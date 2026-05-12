2026లో భారత వృద్ధిరేటు అంచనాలను కుదించిన మూడీస్
0.8శాతం తగ్గించి 6శాతం వృద్ధి ఉండొచ్చని మూడీస్ అంచనా- అత్యధిక చమురు ధరలే కారణమని వెల్లడి
Published : May 12, 2026 at 1:43 PM IST
India GDP Growth Rate 2026 : భారత వృద్ధి రేటు అంచనాలను ప్రముఖ అంతర్జాతీయ రేటింగ్స్ సంస్థ మూడీస్ కుదించింది. 2026 సంవత్సరానికి భారతదేశ జీడీపీ వృద్ధిరేటును 0.8 శాతం పాయింట్లు తగ్గించి 6 శాతానికి చేర్చింది. పెరిగిన చమురు ధరలు, ప్రైవేట్ వినియోగం, మూలధన కల్పన, పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలు మందగించడం వంటి కారణాల వల్ల కుదించినట్లు తెలిపింది. రాబోయే ఆరు నెలల్లో పెరిగిన చమురు ధరలు, ఇంధనం, ఎరువుల కొరత ప్రభావం దేశాలవారీగా విభిన్నంగా ఉంటుందని అభిప్రాయపడింది. ఇది ఆయా దేశాల ప్రభావం, తట్టుకునే సామర్థ్యంలోని తేడాలను ప్రతిబింబిస్తుందని మూడీస్ పేర్కొంది.