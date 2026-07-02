బంగారం ఎక్కువగా వాడే దేశాల్లో భారత్ రెండో స్థానం- అదనంగా 2,000కిలోల వెలికితీతకు ప్లాన్- పసిడి దిగుమతులు తగ్గుతాయా?
భారత్లోనే మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ బంగారు గనిగా నిలిచిన జొన్నగిరి ప్రాజెక్ట్- ఏటా 2టన్నుల పసిడి ఉత్పత్తి- ఫారిన్ నుంచి దేశానికి పసిడి దిగుమతులు తగ్గుతాయా?
Published : July 2, 2026 at 11:41 AM IST
Gold Production in India : దేశంలోని ఖనిజ నిల్వలను వినియోగించుకోవడం ద్వారా బంగారం ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు వేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరి గ్రామంలో భారతదేశపు మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ బంగారు గని కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది. జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, డెక్కన్ గోల్డ్ మైన్స్ లిమిటెడ్ సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ ప్రాజెక్టులో భారీ పెట్టుబడిని పెట్టాయి. మొదటి దశలో జొన్నగిరి గని ఏటా 400 కిలోల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుందని అంచనా. ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తిగా కార్యరూపం దాల్చిన తర్వాత ఈ బంగారు గని నుంచి ఏటా 2,000 కిలోల వరకు పసిడిని ఉత్పత్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ కొత్త గని దేశ బంగారు దిగుమతులను ఎంతమేర తగ్గిస్తుంది? ఎంత విదేశీ మారకద్రవ్యాన్ని ఆదా చేస్తుంది? తెలుసుకుందాం పదండి.
జొన్నగిరి బంగారు గని ప్రారంభంతో దేశంలో ఉత్పత్తిలో ఉన్న గోల్డ్ మైన్స్ సంఖ్య నాలుగుకి చేరింది. 2023–24 సంవత్సరంలో దేశ పసిడి ఉత్పత్తి 1,552 కిలోలు. ఇది అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే సుమారు 8.3శాతం ఎక్కువ. కర్ణాటక అత్యధిక బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేసే రాష్ట్రంగా నిలిచింది (మొత్తం ఉత్పత్తిలో 93శాతానికి పైగా వాటా). మిగిలిన ఉత్పత్తి ఆంధ్రప్రదేశ్, ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రాల్లో జరిగింది. గనుల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశంలో మొత్తం 1,845.53 కిలోల బంగారం ఉత్పత్తి అయ్యింది. అందులో కర్ణాటకకు చెందిన హట్టి గోల్డ్ మైన్స్ కో లిమిటెడ్ నుంచే 1,692.36 కిలోలు ఉత్పత్తి జరిగింది. ఏపీ నుంచి 132.83 కిలోలు, ఝార్ఖండ్ నుంచి 20.34 కిలోల పసిడి ఉత్పత్తి అయ్యింది.
స్వర్ణగిరి (జొన్నగిరి) ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏమిటి?
స్వర్ణగిరి ప్రాజెక్ట్ (గతంలో జొన్నగిరి ప్రాజెక్ట్ అని పిలిచేవారు) అంటే దేశ స్వాతంత్ర్యం తర్వాత దేశంలో ప్రారంభించిన మొట్టమొదటి భారీ స్థాయి ప్రైవేట్ బంగారు గని వెలికితీత ప్రాజెక్ట్. ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలంలోని జొన్నగిరిలో ఉన్న ఈ బంగారు ఉత్పత్తి ప్లాంట్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కొద్ది రోజుల క్రితం ప్రారంభించారు. జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, డెక్కన్ గోల్డ్ మైన్స్ లిమిటెడ్ సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం రూ.405 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టాయి. ఈ గని ద్వారా జియో మైసూర్ సంస్థ ఏటా 2 టన్నుల (2,000 కిలోలు) బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మొదటి ఏడాది 400కిలోలు, ఆ తర్వాతి ఏడాది 900 కిలోలు, ఆ తర్వాత నుంచి ఏటా 2 టన్నుల మేర పసిడి ఉత్పత్తి చేయాలని ప్రణాళికలు వేస్తోంది.
స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు
స్వర్ణగిరి ప్రాజెక్ట్ 700 మందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధిని కల్పిస్తుందని అంచనా. ఇందులో 80శాతం ఉద్యోగాలు స్థానికులకే లభించనున్నాయి. అదనంగా వెలికితీసిన బంగారం విలువపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి 4శాతం రాయల్టీ లభిస్తుంది. దీనివల్ల రాష్ట్రానికి ఏటా రూ.57 కోట్లకు పైగా ఆదాయం సమకూరుతుంది. కర్నూలు జిల్లాలోని జొన్నగిరి, ఎర్రగుడి, పాగిడిరాయి అనే మూడు గ్రామాలలో సుమారు 597.82 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో జొన్నగిరి ప్రాజెక్ట్ విస్తరించి ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో బంగారు నిల్వలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
స్వర్ణగిరి ప్రాజెక్ట్ ప్రయోజనాలు
దేశ పసిడి ఉత్పత్తిలో జొన్నగిరి ప్రాజెక్ట్ వాటా ప్రస్తుతం తక్కువగానే ఉంటుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ తన ప్రారంభ దశలో (2026–27) సుమారు 400 కిలోల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుందని అంచనా. అలా ఉత్పత్తి అంతకంతకు పెరగనుంది. స్వర్ణగిరి ప్రాజెక్ట్ భవిష్యత్తులో సుమారు 2 టన్నుల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుందని అంచనా. 2025–26లో దేశం సుమారు 72 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన 722 టన్నుల బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో విదేశీ మారక నిల్వలపై స్వర్ణగిరి ప్రాజెక్ట్ ప్రభావం చాలా స్వల్పంగా ఉంటుందని అర్థమవుతోంది.
బంగారం వినియోగించే దేశాల్లో భారత్ రెండో స్థానం
ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా బంగారం వినియోగించే దేశాల్లో భారత్ రెండో స్థానంలో ఉంది. అయితే దేశీయ ఉత్పత్తి వార్షిక అవసరాల్లో 0.5శాతం కంటే తక్కువగానే ఉంటోంది. దీంతో దేశం దాదాపు పూర్తిగా పసిడి దిగుమతులపైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ గణాంకాల ప్రకారం, భారత్లో బంగారం కోసం వార్షిక డిమాండ్ సాధారణంగా 700- 800 మెట్రిక్ టన్నుల (MT) మధ్య ఉంటుంది. ఈ డిమాండ్ ప్రధానంగా ఆభరణాల వినియోగం, వివాహాలు, పండుగలు, పెట్టుబడి మార్గాల (బంగారు కబడ్డీలు, నాణేలు వంటివి) ద్వారా ఏర్పడుతుంది. దేశీయ మైనింగ్ ద్వారా వార్షిక అవసరాలలో 0.5శాతం కంటే తక్కువ పసిడే సమకూరుతోంది.
గనుల మంత్రిత్వ శాఖ నివేదికల ప్రకారం, భారత్లో దేశీయ పసిడి ఉత్పత్తి ఏటా సుమారు 1.2-1.8 మెట్రిక్ టన్నుల మధ్య నమోదవుతోంది. దీనికి భిన్నంగా డిమాండ్ మాత్రం 700-800 మెట్రిక్ టన్నుల వరకు ఉంటోంది. ఫలితంగా పసిడిని భారీగా దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వస్తోంది. వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ గణాంకాల ప్రకారం, పసిడి ధరలు పెరిగినప్పటికీ 2025–26లో భారత్ భారీగా బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకుంది. ఆ ఆర్థిక సంవత్సరంలో పసిడి దిగుమతులు 24 శాతం పెరిగి, 71.98 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి.
బంగారం దిగుమతుల్లో భారతదేశ ర్యాంక్ ఎంత?
స్టాటిస్టా వెబ్సైట్ ప్రకారం, 2024లో భారతదేశం ప్రపంచంలో 5వ అతిపెద్ద బంగారు దిగుమతిదారుగా, ఆసియా దేశాల్లో 3వ స్థానంలో ఉంది. భారతదేశం 51.8 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకుంది. ఇది ప్రపంచ బంగారు దిగుమతుల్లో 9శాతం కంటే ఎక్కువ వాటాను కలిగి ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ సెంటర్ (ITC) ప్రకారం, 2024లో అంతర్జాతీయ బంగారు మార్కెట్లో దిగుమతి వాటా పరంగా భారతదేశం కంటే ముందున్న ఇతర ప్రధాన దిగుమతిదారుల్లో స్విట్జర్లాండ్ (18.3%), చైనా (17.9%), యూకే (13.4%), మరియు హాంగ్ కాంగ్ (11.4%) ఉన్నాయి.
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