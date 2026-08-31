అంచనాలు మించి రాణించిన దేశ జీడీపీ- తొలి త్రైమాసికంలో 7.8 శాతంగా నమోదు- ప్రతికూల పరిస్థితులున్నా అదుర్స్!
ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో 7.8 శాతంగా దేశ జీడీపీ వృద్ధి నమోదు- ప్రభుత్వ సంస్కరణలు, సమర్థ ఆర్థిక నిర్వహణ ఫలితాలనిస్తున్నాయన్న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్
ప్రతీకాత్మక చిత్రం ((IANS))
Published : August 31, 2026 at 5:35 PM IST
India GDP First Quarter 2026 : దేశ జీడీపీ అంచనాలను మించి రాణించింది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో (ఏప్రిల్- జూన్) భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 7.8 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఈ మేరకు కేంద్ర గణాంక కార్యాలయం సోమవారం సంబంధిత గణాంకాలను వెల్లడించింది. ఏప్రిల్- జూన్ త్రైమాసికానికి సంబంధించి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) గతంలో అంచనా వేసిన 7 శాతం కంటే ఇది ఎక్కువ. అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ తన వృద్ధి వేగాన్ని కొనసాగించిందని తాజా గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.