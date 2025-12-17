2026లో భారత్ జీడీపీ వృద్ధి రేటు 7.5 శాతం- కేర్ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ అంచనా
2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్ జీడీపీ 7.5 శాతం ఉండొచ్చు- ద్రవ్యలోటు తగ్గొచ్చు!
Published : December 17, 2025 at 4:32 PM IST
India GDP In FY26 : భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్టమైన వృద్ధి పథంలో పయనిస్తోందని ప్రముఖ దేశీయ రేటింగ్ ఏజెన్సీ కేర్ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ అంచనా వేసింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత జీడీపీ 7.5 శాతంగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. అయితే ఆ తర్వాతి ఏడాది (2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం) భారత జీడీపీ స్వల్పంగా తగ్గి 7 శాతానికి పరిమితం కావచ్చని అంచనా వేసింది.
కేర్ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ నివేదికలోని ముఖ్యాంశాలు
- రూపాయి కోలుకునే అవకాశం: ప్రస్తుతం భారత రూపాయి విలువ ఎన్నడూ లేని విధంగా (91 మార్కును దాటి) జీవిత కాల కనిష్ఠాలకు పడిపోయింది. అయితే ఇది 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి కాస్త పుంజుకుని 89-90 స్థాయికి చేరుకోవచ్చని ఈ రేటింగ్స్ ఏజెన్సీ తన నివేదికలో పేర్కొంది.
- ఆర్థిక వృద్ధికి ఊతమిచ్చే అంశాలు : ప్రస్తుతం భారత్లో ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రణలో ఉంది. దీనికి తోడు తక్కువ వడ్డీరేట్లు, తగ్గిన పన్నుల భారం మొదలైనవి దేశ ఆర్థిక వృద్ధికి తోడ్పడతాయని కేర్ఎడ్జ్ చీఫ్ ఎకమమిస్ట్ రజనీ సిన్హా అన్నారు. అంతేకాదు భారత్-అమెరికా మధ్య కుదిరే వాణిజ్య ఒప్పందం ఆర్థిక రంగానికి కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
- పెట్టుబడుల పునరుద్ధరణ జరిగే అవకాశం : ప్రస్తుతం క్యాపిటల్ గూడ్స్ కంపెనీల ఆర్డర్ బుక్స్ పెరుగుతున్నాయి. అందువల్ల ఇకపై ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు (క్యాపెక్స్) మరింతగా పుంజుకుంటున్నాయి. వీటికితోడు విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు (ఎఫ్డీఐ) పెరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లకు భారత్పై ఉన్న నమ్మకాన్ని సూచిస్తున్నాయని కేర్ఎడ్జ్ రేటింగ్ నివేదిక తెలిపింది.
- భారత ఎగుమతులకు సవాళ్లు : గతేడాదితో పోల్చితే 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో వస్తు ఎగుమతులు 1 శాతం మేర తగ్గే అవకాశం ఉందని నివేదిక పేర్కొంది. ప్రధానంగా అధిక టారిఫ్ల వల్ల అమెరికా చేసే ఎగుమతులు తగ్గుతాయని తెలిపింది. అయితే హాంకాంగ్, యూఏఈ లాంటి ప్రత్యామ్నాయ మార్కెట్లకు రత్నాలు, ఆభరణాలు, వస్త్రాల ఎగుమతులు పెరగడం గమనార్హం.
- ద్రవ్యలోటు తగ్గే ఛాన్స్ : ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం మంచి ఆర్థిక క్రమశిక్షణను కొనసాగిస్తోందని, అందువల్ల 2025-26లో ద్రవ్యలోటు (ఫిస్కల్ డెఫిసిట్) 4.4 శాతానికి పరిమితమయ్యే ఛాన్స్ ఉందని నివేదిక పేర్కొంది. అంతేకాదు ఆ తరువాతి ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ ద్రవ్యలోటు మరో 0.2 శాతానికి తగ్గే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.
మొత్తంగా చూసుకుంటే, అంతర్జాతీయ అనిశ్చితులు ఉన్నప్పటికీ, దేశీయ సంస్కరణలు, బలమైన ఆర్థిక మూలాధారాలు ఉన్న నేపథ్యంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరమైన వృద్ధి సాధిస్తుందని కేర్ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ తన తాజా నివేదికలో పేర్కొంది.
ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధిలో భారత్ కీలక పాత్ర!
ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధిలో భారత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (IMF) ఎండీ క్రిస్టాలినా జార్జివా అక్టోబర్లో వెల్లడించారు. సంస్థలను బలోపేతం చేసి న్యాయమైన పోటీని ప్రోత్సహించే సంస్కరణలు చేపట్టి ప్రైవేట్ రంగ ఉత్పాదకతను పెంచడంపై దృష్టి పెట్టాలని ప్రపంచ దేశాలకు పిలుపునిచ్చారు. దీర్ఘకాలిక జీడీపీని పెంచేందుకు అంతర్గత వాణిజ్యాన్ని మరింతగా పెంచాలని, సుంకాల అడ్డంకులను తగ్గించాలని కోరారు. ఐఎంఎఫ్ ప్రపంచ బ్యాంక్ 2025 వార్షిక సమావేశాల నేపథ్యంలో ఆమె ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోవైపు, 2026లో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ 3.1శాతం రాణించగలదని ఐఎంఎఫ్ అంచనా వేసింది. భారత్ 6.4 శాతం వృద్ధిరేటుతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా నిలవనుందని పేర్కొంది. ఐరోపా సమాఖ్య వృద్ధి (2025) అంచనాలను 0.8% నుంచి 1 శాతానికి ఐఎంఎఫ్ సవరించింది.