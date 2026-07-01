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పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు ఉన్నా- రికార్డు స్థాయిలో భారత్ చమురు దిగుమతులు

జూన్​ నెలలో రికార్డు స్థాయిలో ముడిచమురు దిగుమతులు చేసుకున్న భారత్​- ఎలా సాధ్యమైందంటే?

Indian Oil Imports
Indian Oil Imports (ANI (Representative Image))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 1, 2026 at 3:25 PM IST

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Indian Oil Imports In June 2026 : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, భారత్​ జూన్​ నెలలో రికార్డు స్థాయిలో ముడిచమురు దిగుమతులు చేసుకుంది. కేవలం ఆ ఒక్క నెలలోనే భారత్ రోజుకు 4.93 మిలియన్ బ్యారెళ్ల (bpd) ముడిచమురును దిగుమతి చేసుకుందని ఎనర్జీ ఇంటెలిజెన్ సంస్థ 'కెప్లర్​' పేర్కొంది. భారత్​ ఈ స్థాయిలో చమురు దిగుమతి చేసుకోవడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం.

రష్యా నుంచే సగానికి పైగా దిగుమతులు
కెప్లర్​ సంస్థకు చెందిన విశ్లేషకుడు సుమిత్ రిటోలియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ జూన్​ నెలలో రష్యా నుంచి భారత్ చేసుకునే ముడిచమురు దిగుమతులు రోజుకు 2.6 మిలియన్ బ్యారెళ్లకు పెరిగాయి. దీనితో భారత్​కు అత్యంత పెద్ద చమురు సరఫరాదారుగా రష్యా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంది. జూన్​ నెలలో భారత్​ దిగుమతి చేసుకున్న మొత్తం చమురులో రష్యా వాటా సగానికిపైగా ఉండడం గమనార్హం. వాస్తవానికి మే నెలలో రష్యా నుంచి భారత్ రోజుకు​ 2.13 మిలియన్​ బ్యారళ్లు దిగుమతి చేసుకుంది. ఆ నెలలో భారత్ చేసుకున్న మొత్తం దిగుమతుల్లో రష్యా వాటా 36.5 శాతంగా ఉంది.

ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మొదలైన తర్వాత
ఉక్రెయిన్​పై రష్యా దాడి చేసిన తర్వాత యూరోపియన్ దేశాలు రష్యా చమురుపై ఆంక్షలు విధించాయి. దీనితో రష్యా తన ముడిచమురును భారీ రాయితీతో విక్రయించేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని అవకాశంగా చేసుకొని, రష్యా నుంచి భారత్ ముడిచమురు కొనుగోళ్లను భారీగా పెంచింది. దీనితో 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి రష్యానే భారత్​కు అతిపెద్ద చమురు సరఫరాదారుగా కొనసాగుతోంది.

భారత్ వ్యూహాత్మక విజయం
పశ్చిమాసియా ఘర్షణల కారణంగా, హర్మూజ్​ జలసంధిలో చమురు నౌకల రవాణాలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. దీనితో చమురు ధరలు అమాంతం పెరిగిపోయాయి. అయినప్పటికీ భారత్ వివిధ దేశాల నుంచి చమురును సేకరిస్తూ, దేశీయ అవసరాలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నిరంతర సరఫరా ఉండేలా చూసుకుంది.

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