పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు ఉన్నా- రికార్డు స్థాయిలో భారత్ చమురు దిగుమతులు
జూన్ నెలలో రికార్డు స్థాయిలో ముడిచమురు దిగుమతులు చేసుకున్న భారత్- ఎలా సాధ్యమైందంటే?
Published : July 1, 2026 at 3:25 PM IST
Indian Oil Imports In June 2026 : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, భారత్ జూన్ నెలలో రికార్డు స్థాయిలో ముడిచమురు దిగుమతులు చేసుకుంది. కేవలం ఆ ఒక్క నెలలోనే భారత్ రోజుకు 4.93 మిలియన్ బ్యారెళ్ల (bpd) ముడిచమురును దిగుమతి చేసుకుందని ఎనర్జీ ఇంటెలిజెన్ సంస్థ 'కెప్లర్' పేర్కొంది. భారత్ ఈ స్థాయిలో చమురు దిగుమతి చేసుకోవడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం.
రష్యా నుంచే సగానికి పైగా దిగుమతులు
కెప్లర్ సంస్థకు చెందిన విశ్లేషకుడు సుమిత్ రిటోలియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ జూన్ నెలలో రష్యా నుంచి భారత్ చేసుకునే ముడిచమురు దిగుమతులు రోజుకు 2.6 మిలియన్ బ్యారెళ్లకు పెరిగాయి. దీనితో భారత్కు అత్యంత పెద్ద చమురు సరఫరాదారుగా రష్యా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంది. జూన్ నెలలో భారత్ దిగుమతి చేసుకున్న మొత్తం చమురులో రష్యా వాటా సగానికిపైగా ఉండడం గమనార్హం. వాస్తవానికి మే నెలలో రష్యా నుంచి భారత్ రోజుకు 2.13 మిలియన్ బ్యారళ్లు దిగుమతి చేసుకుంది. ఆ నెలలో భారత్ చేసుకున్న మొత్తం దిగుమతుల్లో రష్యా వాటా 36.5 శాతంగా ఉంది.
ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మొదలైన తర్వాత
ఉక్రెయిన్పై రష్యా దాడి చేసిన తర్వాత యూరోపియన్ దేశాలు రష్యా చమురుపై ఆంక్షలు విధించాయి. దీనితో రష్యా తన ముడిచమురును భారీ రాయితీతో విక్రయించేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని అవకాశంగా చేసుకొని, రష్యా నుంచి భారత్ ముడిచమురు కొనుగోళ్లను భారీగా పెంచింది. దీనితో 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి రష్యానే భారత్కు అతిపెద్ద చమురు సరఫరాదారుగా కొనసాగుతోంది.
భారత్ వ్యూహాత్మక విజయం
పశ్చిమాసియా ఘర్షణల కారణంగా, హర్మూజ్ జలసంధిలో చమురు నౌకల రవాణాలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. దీనితో చమురు ధరలు అమాంతం పెరిగిపోయాయి. అయినప్పటికీ భారత్ వివిధ దేశాల నుంచి చమురును సేకరిస్తూ, దేశీయ అవసరాలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నిరంతర సరఫరా ఉండేలా చూసుకుంది.