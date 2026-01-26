ETV Bharat / business

భారత్-ఈయూ FTA చర్చలు సఫలం- ఐరోపా తీరుపై స్కాట్ బెసెంట్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు!

భారత్-ఈయూ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పంద చర్చలు సఫలం- వాణిజ్య కార్యదర్శి రాజేష్ అగర్వాల్ వెల్లడి

India EU FTA
India EU FTA (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 26, 2026 at 9:02 PM IST

Updated : January 26, 2026 at 9:09 PM IST

India EU FTA : భారత్​, యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) మధ్య ప్రతిపాదిత స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందానికి (FTA) సంబంధించిన చర్చలు విజయవంతంగా ముగిశాయని కేంద్ర వాణిజ్య కార్యదర్శి రాజేష్ అగర్వాల్ సోమవారం ప్రకటించారు. ఇరుపక్షాల మధ్య సుదీర్ఘంగా సాగిన ఈ చర్చలు ఎట్టకేలకు ఒక కొలిక్కి వచ్చాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఆర్థిక అనుసంధానానికి ఊతం!
భారతదేశ దృక్కోణంలో ఈ వాణిజ్య ఒప్పందం ఎంతో సమతుల్యంగా, భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉందని అగర్వాల్ వివరించారు. యూరోపియన్ యూనియన్‌తో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత మెరుగ్గా అనుసంధానం కావడానికి ఈ డీల్ దోహదపడుతుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇది ఇరు ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో వాణిజ్యం, పెట్టుబడులను గణనీయంగా పెంచుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

"చర్చలు విజయవంతంగా ముగిశాయి. ఒప్పందం ఖరారైంది" అని అగర్వాల్ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఎఫ్‌టిఏ (FTA)కి సంబంధించి 'లీగల్ స్క్రబ్బింగ్' (న్యాయపరమైన పరిశీలన) ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని, వీలైనంత త్వరగా అన్ని ప్రక్రియలను పూర్తి చేసి ఒప్పందంపై సంతకాలు చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని ఆయన తెలిపారు. ఈ కీలక ఒప్పందంపై ఇదే ఏడాది (2026) సంతకాలు జరిగే అవకాశం ఉందని, వచ్చే ఏడాది (2027) ప్రారంభం నాటికి ఇది పూర్తిస్థాయిలో అమలులోకి రావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఒప్పందం ద్వారా భారతీయ ఉత్పత్తులకు యూరప్ మార్కెట్లలో భారీగా అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

ఈయూపై స్కాట్ బెసెంట్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు
భారత్-యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం తుది దశకు చేరుకున్న తరుణంలో, అమెరికా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చకు దారితీశాయి. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నందుకు భారత్‌పై తాము 25 శాతం సుంకాలు విధించగా, ఐరోపా దేశాలు మాత్రం భారత్‌తో వాణిజ్య ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడంపై ఆయన అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

ఐరోపా తన గోతిని తానే తవ్వుకుంటోంది: బెసెంట్
ఒక అంతర్జాతీయ ఇంటర్వ్యూలో బెసెంట్ మాట్లాడుతూ, "రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నందున మేము సుంకాలు విధించాం. కానీ యూరోపియన్లు మాత్రం భారత్‌తో వాణిజ్య ఒప్పందం చేసుకున్నారు. రష్యా చమురు భారత్‌కు వెళ్లి, అక్కడ శుద్ధి చేయబడి పెట్రో ఉత్పత్తులుగా ఐరోపాకు చేరుతోంది. అంటే, ఐరోపా దేశాలు రష్యన్ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేస్తూ, తమపై జరుగుతున్న యుద్ధానికి తామే నిధులు సమకూరుస్తున్నాయి" అని విమర్శించారు. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నాయకత్వంలో ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధానికి త్వరలోనే ముగింపు పడుతుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

భారత్‌పై సుంకాల తగ్గింపు సూచన
అయితే, భారత్ విషయంలో అమెరికా కొంత మెత్తబడే సూచనలు కూడా బెసెంట్ ఇచ్చారు. భారత్ ఇటీవల రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను తగ్గించుకోవడాన్ని ఆయన ఒక 'భారీ విజయం'గా అభివర్ణించారు. ఈ నేపథ్యంలో భారత్‌పై ఉన్న సుంకాలను సగానికి తగ్గించే లేదా పూర్తిగా తొలగించే అవకాశం ఉందని ఆయన పరోక్షంగా వెల్లడించారు.

దిగివచ్చిన ఈయూ అగ్రనేతలు
మరోవైపు, భారత్-ఈయూ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని (FTA) ఖరారు చేసేందుకు యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లెయెన్, యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా ప్రస్తుతం భారత్‌లో పర్యటిస్తున్నారు. మంగళవారం వీరు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో భేటీ కానున్నారు. అమెరికా ఆంక్షలు, సుంకాల విధింపుల మధ్య భారత్-ఐరోపాల మధ్య కుదరనున్న ఈ ఒప్పందం ప్రపంచ వాణిజ్య రంగంలో అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకునే అవకాశం ఉంది.


ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

