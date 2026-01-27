భారత్-ఈయూ ట్రేడ్ డీల్ వల్ల- లగ్జరీ కార్ల ధరలు నిజంగానే తగ్గుతాయా?
భారత్- ఈయూ మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం- దీని వల్ల యూరోపియన్ కార్ల ధరలు తగ్గుతాయా?- ఎలక్ట్రిక్ కార్ల పరిస్థితి ఏమిటి?
Published : January 27, 2026 at 4:20 PM IST
FTA Deal Effect On European Cars : ఇప్పటి వరకు యూరప్ నుంచి భారత్కు దిగుమతి చేసుకునే కార్లపై ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా సుంకాలు విధిస్తూ వస్తున్నారు. పూర్తిగా విదేశాల్లో తయారై భారత్కు వచ్చే (సీబీయూ) మోడళ్లపై అయితే ఏకంగా 70శాతం నుంచి 100 శాతం వరకు పన్నులు విధిస్తూ వచ్చారు. అయితే ఇప్పుడు భారత్-యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) మధ్య చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (FTA) ఖరారైందని ప్రధాని మోదీ మంగళవారం ధ్రువీకరించారు. మరి ఇప్పుడు అందరి మదిలో ఉన్న ప్రశ్న ఏమిటంటే, యూరోపియన్ కార్ల ధరలు ఇకనైనా తగ్గుతాయా?
వాస్తవానికి ఇప్పటి వరకు యూరప్ నుంచి దిగుమతి అయ్యే కార్లపై భారత్ అత్యధిక సుంకాలు వసూలు చేస్తోంది. అందువల్లే బీఎండబ్ల్యూ (BMW), ఆడి (Audi), మెర్సిడెస్ బెంజ్ కార్ల ధరలు యూరప్లో కంటే భారత్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే తాజాగా కుదిరిన ఎఫ్టీఏ ఒప్పందం వల్ల ఈ లగ్జరీ కార్ల ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
ప్రముఖ అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం, ఎఫ్టీఏ ఒప్పందం కింద భారత్ పరిమిత సంఖ్యలో యూరోపియన్ కార్లపై దిగుమతి సుంకాలను సుమారు 40 శాతం వరకు తగ్గించే అవకాశం ఉంది. అయితే సుమారు 17,700 డాలర్లు (దాదాపు రూ.16.3 లక్షలు) కంటే ఎక్కువ ధర కలిగిన మోడళ్లకే ఇది వర్తిస్తుందని తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఇవి పూర్తిగా విదేశాల్లో తయారై (సీబీయూ) వస్తున్నందున అత్యధిక టారిఫ్లు చెల్లించాల్సి వస్తోంది. కానీ కాలక్రమేణా ఈ సుంకాలు మరింత తగ్గి, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా 10 శాతానికి దిగిరావచ్చని పేర్కొంది. అయితే ఈ ప్రక్రియ ఒక్కసారిగా కాకుండా, దశలవారీగా జరుగుతుందని తెలిపింది. అయినప్పటికీ ప్రస్తుతమున్న 70-110 శాతం మధ్య ఉన్న సుంకాలు 40 శాతానికి తగ్గడం పెద్ద ముందడుగు అని చెప్పకతప్పదు. ఇక్కడ గమనించాల్సి విషయం ఏమిటంటే, భారత్లోకి విడిభాగాలు తెచ్చి, అసెంబ్లింగ్ చేసే కార్లు (సీకేడీ) ఇప్పటికే తక్కువ పన్నుల పరిధిలో ఉన్నాయి. కనుక ఈ సుంకాల తగ్గింపు ప్రభావం కేవలం పూర్తిగా విదేశాల నుంచి దిగుమతి అయ్యే (సీబీయూ) మోడళ్లపైనే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఏ కార్ల ధరలు తగ్గవచ్చు?
ఎఫ్టీఏ ఒప్పందం వల్ల ప్రధానంగా ప్రీమియం, లగ్జరీ కార్ల ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మెర్సిడెస్-బెంజ్, బీఎండబ్ల్యూ, ఆడి, పోర్షే, వోల్వో, ఫోక్స్వ్యాగన్ (Volkswagen) లాంటి బ్రాండెడ్ కార్ల ధరలు గణనీయంగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది. కనుక ఈ లగ్జరీ కార్ల కొనాలనుకునే భారతీయ బయ్యర్లకు ఇది మంచి వార్తేనని చెప్పవచ్చు.
అయితే యూరోపియన్ కంపెనీలకు చెందిన తక్కువ బడ్జెట్ కార్లు చాలా వరకు భారత్లోనే తయారవుతున్నాయి. కనుక వీటిపై పెద్ద సుంకాలు తగ్గకపోవచ్చు. పైగా ఇప్పటికే ఇవి మారుతి సుజుకి, హ్యుందాయ్, టాటా మోటార్స్తో పోటీ పడుతున్నాయి. కాబట్టి ఎఫ్టీఏ వల్ల వీటి ధరల్లో తక్షణ మార్పు ఉండకపోవచ్చు.
ఎలక్ట్రిక్ కార్ల పరిస్థితి ఏమిటి?
ఇక ఎలక్ట్రిక్ కార్లు (ఈవీ) పరిస్థితి చాలా భిన్నంగా ఉండవచ్చు. కనీసం మొదటి ఐదేళ్ల వరకు యూరోపియన్ ఈవీలకు ఈ సంకాల తగ్గింపు వర్తించకపోవచ్చు. ప్రస్తుతం దేశీయ ఈవీ వెహికల్స్ తయారీని ప్రోత్సహించాలని భారత్ భావిస్తోంది. కనుక బీఎండబ్ల్యూ, మెర్సిడెస్, వోల్వో ఎలక్ట్రిక్ మోడళ్లలపై సుంకాలు తగ్గించే అవకాశం తక్కువ. కనుక అవి ప్రీమియం ధరల వద్ద కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుతం భారత్-ఈయూల మధ్య ఎఫ్టీఏ కుదిరినప్పటికీ, తుది టారిఫ్ షెడ్యూల్ వెలువడినప్పుడు మాత్రమే ఏయే కార్లపై, మోడళ్లపై రాయితీలు లభిస్తాయో తేలుతుంది. ఏడాదికి ఎన్ని కార్లకు అనుమతి ఉంటుంది అనేది స్పష్టమవుతుంది. అలాగే కంపెనీలు ఈ లాభాన్ని కొనుగోలుదారులకు ఎంత వరకు బదిలీ చేస్తాయో చూడాలి. ఏదేమైనా, ఈ ట్రేడ్ డీల్ వల్ల ప్రీమియం విభాగంలోని యూరోపియన్ కార్ల ధరలు మాత్రం తగ్గే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
మెర్సిడెస్ బెంజ్ ఇండియా చీఫ్ ఏమంటున్నారు?
భారత్-ఈయూ ఎఫ్టీఏపై మెర్సిడెస్ బెంజ్ ఇండియా ఎండీ, సీఈఓ సంతోష్ అయ్యర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇది భారత్ ఆటోమొబైల్ రంగంలో సాంకేతిక ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహిస్తుందని అన్నారు. అయితే సమీప భవిష్యత్లో తమ కంపెనీ వాహనాల ధరలు తగ్గే అవకాశం లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"ప్రస్తుతం మెర్సిడెస్ బెంజ్ ఇండియా అమ్మకాల్లో 90 శాతానికి పైగా స్థానికంగానే తయారవుతున్నాయి. కేవలం 5 శాతం కార్లను మాత్రమే ఈయూ నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. కనుక సమీప భవిష్యత్లో ఏఫ్టీఏ కారణంగా మెరిడెస్ బెంజ్ వాహనాల ధరలు తగ్గుతాయని మేము అనుకోవడం లేదు"
- సంతోష్ అయ్యర్, మెర్సిడెస్ బెంజ్ ఇండియా ఎండీ, సీఈఓ
'ఇండియా-ఈయూల మధ్య ట్రేడ్ డీల్ జరగడం భారతదేశానికి దక్కిన చారిత్రాత్మక విజయం'గా అయ్యర్ అభివర్ణించారు. ఈ ఒప్పందం ప్రపంచ వేదికపై భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యతను పునరుద్ఘాటిస్తోందని అన్నారు. ఈ డీల్ వల్ల భారత్ ఆర్థిక వృద్ధికి మరింత బలమైన ప్రోత్సాహం లభిస్తుందని, ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని పెంపొందిస్తుందని, ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరుస్తుంది అయ్యర్ పేర్కొన్నారు.
భారత్-ఈయూ FTA చర్చలు సఫలం- ఐరోపా తీరుపై స్కాట్ బెసెంట్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు!
ఫస్ట్ టైమ్ క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకుంటున్నారా?- ఈ తప్పు చేస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు కొనితెచ్చుకున్నట్లే!