఫ్ దేశాల్ని కాదని అమెరికా నుంచి LPG దిగుమతి
జీతం వచ్చిన వెంటనే ఈ "7 పనులు" చేయండి! - భవిష్యత్లో అప్పులకు 'నో' ఛాన్స్!